Libros del verano: vivir más no es suficiente, en busca de la longevidad saludable

Tres obras que aportan las claves para retrasar el envejecimiento y aumentar la calidad de vida

Estos libros te ayudan a aumentar tu calidad de vida
Raquel Alcolea

Madrid

Dar vida a los años y no solo años a la vida. Esa es la base sobre la que trabajan actualmente los principales divulgadores del campo de la longevidad y el envejecimiento saludable. La ciencia quiere ir un paso más allá y ya ... no solo busca prolongar la supervivencia. Ahora se persigue combatir la fragilidad física, aumentar la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y retrasar la aparición de las enfermedades asociadas a la edad. Mientras algunos expertos siguen buscando el elixir de la eterna juventud que consiga frenar o revertir el envejecimiento biológico, la mayoría de los estudios, entre los que figuran los tres libros de hoy, se centran en precisar cuál es la suma de hábitos que permite desacelerar el envejecimiento.

