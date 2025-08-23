Por qué la auténtica desconexión pasa por reconectar con uno mismo

El descanso vacacional viene cargado de expectativas que van desde el «quiero hacer de todo» al «no quiero hacer nada». Se busca desconectar, relajarse y divertirse. Pero, ¿y si la clave del respiro efectivo fuese reconectar con uno mismo? Durante el año ... se vive bajo los puntos cardinales del estrés: horarios, responsabilidades, exigencias y compromisos. Por eso, al parar por fin, conviene nutrir ese mundo interior que quedó sin sembrar y sin regar. La meditación es la herramienta más poderosa para ello y aunque hay muchas fórmulas, proponemos una a través del arte, otra desde el silencio y otra desde el aprendizaje de lo esencial.

Libros para la playa El poder sanador del silencio Autora: Belén Colomina. Editado por Grijalbo, 2023. Páginas: 264 páginas. Precio: 19,90 euros.

En 'El poder sanador del silencio', la psicóloga Belén Colomina aporta las herramientas para crear un lugar seguro en la mente y establecer una relación armónica con uno mismo y con el entorno. La autora asegura que es posible adquirir habilidad en el adiestramiento mental para transitar el sufrimiento y el dolor, aliviarlo y cultivar el bienestar.

Libros para la playa Mediarte Autor: Ignacio Mateos. Editado por Planeta, 2025. Páginas: 264 páginas. Precio: 18,90 euros.

Ignacio Mateos, especialista en arte y meditación, aporta en 'Meditarte' una guía para sentirse bien y conectado con la mente a través de la contemplación de obras de arte. El autor propone un camino de descubrimiento apoyado en un viaje por el agua, la tierra, el fuego, el aire, el metal y la madera (mezcla de elementos occidentales y orientales). Además, invita a ser selectivo con las imágenes y los estímulos que se consumen y explica que la concentración en la expresión artística ayuda a educar la mente para excluir todo lo demás.

Libros para la playa Concentración y meditación para dummies Autor: Ramiro Calle. Editado por Hoepli, 2025. Páginas: 182 páginas. Precio: 19,95 euros.

Con esta obra, el maestro y pionero del yoga en España Ramiro Calle se suma a la familia 'para Dummies', que ayuda a divulgar conocimientos de una forma sencilla. Su aportación en 'Concentración y meditación' se convierte en una valiosa guía para quienes buscan un enfoque accesible, didáctico, riguroso y práctico.

