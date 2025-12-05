Aurelio Rojas, cardiólogo, sentencia el debate sobre el huevo: «Es medicina para tu corazón»

El huevo hace tiempo que dejó de ser un alimento controvertido por su contenido en colesterol, a ser reconocido por su alto valor nutricional. Y es que durante años ha sido un alimento que ha estado en el punto de mira de la ... nutrición por su supuesto efecto negativo sobre la salud cardiovascular. No obstante la literatura científica cada vez es más clara sobre sus beneficios. Lejos de ser perjudicial, puede ser un gran aliado de una dieta equilibrada. Así lo afirma Aurelio Rojas, especialista en salud cardiovascular y divulgador en las plataformas digitales.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, el influencer de la salud explica que los mitos que rodean al huevo tienen sus orígenes en estudios obsoletos que relacionaban su consumo con el aumento del colesterol LDL o «malo». No obstante «hoy la ciencia ha demostrado que el colesterol dietético influye mucho menos de lo que creíamos», señala el divulgador.

Propiedades y beneficios del huevo, un auténtico súper alimento

«Puedo comer huevo todos los días sin problemas, y no hace falta quedarse solo con la clara. La yema contiene vitaminas A, D, E y K, además de antioxidantes de gran valor», indica en un vídeo subido a sus redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores.

¿El huevo es bueno o malo para tu corazón? La ciencia es clara: el huevo NO es el enemigo. Durante años se le culpó injustamente de aumentar el colesterol y el riesgo cardiovascular, pero la evidencia actual demuestra lo contrario. Lo que dice la ciencia: - El estudio PURE (146.011 personas, 21 países) mostró que comer 1 huevo al día no se asocia con mayor riesgo cardiovascular ni mortalidad (Dehghan et al., AJCN 2020). - Un meta-análisis en BMJ 2013 con más de 3 millones de personas concluyó que no existe relación entre consumo moderado de huevo y enfermedad coronaria (Rong et al., BMJ 2013). - Estudios más recientes incluso sugieren que el huevo podría reducir el riesgo de ictus isquémico (Alexander et al., J Am Coll Nutr 2016). Beneficios clave del huevo: ✅ Proteínas de alta calidad que ayudan a ganar y mantener masa muscular. ✅ Colina, fundamental para el cerebro y el hígado (prevención de hígado graso). ✅ Luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la visión y el corazón. ✅ Saciante, económico y fácil de incluir en cualquier dieta saludable. ❌ ¿Y los riesgos? - En personas con diabetes tipo 2 y dieta rica en ultraprocesados, un consumo excesivo (>7 huevos/semana) sí puede aumentar el riesgo cardiovascular. La clave no es el huevo, sino el contexto de la dieta. Referencias científicas 1.Dehghan M, et al. Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries. Am J Clin Nutr. 2020;111(4):795-803. 2.Rong Y, et al. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2013;346:e8539. 3.Alexander DD, et al. Meta-analysis of egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke. J Am Coll Nutr. 2016;35(8):704-716

Además, el experto subraya que el huevo «no engorda» y, por el contrario, «puede ayudarte a perder peso, ya que es un alimento muy saciante». Su alto contenido en proteínas completas y aminoácidos esenciales lo convierte también en un aliado del rendimiento físico: «El huevo aumenta la fuerza muscular, y es una de las mejores fuentes de proteína natural que existen».

Propiedades del huevo Proteínas: Alrededor de 6 gramos por huevo, de alta calidad y fácil absorción, concentradas principalmente en la clara.

Vitaminas: Contiene vitaminas A, D, E, K y un complejo de vitaminas B (como B5, B6, B12, folato, biotina, riboflavina y niacina).

Minerales: Aporta fósforo, selenio, hierro, zinc, yodo y calcio.

Grasas: Incluye grasas saludables, tanto saturadas como insaturadas, incluyendo ácidos grasos omega-3 en algunos casos.

Otros: Es una excelente fuente de colina, esencial para el cerebro y el hígado, y contiene antioxidantes como luteína y zeaxantina, importantes para la salud ocular.

Respecto a si afecta al hígado, Rojas destaca un componente poco conocido: la colina. «Lejos de dañar el hígado, la colina ayuda a prevenir el hígado graso no alcohólico». También desmiente que eleve los triglicéridos: «En una dieta baja en azúcar y ultraprocesados, incluso puede ayudar a reducirlos».

El especialista apunta algo importante en personas con diabetes: «En dietas ricas en ultraprocesados, superar los siete huevos por semana puede ser negativo. Pero en un contexto saludable, no hay riesgo». Y añade que «los huevos camperos suelen ofrecer un mejor perfil de ácidos grasos omega-3 y antioxidantes que los de jaula».

Beneficios para la salud del huevo Salud cerebral: La colina es crucial para la función cerebral.

Salud ocular: Los antioxidantes luteína y zeaxantina ayudan a proteger la vista.

Control de peso: Las proteínas y la grasa saludable promueven la saciedad, ayudando a controlar el apetito.

Salud cardiovascular: Los ácidos grasos omega-3 y el perfil de grasas del huevo son beneficiosos para el corazón.

Función inmunológica: El selenio es un mineral esencial para el sistema inmunológico.

«La clave no está en el huevo sí o no, sino en el contexto de tu dieta», resume Rojas. Su consejo final es claro: «Come un huevo al día sin miedo, acompañado de vegetales, frutas y aceite de oliva virgen extra. Así sí es medicina para tu corazón».