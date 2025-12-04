Suscribete a
Los creadores de la baliza V16, sin rodeos sobre el dinero que van a ganar gracias a este nuevo dispositivo: «No nos vamos a hacer millonarios»

Jorge Torre y Jorge Juan Costas insisten en que ahora ganan «un poco más» de lo que ya ganaban con su sueldo de Guardia Civil

Virginia López Esplá y Nerea Chicote

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para todos los vehículos en España. Sin embargo, a la hora de cumplir con esta obligación, muchos conductores se han encontrado con el elevado precio de venta.

Al ser un dispositivo ... homologado y con unas características muy concretas, el importe de venta de estos aparatos oscila en muchos casos entre los 30 y los 70 euros. Esa ha sido la principal crítica de muchos conductores.

