Libros del verano: se puede vivir la menopausia como una oportunidad y no como un drama Tres libros que ayudan a entender los cambios que se producen en el cuerpo y en la mente durante el climaterio

Cerca de ocho millones de mujeres están pasando por la menopausia en la actualidad en España y los últimos estudios indican que nueve de cada 10 presentan síntomas, aunque lo silencien a menudo. Es una etapa difícil de afrontar, tanto por la falta de información como por la forma en que la sociedad se empeña en invisibilizarla. Por eso afrontar desde la comprensión los cambios fisiológicos y emocionales que se pueden producir en este momento vital puede dar una vuelta de tuerca a la forma de vivirla. En estas tres obras se habla en profundidad de los síntomas y sus posibles tratamientos y se invita a convertir la menopausia en una oportunidad para mejorar el bienestar físico y mental mejorando la alimentación, la actividad física, los hábitos de descanso y las relaciones sexuales.

Libros para la playa Señoras Autor: E.E./ A. M. F./ A. F. C. / T. R. M. Editado por Arpa, 2024. Páginas: 240 páginas. Precio: 19,90 euros.

Elena del Estal (dietista-nutricionista), Alberta M. Fabris (ginecóloga), Adriana F. Caamaño (psicóloga y sexóloga) y Tania R. Manglano (fisioterapeuta y osteópata) ponen en común en esta obra sus conocimientos y su experiencia clínica, ofreciendo consejos prácticos para que que las mujeres abracen en esta etapa la vivencia de la madurez, la disfruten con plenitud y puedan darle un nuevo significado.

Libros para la playa Ellas entrenan +40 Autor: Sara Tabares. Editado por Ediciones, 2023. Páginas: 288 páginas. Precio: 35 euros.

La divulgadora Sara Tabares insiste en la importancia que la actividad física tiene en la salud a partir de los 40 años. Mediante un análisis riguroso y con testimonios, la autora explica que el ejercicio es una herramienta que, bien usada, reduce el riesgo de patologías graves y ayuda a mejorar la composición corporal, el insomnio y los sofocos.

Libros para la playa SOS, Menopausia a la vista Autor: Andrea Carucci. Editado por Libros Cúpula, 2025. Páginas: 336 páginas. Precio: 18 euros.

A través de esta guía, la terapeuta en salud integrativa Andrea Carucci invita a reencontrarse con el cuerpo durante la perimenopausia y la menopausia y mejorar la salud mediante la alimentación, la neuroquímica y la gestión emocional. La experta propone tomar el control, romper tabúes y descubrir por qué los mejores años están por venir.

