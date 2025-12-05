Albert Rivera da la solución al problema de la vivienda en España: «Se puede hacer ya»

La vivienda es uno de los grandes problemas estructurales que afecta a España, especialmente a las generaciones jóvenes atrapadas entre la imposibilidad de afrontar un alquiler y conseguir los ahorros necesarios para comprar una vivienda.

Entre otros factores, la enorme demanda y la poca ... oferta han implicado el aumento de los precios. También influye, por ejemplo, las trabas burocráticas y la falta de suelo para la construcción.

Todos los partidos políticos han hecho sus propuestas y desde el Gobierno se han aprobado leyes como la ley de Vivienda o medidas como los avales ICO.

Albert Rivera da la solución al problema de la vivienda en España

Sobre la situación de la vivienda en España le preguntaron a Albert Rivera en una entrevista en el portal Idealista. Para el expolítico, la ley de Vivienda «no ha dado resultados» y señala que «desde una visión liberal, la oferta y la demanda deberían ser la regla general, con correctores fiscales, garantías y flexibilidad».

Quien fuera líder de Ciudadanos reconoce que se trata de un tema complejo en el que no hay «un país perfecto», pero insiste en que «en España seguimos atacando la demanda cuando lo que falla es la oferta». De hecho, considera que «el mercado responde a incentivos, no a prohibiciones».

Al ser preguntado si la vivienda industrializada puede ser parte de la solución, Albert Rivera lo tiene claro: «Sí. Hay empresas que fabrican viviendas mucho más rápido, más seguras y más sostenibles que la construcción tradicional». En este sentido, explica que en los concursos públicos «habría que premiar agilidad, no solo precios». «Todo se frena por el urbanismo lento, el suelo, los impuestos, la burocracia. Tecnología hay; falta velocidad administrativa», afirma.

«En los concursos públicos habría que premiar agilidad, no solo precio» Albert Rivera Expolítico

A la hora de comprar una vivienda, además de la entrada hay que sumarle los impuestos. Para Rivera, una situación de emergencia habitacional se deberían bajar los impuestos: «Y se puede hacer ya».

«Con un pacto nacional se podrían eliminar ITP, AJD, IVA en primera vivienda, licencias, tributos a promotores. Si quitas esa cadena fiscal el precio bajaría un 20% de golpe», asegura. En este sentido, critica que la clase media ya no llega a acceder a una vivienda. «Propongo un IVA superreducido, como en los bienes de primera necesidad: del 10% al 6% o al 4%. Y las reformas y rehabilitaciones, que están al 21%, deberían bajar también», asegura el expolítico.

«Con un pacto nacional se podrían eliminar ITP, AJD, IVA en primera vivienda, licencias, tributos a promotores» Albert Rivera Expolítico

Con todo, el exlíder de Ciudadanos critica que «los resultados no están» en las medidas que ha implementado el Ejecutivo durante estos años y destaca que el Ministerio de Vivienda debe ejercer de líder en este sentido. Asimismo, considera que en nuestro país falta cultura financiera donde hay personas que firman hipotecas sin leerlas y no se dan cuenta de que los bancos asesoran según tu interés, pero es el propia persona la que debe entenderlo.