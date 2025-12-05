David Andina, pediatra, alerta sobre la curva de casos de gripe en España: «El puente de diciembre va a ser salvaje en los Servicios de Urgencias»

Aunque todavía no ha llegado de forma oficial, el invierno ya ha comenzado a desplegar su aliento frío, pero no son las heladas las que inquietan a los especialistas, sino el peligro que avanza entre manos, pomos y pasillos de hospital: los virus respiratorios ... , que se han adelantado a la Navidad.

La tasa de infecciones respiratorias (IRA) en España alcanza ya los 519,3 casos por cada 100.00 habitantes, un ascenso respecto a la semana anterior (482,2) que confirma la tendencia al alza. La gripe, por su parte, registra 40,1 casos por 100.000 habitantes, un incremento del 13,9% y, por primera vez esta temporada, por encima del umbral endémico.

El puente de diciembre puede ser crítico

Muchos expertos temen que estos números se traduzcan en altas tasas de hospitalizaciones, especialmente entre la población más vulnerable, como personas mayores, inmunodeprimidas o embarazadas.

«Esta curva de la gripe ya no hay quien la aplane», augura en su cuenta de X el pediatra de Urgencias David Andina, quien advierte de que «el puente de diciembre va a ser salvaje en los Servicios de Urgencias y no habrá tregua hasta pasada la Navidad». «Se suma la curva epidémica del virus respiratorio sincitial. Es la tormenta perfecta», concluye.

La advertencia no es aislada. La doctora de Urgencias Amara Aladel también ha lanzado un serio aviso sobre la rápida y silenciosa transmisión de la gripe: «No lo ves, pero probablemente tengas ahora en las manos el virus de la gripe. Sí, aunque no hayas tocado a nadie«.

Por ello, aconseja realizar esta sencilla acción para prevenir contagios en la medida de lo posible: lavarse las manos correctamente, lo que puede reducir hasta en un 50% el riesgo de padecer infecciones respiratorias o digestivas.

Sin embargo, lamenta que la mayoría lo hacemos mal: «Nos echamos agua, un poco de jabón, estamos dos segundos y nos vamos. Los virus no se marchan de forma tan sencilla». En lugar de esto, la experta sugiere hacerlo de esta forma: «Mójalas, usa suficiente jabón, frota las palmas, dorso, entre los dedos, pulgares y uñas durante 20 segundos. Enjuaga bien y seca con papel o toalla limpia».

Un protocolo común frente a un invierno complicado

Muchas comunidades autónomas temían que esto podría ocurrir y ya habían desplegado sus planes de invierno antes de la reunión con el Ministerio de Sanidad, incluyendo el uso de mascarillas en centros sanitarios. Pero la Comisión de Salud Pública dio el miércoles un paso más con la aprobación de un protocolo común para actuar ante la gripe, el Covid-19 y otros virus respiratorios en todo el país.

El documento establece cuatro escenarios de actuación, de menor a mayor gravedad. Todos ellos comparten medidas como la vacunación, el refuerzo de la vigilancia, la formación del personal, la revisión de planes de contingencia, el uso de mascarilla y la limitación de contactos con personas que presenten síntomas. Después, existen otras acciones específicas en función de la fase:

Los cuatro escenarios de actuación Escenario interepidémico o basal . Es el menos grave e incluye las medidas generales mencionadas: la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal. También se recomienda que los trabajadores de centros sociosanitarios con síntomas deben usar mascarilla de forma continuada.

Escenario de epidemia de nivel bajo o medio . Incluye todo lo anterior y añade la recomendación de mascarillas quirúrgicas en áreas sensibles de hospitales (oncología, trasplantes...) para profesionales, pacientes y acompañantes. También se sugiere facilitar el teletrabajo. En residencias se mantiene el uso de mascarilla en trabajadores sintomáticos y se podrán sumar medidas si hay transmisión.

Escenario de epidemia de nivel alto . Se refuerza el autoaislamiento ante síntomas, se activan planes de continuidad asistencial y se recomienda mascarilla en zonas comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En residencias se revisa la política de visitas y se aconseja mascarilla a personas vulnerables en espacios cerrados.

Escenario de epidemia muy alta. Se celebran reuniones extraordinarias del Consejo Interterritorial y existe la posibilidad de adoptar medidas adicionales de carácter excepcional.

La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró haber «logrado» alcanzar este acuerdo, pero Andina critica su tardanza: «Un protocolo que llega cuatro semanas tarde y que a estas alturas de la epidemia de gripe (y de virus respiratorio sincitial) no servirá para nada». «Basta con dejar de pisar moqueta durante unas horas y pasarse por cualquier Servicio de Urgencias estos días para darse cuenta», sentencia.

Alerta ante el avance de una variante más contagiosa: la vacunación sigue siendo la clave

La alarma aumenta con la llegada de la subclade K del virus A (H3N2), una variante más contagiosa. El virólogo Estanislao Nistal explica que acumula siete mutaciones que reducen la eficacia de los anticuerpos generados por vacunas anteriores o infecciones previas: el virus «se parece menos» a las cepas incluidas este año, ganando capacidad de escape inmunitario y favoreciendo su expansión. Japón, Reino Unido y Norteamérica ya habían observado este comportamiento.

Los síntomas, recuerda Nistal, son los habituales: fiebre alta y súbita, dolores musculares, cefalea, tos seca y gran cansancio. El tratamiento también es el de siempre: reposo, hidratación y fármacos para aliviar los síntomas. No existe un medicamento que cure la gripe, pero actuar pronto minimiza complicaciones.

Aunque la vacuna de esta temporada puede ser menos eficaz frente a la subclade K, los expertos coinciden en que sigue siendo fundamental. Protege frente a otras variantes en circulación y reduce el riesgo de enfermedad grave. Las autoridades recomiendan vacunar cuanto antes a los grupos más vulnerables.