Gofres saludables: seis recetas originales para desempolvar la gofrera

Si pensamos en un gofre , es fácil que lo que se nos venga a la cabeza sea un denso desayuno, una especie de tostada muy mullida con un pequeño bloque de mantequilla encima, bien de sirope y nata que rebose por los lados. Pero por mucho que un idílico gofre parezca un paraíso, no siempre es la opción más saludable. Aun así, la concepción del gofre, de por sí, no tiene por qué no ser saludable: hablamos de un tipo de cocción con la que, modificando los ingredientes, podemos hacer platos no solo saludables, sino muy ricos e innovadores más allá de este gofre para desayunar del que hablábamos.

Te dejamos seis opciones para darle una vuelta a lo que siempre has pensado de los gofres : conviértelos en un aperitivo, en plato principal, o un rico desayuno salado, para que le des uso a la gofrera que tienes por ahí olvidada en casa.

1 @realfooding Gofre salado con pesto de albahaca Ingredientes para el gofre: un huevo , sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo, un chorrito de leche y 1/4 taza harina de garbanzo Ingredientes para el pesto: Hojas de albahaca fresca, un diente de ajo , sal y pimienta y AOVE. Preparación: Para el pesto, trituramos todos los ingredientes en la licuadora hasta conseguir la consistencia deseada. Si queremos, podemos añadir unos cinco tomates secos a la mezcla. Para los gofres, en primer lugar mezclamos todos los ingredientes. Después, echamos la mezcla a la gofrera previamente engrasada. Para servir, ponemos por encima el pesto y acompañamos de verduras salteadas y ensalada de rúcula y canónigos. Puedes encontrar la receta en el perfil de @realfooding .

2 @ChefBosquet Combinado de gofres de boniato Ingredientes para los gofres (6): 140 gr de boniato cocido , 140 gr de leche, dos huevos y cuatro claras, 20 gramos de harina de trigo sarraceno y 30 gr de harina de coco. Preparación de los gofres: Tritura todos los ingredientes. Después, ponemos a calentar la gofrera y cuando esté caliente, se pinta la superficie con un poco de AOVE. Divide la masa en tres partes. Reparte la primera parte de la masa en cada molde de la gofrera, en el centro, de forma que al cerrar distribuirá la masa correctamente. Cocina los gofres y sigue los mismos pasos con las otras dos partes de la masa. Combinaciones del Chef Bosquet para poder decorar los gofres: - Pimiento rojo y aguacate. - Lomo embuchado ecológico, huevo, rúcula y AOVE. - Remolacha rallada, queso azul sin gluten, rúcula y AOVE. - Queso curado de leche cruda de oveja, bacon ecológico, arándanos, guindillas, miel cruda y rúcula. - Fresas, arándanos, menta, crema de coco y miel cruda.

3 Gofres de avena @myhealthyvibe_ Gofres de avena Ingredie ntes: 250 gr de harina de avena (puedes moler los copos tú mismo), un vaso de bebida vegetal (250 ml), dos huevos (o un plátano para la versión vegana) y media cucharadita de canela. Preparación: Precalienta el horno, bate todos los ingredientes y vierte la masa en un molde de silicona. Después, cocina al horno durante 15 minutos a 180 grados o hasta que estén dorados. Sirve con tus toppings preferidos. Puedes triturar plátanos congelados con frambuesas para hacer un «nice-cream». Puedes encontrar la receta en el perfil de @myhealthyvibe_ .

4 Gofre de tortilla de patata ABC Gofre de tortilla de patata Para preparar esta receta del Chef Bosquet para ABC Bienestar necesitas: Una patata cortada pequeña (220 gramos), 30 gramos de cebolla picada , dos huevos, 30 gramos de agua y AOVE y sal al gusto. Preparación: En primer lugar, pelamos una patata mediana (de entre 220-240 gramos) y la cortamos en trozos muy pequeños, algo más que los que suelas cortar cuando preparas una tortilla de patata tradicional Después, pelamos la cebolla y picamos unos 30 gramos lo más pequeños posible. Colocamos en un recipiente apto para microondas la patata picada, la cebolla picada, agua (unos 30 gramos), sal y AOVE. Después, tapamos con film transparente si el recipiente no tiene tapa. También se puede usar una tartera apta para microondas con tapa o un recipiente de silicona apto para microondas. La idea es conseguir un efecto hermético para que se cocine al vapor. Se cocina en el microondas a máxima potencia unos 7-8 minutos. Comprobamos que esté bien cocinado. Recordad tener mucho cuidado al abrir pues saldrá mucho vapor. Añadimos los huevos a un bol, los batimos y añadimos la mezcla tras ajustar de sal Precalentamos la gofrera previamente engrasada con un pincel untado con un poco de AOVE. Echamos en la gofrera el contenido de la mezcla y cocinamos hasta que cuaje. Cocina hasta que cuaje (serán unos tres minutos, en función de la potencia del aparato)

5 Gofres de calabaza @saboreanda Gofres de calabaza Ingredientes: 100 gr de calabaza asada sin piel (para asar la calabaza, partirla por la mitad y hornearna a 220º unos 50 minutos o hasta que esté lista), 150 gr de harina de avena, dos huevos, 250/300 ml de leche (podéis usar la bebida vegetal que os guste), 50 gr de mantequilla, una cucharada de canela, un cucharadita de levadura o impulsor. Preparación: Ponemos en la licuadora los huevos, y la leche y después trituramos. Añadir la harina, la canela y la levadura. Volver a triturar. Añadir la mantequilla y ,por último, añadir también la calabaza y seguir triturando hasta que quede muy homogéneo. Dejar reposar la masa al menos 15 minutos y una vez pasado el tiempo, calentamos la gofrera y cocinamos los gofres hasta que estén bien tostaditos. Una vez tenemos todos los gofres listos, fundimos el chocolate y, por último, ponemos por encima. Puedes encontrar la receta en @Saboreanda .

6 Gofres de tomate @Realfooding Gofres de tomate Ingredientes (para 3 gofres): un tomate, un huevo, 20 gramos de tomate seco en AOVE, 200 gramos de coliflor , 50 gramos de harina de avena, 30 gramos de queso parmesano en polvo, orégano, levadura y sal y pimienta. Preparación: Picamos la coliflor y la cocinamos cinco minutos al vapor. Después se retira el exceso de agua. Rallamos el tomate y retiramos el máximo posible de su agua. Después, mezclamos todos los ingredientes y lo batimos a máxima potencia durante 30 segundos. Ponemos la mezcla en los moldes de gofres y cocinamos 20 minutos al horno precalentado a 180 grados. Por último, servimos con unas rodajas de tomate. Puedes encontrar la receta en el perfil de @realfooding .

