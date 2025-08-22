Cómo aprender a construir vínculos sólidos para entender al otro

Mejorar la comunicación es fundamental para entender al otro.

Quizá sea una expresión manida, pero es tan válida como real: somos animales sociales. Las relaciones fueron, son y serán fundamentales para la supervivencia; y el cerebro está programado para buscar conexiones románticas, familiares o comunitarias.

Sin embargo, algo que se anhela puede convertirse en un foco de conflictos. Los prejuicios, las heridas o las decepciones pueden mutar en ese filtro malicioso que lleva a los extremos: o se culpa al otro y se le intenta cambiar o se cae en patrones tóxicos al calor de esa necesidad básica de afecto.

Los autores de estas cuatro guías para aprender a construir vínculos sólidos proceden del ámbito de la psicología y del desarrollo personal.

Libros para la playa Tus líneas rojas Autor: Tomás Navarro. Editado por Zenith, 2023. Páginas: 224. Precio: 17,95

El psicólogo Tomás Navarro aporta en 'Tus líneas rojas' un método para priorizar las necesidades y trazar límites en el amor, el trabajo y la familia.

A través de casos y ejercicios prácticos, invita a usar estrategias que permiten gestionar el chantaje emocional y la culpa, cuidar la autoestima y sortear los mecanismos que utilizan los perfiles tóxicos y manipuladores para anularnos.

Libros para la playa El libro de las 16 personalidades Autora: Esther García Navarro. Editado por Arpa, 2025. Páginas: 342. Precio: 19,90 euros.

Con 'El libro de las 16 personalidades' la experta en desarrollo personal, Esther García Navarro, incluye pistas para interpretar la manera de sentir, actuar y relacionarse de cada perfil, pero no para encasillarles, sino para ayudar a que aprendan a mirarse con curiosidad.

Libros para la playa Cómo ser el amor que buscas Autora: Dra. Nicole LePera. Editado por VR Europa, 2024. Páginas: 359. Precio: 19,90 euros.

Autora de 'best sellers' y psicóloga clínica, la Dra. Nicole LePera busca en 'Cómo ser el amor que buscas' iluminar el camino del lector para que logre dejar atrás hábitos disfuncionales, salir de vínculos traumáticos y establecer relaciones personales arraigadas en el respeto mutuo y la compasión.

Libros para la playa Es manipulación y no lo sabes Autora: Claudia Nicolasa. Editado por Zenith, 2025. Páginas: 344. Precio: 18,95 euros.

Para la psicóloga Claudia Nicolosa, autora de 'Es manipulación y no lo sabes' existe una sutil forma de influencia que no solo se encuentra en la política o en comunidades sectarias, sino que se teje diariamente en las interacciones con los más cercanos: parejas, jefes, amigos y familiares.

Por eso en su libro insiste en la necesidad de identificar las maniobras de control emocional, de entender los motivos que hay detrás de estas acciones y, sobre todo, de aprender a neutralizarlas.

¿Qué puedo leer en verano?

- Tres libros para retrasar el envejecimiento y aumentar la calidad de vida.

- Tres libros para saber cómo se comunica el cerebro con el organismo.

- Tres libros para saber cómo funciona el interior y tomar mejores decisiones.