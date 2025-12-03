Elena Monje, farmacéutica, sobre el valor de la cúrcuma en la dieta: «Estás perdiendo el tiempo tomando una cucharada al día»

La cúrcuma es una especia originaria del sur de Asia que se utiliza desde hace siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Su color dorado y su textura terrosa le han convertido en un ingrediente habitual en platos como el curry, ... pero, más allá de lo gastronómico, ha sido apreciada históricamente por sus posibles efectos beneficiosos sobre la salud.

En las últimas décadas, el interés por la cúrcuma ha resurgido en muchas partes del mundo, en gran parte impulsado por estudios, así como por la tendencia a buscar alternativas naturales para el bienestar. Por ello, algunas personas la incorporan a sus rutinas diarias, ya sea en infusiones, batidos o suplementos.

No obstante, como en muchas ocasiones, en alimentación y no solo, no siempre existe el conocimiento preciso de cómo funciona realmente y de sus beneficios reales para el organismo. Sobre esto ha querido incidir Elena Monje García, farmacéutica y divulgadora, en el perfil de TikTok de inFARMArte.

@infarmarte Muchos creen que basta con echarle cúrcuma a todo… pero la realidad es que así el cuerpo casi no aprovecha nada. Lo importante no es la cantidad, sino la forma en la que la tomas. La curcumina fitosomada, combinada con pimienta negra, logra multiplicar su absorción y hace que ese potencial antiinflamatorio, digestivo e inmunitario esté realmente disponible @Kobho Labs ♬ sonido original - inFARMArte

El verdadero valor de la cúrcuma

«Estás perdiendo el tiempo tomando una cucharada de cúrcuma al día. Que sí, que es un antiinflamatorio natural que ayuda en dolor de articulaciones, digestiones pesadas e incluso tus defensas, pero hay varios problemas», anticipa esta farmacéutica.

«Es como si estuvieras intentando llenar un vaso que tiene un agujero»

Con esto quiere concienciar que, aunque la especie tiene valor, su forma de consumo resulta igual o más determinante. Ella señala, concretamente, la curcumina, el compuesto activo al que se atribuyen la mayoría de los efectos. Según esta profesional, «la cúrcuma en polvo que tenemos en la cocina solo tiene un 3% de curcumina, que es lo que realmente tiene las propiedades beneficiosas». Esto implica que las cantidades utilizadas en la cocina difícilmente alcanzan niveles suficientes para generar un efecto terapéutico notable.

A esto se suma otro factor que señala Elena Monje. «Tu hígado la elimina tan rápido que es como si estuvieras intentando llenar un vaso que tiene un agujero, así que tomar la cucharada es inútil». Por este motivo, algunos especialistas recomiendan optar por alternativas, como «complementos que estén estandarizados, que lleven la dosis exacta y que estén preparados para que tu cuerpo los aproveche».

Aun así, el mensaje principal no es que todo el mundo deba tomar suplementos, sino que conviene hacerlo con criterio. De hecho, la farmacéutica recalca: «La cúrcuma puede ser tu aliada, pero solo si sabes cómo tomarla y recuerda que si ya usas alguna medicación, pregunta siempre antes en la farmacia». Ante todo, seguridad y consejos de un profesional, especialmente cuando se combinan sustancias naturales con tratamientos médicos.