Así queda el ranking de los Grand Slams con la victoria de Alcaraz en el US Open

La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Sigue sumando Grand Slams a su zurrón Carlos Alcaraz. Este US Open 2025 supone el sexto en su palmarés lo que confirma que el crecimiento sigue, sigue y sigue. No hay quien pare a este murciano que cada vez ofrece mejores prestaciones en cada uno de los escenarios en los que toca. En Nueva York, una actuación de las de grandes leyendas, sin ceder un set hasta la final y con una finura mental que lo llevo a la estabilidad tenística y emocional desde el principio hasta el último golpe.

El que le dio a Jannik Sinner en la pista y en el orgullo. Porque el italiano defendía con todo su superioridad en la pista rápida, campeón en Australia en dos ocasiones, buscaba también el doblete consecutivo en el azul de Nueva York, pero se le atraviesa un Alcaraz enorme que sacó magia y muñeca cuando en el duelo de poderío y potencia no desequilibraba.

Mantienen esta espectacular batalla por todos los trofeos, con especial importancia estos grandes que empiezan a repartirse como antes lo hacían Federer, Nadal y Djokovic. Todavía no alcanzan esas cifras, claro, pero qué duda cabe de que, si siguen así, podrán lucir números semejantes e incluso superiores. Por el momento, el italiano y el español se han repartido siete de los últimos ocho grandes; los cuatro en este curso. Tienen 24 y 22 años.

El murciano vuelve a sonreír en Flushing Meadows, donde en 2022 se hizo con su primer grande y todo cambió para él, el más joven número 1 de la historia, además, gracias a aquel triunfo sobre Casper Ruud. Han pasado tres años en los que el pupilo de Juan Carlos Ferrero no ha hecho más que sumar ajustes y niveles de calidad a su tenis y a su mentalidad. Ya advertía el de El Palmar que estaba más estable, más maduro, sin altibajos, pero amenazaba incluso al añadir que todavía quedaba por mejorar. Por ahora, seis Grand Slams para su vitrina.

Así queda el ranking masculino de Grand Slams

1
Imagen principal - 10 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open
Novak Djokovic 24

10 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open

2
Imagen principal - 2 Abierto de Australia, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open
Rafael Nadal 22

2 Abierto de Australia, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open

3
Imagen principal - 6 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open
Roger Federer 20

6 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open

4
Imagen principal - 2 Abierto de Australia, o Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open
Pete Sampras 14

2 Abierto de Australia, o Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open

5
Imagen principal - 0 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 5 Wimbledon, 0 US Open
Bjorn Borg 11

0 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 5 Wimbledon, 0 US Open

6
Imagen principal - 2 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, o Wimbledon, 3 US Open
Ivan Lendl 8

2 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, o Wimbledon, 3 US Open

7
Imagen principal - 1 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 2 Wimbledon, 5 US Open
Jimmy Connors 8

1 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 2 Wimbledon, 5 US Open

8
Imagen principal - 4 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 1 Wimbledon, 2 US Open
Andre Agassi 8

4 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 1 Wimbledon, 2 US Open

9
Imagen principal - 0 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 3 Wimbledon, 4 US Open
John McEnroe 7

0 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 3 Wimbledon, 4 US Open

10
Imagen principal - 3 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 1 US Open
Mats Wilander 7

3 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 1 US Open

Con seis, Carlos Alcaraz se sienta a la mesa de Stefan Edberg y Boris Becker; se mantiene Jannik Sinner con cuatro, como Ken Rosewall, Jim Courier y Guillermo Vilas.

Así queda el ranking femenino de Grand Slams

1
Imagen principal - 11 Abierto de Australia, 5 Roland Garros, 3 Wimbledon, 5 US Open
Margaret Court 24

11 Abierto de Australia, 5 Roland Garros, 3 Wimbledon, 5 US Open

2
Imagen principal - 7 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open
Serena Williams 23

7 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open

3
Imagen principal - 4 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open
Steffi Graf 22

4 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open

4
Imagen principal - 0 Abierto de Australia, 4 Roland Garros, 8 Wimbledon, 7 US Open
Helen Wills Moody 19

0 Abierto de Australia, 4 Roland Garros, 8 Wimbledon, 7 US Open

5
Imagen principal - 2 Abierto de Australia, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon, 6 US Open
Chris Evert 18

2 Abierto de Australia, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon, 6 US Open

6
Imagen principal - 3 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 9 Wimbledon, 4 US Open
Martina Navratilova 18

3 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 9 Wimbledon, 4 US Open

7
Imagen principal - 1 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 6 Wimbledon, 4 US Open
Billie Jean King 12

1 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 6 Wimbledon, 4 US Open

8
Imagen principal - 4 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 2 US Open
Monica Seles 9

4 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 2 US Open

9
Imagen principal - 1 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 3 Wimbledon, 3 US Open
Maureen Connolly
 9

1 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 3 Wimbledon, 3 US Open

10
Imagen principal - 0 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon, 0 US Open
Suzanne Lenglen 8

0 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon, 0 US Open

