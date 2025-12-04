La historia de amor de Óscar Casas y Ana Mena: de conocerse en el rodaje de la película 'Ídolos' a presumir de su relación

Óscar Casas (Barcelona, 1998) se ha convertido en uno de los actores jóvenes del momento. A sus 27 años, el catalán está siguiendo los pasos de su hermano Mario y conquistando corazones en la gran y la pequeña pantalla, no solo por su ... atractivo, sino también por sus dotes interpretativas. En los últimos meses lo hemos visto en papeles tan arriesgados como el de Gervasio Deferr en 'El gran salto' y también protagonizando la primera película de su hermano como director, 'Mi soledad tiene alas'.

Su última apuesta interpretativa apunta a enamorar al gran público en las próximas semanas. Se trata de 'Me has robado el corazón', una íntima película de comedia romántica que Casas protagoniza junto a la actriz Ana Jara y que llega a los cines españoles este próximo viernes 5 de diciembre.

Este plano más romántico en la interpretación también lo hemos visto en su vida diaria. Y es que, desde hace unos meses, el corazón del hermano menor de Mario Casas está ocupado por una de las artistas más reconocidas de nuestro país: la cantante Ana Mena, con la que lleva saliendo desde finales del año 2024.

A pesar de que siempre han tratado de ser discretos y herméticos con su relación, lo cierto es que son muchos los detalles que han trascendido acerca de la historia de amor que han protagonizado. Repasamos todo lo que debes saber sobre cómo se conocieron Ana Mena y Óscar Casas y lo que se conoce de su romance.

Cómo se conocieron Ana Mena y Óscar Casas

Hace apenas un año, Ana Mena admitía en una reciente visita a 'El Hormiguero' que estaba soltera, pero que tenía muy claras las líneas rojas que no quería en un novio. «Que no pare de hablar de su expareja. Eso no pega mucho, como tampoco que no se lleve bien de su familia. Eso no me gustaría. Que su Instagram esté lleno de mujeres a las que sigue, que trate mal al personal que le atiende. Y tampoco que esté mirando el móvil durante toda la cena», le contó a Pablo Motos.

Unas características que no encontró en el que poco después de convertiría en su compañero, el actor Óscar Casas. La pareja se conoció el pasado septiembre de 2024 durante las 10 semanas que duró el rodaje de la película 'Ídolos', que ambos protagonizan y fue allí donde los dos se enamoraron. En la cinta, que llegará a los cines el próximo 2026, el hermano de Mario Casas da vida a un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía, mientras que Mena interpreta a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.

Poco tiempo después, en diciembre de 2024 la revista ¡HOLA! confirmaba la relación de ambos con unas imágenes en las que aparecían besándose y en actitud muy cariñosa el uno con el otro. Desde entonces, han sido vistos juntos en más de una ocasión e incluso han confirmado su relación a través de las redes sociales.

Casas se ha dejado ver en alguna ocasión en los conciertos de la malagueña, mientras que ella acudió hace unos días a mostrarle su apoyo en la premiere de su última película, 'Me has robado el corazón', donde el intérprete no dudó en confesar que la dueña del suyo era Ana Mena. «Mi corazón está robadísimo», dijo después de que le preguntaran si estaba enamorado.

La bonita declaración de amor de Óscar Casas a Ana Mena: «Te quiero»

Desde que se diera a conocer la noticia de su romance, la pareja no ha ocultado su amor ni la química que existe entre ambos. Este verano aprovecharon unos días libres en su apretada agenda para pasar unos días en Marruecos y también junto a la familia del actor en El Salvador, donde publicaron también sus primeras fotografías juntos.

Tal ha sido su conexión que el intérprete no dudó en declararle su amor a su novia hace unos días tras recibir el galardón a 'Hombre de Año'. «Si tuviera que agradecer este premio a alguien sería a las mujeres que me inspiran cada día», comenzó diciendo el actor, haciendo referencia a su madre y a su pareja «A esta chica tan guapa. Te quiero», le dijo tímidamente cogiéndola de la mano frente a los presentes.

Meses antes, la intérprete de 'Carita triste' ya había hablado de su relación, dejando algunas bonitas palabras para el que es ya su novio. «Es muy lindo, es ideal, de verdad, es maravilloso él», dijo la compositora tras ser preguntada por su actual pareja.

Las exparejas más mediáticas de Ana Mena y Óscar Casas

Aunque ahora mantienen una relación muy consolidada, lo cierto es que, antes de conocerse, Ana Mena y Óscar Casas también habían estado en el punto de mira de la prensa rosa por sus anteriores relaciones. A la cantante, que siempre ha sido muy discreta en lo que a su vida personal respecta, se la ha relacionado en multitud de ocasiones con rostros famosos, como su amigo Abraham Mateo o, más recientemente, el tenista murciano Carlos Alcaraz.

Años antes de esto, la de Estepona se había dejado ver con el futbolista Brahim Díaz, actual jugador del Real Madrid, con el que se apunta a que mantuvo una relación hace varios años. Así lo desvelaba en exclusiva la revista Corazón, en la que publicaban unas íntimas imágenes de la cantante disfrutando de una tarde en el cine junto al mediocentro hispanomarroquí. Ella siempre desmintió este idilio, desmarcándose de las fotografías con actitud cómplice: «Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente».

En cuanto a Óscar Casas, se le habían conocido varios amoríos públicamente antes de confirmar su romance con la cantante malagueña. El más mediático fue el que mantuvo con la también actriz Begoña Vargas, conocida por 'Las leyes de la frontera', 'Berlín' o 'Malasaña 32', con la que mantuvo una relación de casi tres años, hasta junio de 2021. Durante este tiempo, la pareja protagonizó un sensual baile viral al ritmo de 'La Rubia', el tema de Omar Montes, del que muchos se acuerdan todavía a día de hoy.

Después de esta sonada ruptura, tras la que el intérprete no tuvo más que palabras de admiración para la que fuera su novia, mantuvo una relación con otra compañera de profesión, la actriz Candela González. Ambos se conocieron durante el rodaje de 'Mi soledad tiene alas' en septiembre de 2022 y rompieron poco antes de cumplir los dos años, aunque siguen siendo «muy buenos amigos».