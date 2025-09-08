Tenis
Así queda el ranking de los Grand Slams con la victoria de Alcaraz en el US Open
Estos son los tenistas con más títulos grandes a los que se acerca Alcaraz con su sexto grande
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto 'grande' en el US Open
Alcaraz - Sinner: resultado, ganador y reacciones al resultado de la final del US Open 2025, en directo
Sigue sumando Grand Slams a su zurrón Carlos Alcaraz. Este US Open 2025 supone el sexto en su palmarés lo que confirma que el crecimiento sigue, sigue y sigue. No hay quien pare a este murciano que cada vez ofrece mejores prestaciones en cada uno de los escenarios en los que toca. En Nueva York, una actuación de las de grandes leyendas, sin ceder un set hasta la final y con una finura mental que lo llevo a la estabilidad tenística y emocional desde el principio hasta el último golpe.
El que le dio a Jannik Sinner en la pista y en el orgullo. Porque el italiano defendía con todo su superioridad en la pista rápida, campeón en Australia en dos ocasiones, buscaba también el doblete consecutivo en el azul de Nueva York, pero se le atraviesa un Alcaraz enorme que sacó magia y muñeca cuando en el duelo de poderío y potencia no desequilibraba.
Mantienen esta espectacular batalla por todos los trofeos, con especial importancia estos grandes que empiezan a repartirse como antes lo hacían Federer, Nadal y Djokovic. Todavía no alcanzan esas cifras, claro, pero qué duda cabe de que, si siguen así, podrán lucir números semejantes e incluso superiores. Por el momento, el italiano y el español se han repartido siete de los últimos ocho grandes; los cuatro en este curso. Tienen 24 y 22 años.
El murciano vuelve a sonreír en Flushing Meadows, donde en 2022 se hizo con su primer grande y todo cambió para él, el más joven número 1 de la historia, además, gracias a aquel triunfo sobre Casper Ruud. Han pasado tres años en los que el pupilo de Juan Carlos Ferrero no ha hecho más que sumar ajustes y niveles de calidad a su tenis y a su mentalidad. Ya advertía el de El Palmar que estaba más estable, más maduro, sin altibajos, pero amenazaba incluso al añadir que todavía quedaba por mejorar. Por ahora, seis Grand Slams para su vitrina.
Así queda el ranking masculino de Grand Slams
10 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open
2 Abierto de Australia, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open
6 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open
2 Abierto de Australia, o Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open
0 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 5 Wimbledon, 0 US Open
2 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, o Wimbledon, 3 US Open
1 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 2 Wimbledon, 5 US Open
4 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 1 Wimbledon, 2 US Open
0 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 3 Wimbledon, 4 US Open
3 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 1 US Open
Con seis, Carlos Alcaraz se sienta a la mesa de Stefan Edberg y Boris Becker; se mantiene Jannik Sinner con cuatro, como Ken Rosewall, Jim Courier y Guillermo Vilas.
