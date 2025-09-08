Así queda el ranking de los Grand Slams con la victoria de Alcaraz en el US Open

Sigue sumando Grand Slams a su zurrón Carlos Alcaraz. Este US Open 2025 supone el sexto en su palmarés lo que confirma que el crecimiento sigue, sigue y sigue. No hay quien pare a este murciano que cada vez ofrece mejores prestaciones en cada uno de los escenarios en los que toca. En Nueva York, una actuación de las de grandes leyendas, sin ceder un set hasta la final y con una finura mental que lo llevo a la estabilidad tenística y emocional desde el principio hasta el último golpe.

El que le dio a Jannik Sinner en la pista y en el orgullo. Porque el italiano defendía con todo su superioridad en la pista rápida, campeón en Australia en dos ocasiones, buscaba también el doblete consecutivo en el azul de Nueva York, pero se le atraviesa un Alcaraz enorme que sacó magia y muñeca cuando en el duelo de poderío y potencia no desequilibraba.

Mantienen esta espectacular batalla por todos los trofeos, con especial importancia estos grandes que empiezan a repartirse como antes lo hacían Federer, Nadal y Djokovic. Todavía no alcanzan esas cifras, claro, pero qué duda cabe de que, si siguen así, podrán lucir números semejantes e incluso superiores. Por el momento, el italiano y el español se han repartido siete de los últimos ocho grandes; los cuatro en este curso. Tienen 24 y 22 años.

El murciano vuelve a sonreír en Flushing Meadows, donde en 2022 se hizo con su primer grande y todo cambió para él, el más joven número 1 de la historia, además, gracias a aquel triunfo sobre Casper Ruud. Han pasado tres años en los que el pupilo de Juan Carlos Ferrero no ha hecho más que sumar ajustes y niveles de calidad a su tenis y a su mentalidad. Ya advertía el de El Palmar que estaba más estable, más maduro, sin altibajos, pero amenazaba incluso al añadir que todavía quedaba por mejorar. Por ahora, seis Grand Slams para su vitrina.

Así queda el ranking masculino de Grand Slams

1 Novak Djokovic 24 10 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open

2 Rafael Nadal 22 2 Abierto de Australia, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open

3 Roger Federer 20 6 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open

4 Pete Sampras 14 2 Abierto de Australia, o Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open

5 Bjorn Borg 11 0 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 5 Wimbledon, 0 US Open

6 Ivan Lendl 8 2 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, o Wimbledon, 3 US Open

7 Jimmy Connors 8 1 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 2 Wimbledon, 5 US Open

8 Andre Agassi 8 4 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 1 Wimbledon, 2 US Open

9 John McEnroe 7 0 Abierto de Australia, 0 Roland Garros, 3 Wimbledon, 4 US Open

10 Mats Wilander 7 3 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 1 US Open

Con seis, Carlos Alcaraz se sienta a la mesa de Stefan Edberg y Boris Becker; se mantiene Jannik Sinner con cuatro, como Ken Rosewall, Jim Courier y Guillermo Vilas.

Así queda el ranking femenino de Grand Slams

1 Margaret Court 24 11 Abierto de Australia, 5 Roland Garros, 3 Wimbledon, 5 US Open

2 Serena Williams 23 7 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open

3 Steffi Graf 22 4 Abierto de Australia, 6 Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open

4 Helen Wills Moody 19 0 Abierto de Australia, 4 Roland Garros, 8 Wimbledon, 7 US Open

5 Chris Evert 18 2 Abierto de Australia, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon, 6 US Open

6 Martina Navratilova 18 3 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 9 Wimbledon, 4 US Open

7 Billie Jean King 12 1 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 6 Wimbledon, 4 US Open

8 Monica Seles 9 4 Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 0 Wimbledon, 2 US Open

9 Maureen Connolly 9 1 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 3 Wimbledon, 3 US Open

10 Suzanne Lenglen 8 0 Abierto de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon, 0 US Open