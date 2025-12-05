Cuáles son los bombos del Mundial 2026 de fútbol, en cuál está España y cuáles pueden ser sus rivales

«48 equipos, nunca antes tantos países habían competido por el premio», destaca FIFA en uno de sus vídeos en su página web en la antesala de uno de los grandes acontecimientos del año. Este viernes, a partir de las 18:00 (hora peninsular ... española), se sortea el Mundial 2026 en el Kennedy Center, en Washington D. C.

A buen seguro ese va a ser uno de los mensajes más pronunciados durante la celebración del sorteo. Una Copa del Mundo que amplía el número de selecciones (de 32 a 48) y, por consiguiente, el de partidos (de 64 a 104) distribuidos durante más de un mes —del 11 de junio al 19 de julio de 2026—. Una fiesta del fútbol a la que no faltará España, que ha completado una fase de clasificación prácticamente impoluta.

Precisamente, la Selección está llamada a ser una de las principales favoritas a levantar el trofeo. Cabe señalar que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente es vigente campeón de Europa (2024) y subcampeón de la Nations League (2025). Lejos queda ya la última edición del Mundial (2022), todavía con Luis Enrique en el comando técnico, en el que España se despidió en octavos a manos de Marruecos.

Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal son otros candidatos a la victoria final, según portales estadísticos. Todos ellos forman parte del bombo 1, el que integra a las selecciones más fuertes junto con los tres países organizadores de la 23ª edición del Mundial: Canadá, México y Estados Unidos.

Cuáles son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones han sido distribuidas en cuatro bombos con doce equipos en cada uno. Para la configuración de los mismos, FIFA ha tenido en cuenta la última actualización del ranking, de noviembre de 2025, de ahí que España, la número uno, integre el bombo 1 en el sorteo de este viernes.

Por orden estrictamente numérico del ranking se ha ordenado los bombos hasta llegar al 4, en el que han sido ubicadas las seis selecciones clasificadas con peor posición en el ranking FIFA junto con los seis interrogantes del sorteo. Falta por conocerse la identidad de seis conjuntos, que saldrán de las seis repescas —cuatro europeas y dos entre combinados de distintas confederaciones— que tendrán lugar a finales de marzo de 2026.

Bombo 1 Estados Unidos

México

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2 Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3 Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4 Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Ganador repesca A Europa

Ganador repesca B Europa

Ganador repesca C Europa

Ganador repesca D Europa

Ganador repesca intercontinental 1

Ganador repesca intercontinental 2

Para las seis plazas restantes aspiran un total de 22 selecciones en seis repescas. Las de selecciones UEFA se disputarán en suelo europeo, mientras que los dos playoffs intercontinentales se dirimirán en México.

La configuración de las seis repescas Repesca A Europa: Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte.

Repesca B Europa: Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

Repesca C Europa: Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía.

Repesca D Europa: Chequia, República de Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Repesca intercontinental 1: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Repesca intercontinental 2: Bolivia, Surinam e Irak.

Cuáles son los posibles rivales de España

Para la fase de grupos, el abanico de posibles rivales de la Selección es tan amplio como que se puede enfrentar a los 36 combinados que no forman parte del bombo 1 (de los cuales se conoce el nombre de 30, seis aún quedan por definirse en las repescas, como ya hemos explicado).

Eso sí, hay condicionantes. Por ejemplo, que no puede haber más de una selección del mismo continente por grupo, con la excepción de UEFA. Habrá cuatro grupos con presencia de dos selecciones europeas, mientras que los ocho grupos restantes contarán apenas con una europea.

Por ejemplo, si España queda emparejada con Marruecos del bombo 2, ya sabrá que no se podrá enfrentar en la fase de grupos a ninguna de las selecciones africanas de los bombos 3 y 4.

Además, FIFA ha establecido que España y Argentina, como selecciones situadas en la primera y segunda posición en el ranking FIFA, respectivamente, irán a lados distintos del cuadro en caso de pasar ambas a dieciseisavos como primeras de grupo. Es decir, una de las dos irá al grupo E, F, G, H o I, mientras que la otra será incluida en el grupo C, J, K o L. En relación a los grupos, ya es conocido que México formará parte del grupo A, Canadá del B y Estados Unidos del D.