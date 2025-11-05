Ahorra con el iPhone 15 reacondicionado en Back Market: calidad Apple al mejor precio

¿Alguna vez te has preguntado qué es un producto reacondicionado? Efectivamente, tiene matices en cuanto a un producto de segunda mano, porque puede ser el caso, pero puede que también sea un producto 'nuevo'. Te explicamos

Un producto reacondicionado, como su ... nombre indica, es un producto que el fabricante vuelve a poner a la venta tras ser testeado y comprobado de que funciona exactamente igual que uno recién salido de la caja, nuevo e impoluto. Un producto reacondicionado puede ser una tablet devuelta solo habiéndose abierto, por ejemplo. En caso de que quieras este tipo de productos, has de fijarte en su estado. Tranquilo, todos funcionan 100 % bien, pero pueden tener fallos estéticos.

No es como comprar en alguna tienda de segunda mano: aquí el fabricante o la propia tienda se ha encargado de ponerlo a punto como si estuviera recién salido de la caja.

El iPhone que siempre has querido, 300€ más económico

En este caso vamos a presentarte un iPhone 15 reacondicionado que vende la tienda Back Market, que tiene un precio de venta de 485€. Estarás ahorrando 374€. Para algunos bolsillos, solo es posible comprar Apple si el producto es reacondicionado, pero aquí entran los recelos y las inseguridades. Nada más lejos de la realidad: los productos reacondicionados, sobre todo si los compras en ecommerce confiables como Back Market, cumplen con todas las garantías y con un periodo de devolución de 30 días.

El iPhone 15, presentado por Apple en septiembre de 2023, mantiene un diseño similar al de su predecesor con mejoras notables en ergonomía y tecnología. Su estructura está fabricada en aluminio con una parte delantera protegida por Ceramic Shield y una parte trasera de vidrio tintado en masa.

La pantalla es una Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con una resolución de 2.556 por 1.179 píxeles, ofreciendo una densidad de 460 píxeles por pulgada. Esta pantalla posee tecnología HDR, True Tone, una amplia gama cromática (P3) y Dynamic Island, además de un brillo máximo de hasta 2.000 nits en exteriores, que asegura una excelente visibilidad incluso bajo luz solar directa.

Si quieres buenas fotos, compra este iPhone 15

En cuanto al rendimiento, el iPhone 15 incorpora el procesador Apple A16 Bionic, un chip de arquitectura de 64 bits con seis núcleos, 6 GB de memoria RAM, lo que asegura fluidez y eficiencia energética con iOS 17. El dispositivo ofrece opciones de almacenamiento interno de 128, 256 y 512 GB.

En el apartado fotográfico, con una cámara trasera dual compuesta por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura ƒ/1.6 y estabilización óptica de imagen, acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura ƒ/2.4 que ofrece un campo de visión de 120 grados. Su cámara frontal para selfies y videollamadas es de 12 megapíxeles con apertura ƒ/1.9, incluyendo reconocimiento facial Face ID mediante sensores 3D.

En resumen, el iPhone 15 combina un diseño elegante y robusto, con una pantalla avanzada y un rendimiento potente, además de mejoras en conectividad y cámaras que lo hacen un dispositivo equilibrado y moderno para usuarios que buscan un smartphone de alta gama con las últimas tecnologías de Apple

Ahora puedes comprarlo en estado reacondicionado en Back Market por 485 euros, lo que supone un ahorro en su precio oficial de nada menos que 374. ¿Siempre has querido un iPhone? Ahora, puedes tenerlo.