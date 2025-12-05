Suscribete a
Cuáles son los bombos del Mundial 2026 de fútbol, en cuál está España y cuáles pueden ser sus rivales

Consulta toda la información previa sobre el sorteo del Mundial 2026

Cuáles son los bombos del Mundial 2026 de fútbol, en cuál está España y cuáles pueden ser sus rivales
Cuáles son los bombos del Mundial 2026 de fútbol, en cuál está España y cuáles pueden ser sus rivales
«48 equipos, nunca antes tantos países habían competido por el premio», destaca FIFA en uno de sus vídeos en su página web en la antesala de uno de los grandes acontecimientos del año. Este viernes, a partir de las 18:00 (hora peninsular ... española), se sortea el Mundial 2026 en el Kennedy Center, en Washington D. C.

