Los creadores de la baliza V16, sin rodeos sobre el dinero que van a ganar gracias a este nuevo dispositivo: «No nos vamos a hacer millonarios»

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para todos los vehículos en España. Sin embargo, a la hora de cumplir con esta obligación, muchos conductores se han encontrado con el elevado precio de venta.

Al ser un dispositivo ... homologado y con unas características muy concretas, el importe de venta de estos aparatos oscila en muchos casos entre los 30 y los 70 euros. Esa ha sido la principal crítica de muchos conductores.

Los creadores de la baliza V16 hablan del precio

En este sentido, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, los guardias civiles creadores de la baliza, en una entrevista en ABC, han comentado el precio de la misma y han querido salir al paso del algunas especulaciones sobre el negocio.

En primer lugar, ambos insisten en que una de las principales características de la baliza V16 es la «privacidad», motivo por el que la DGT apostó por este producto por encima de otros que podían ser más baratos, pero que no la garantizaban de igual manera.

Ambos son conscientes también de que muchas personas miran con recelo los precios. Ante estas críticas, Torre y Costas han explicado que son «emprendedores», pero que en ningún caso el negocio supone que se vayan a hacer «millonarios». Además, insisten en que «en el mercado hay 250 balizas homologadas». «Hay montones de fabricantes diferentes y hay balizas para todos los gustos, precios y colores. Nosotros somos uno más. Y efecticamente también vendemos balizas en este mercado, pero que también generan los demás», señalan.

«No nos vamos a hacer millonarios. [...] En el mercado hay 250 balizas homologadas. Nosotros somos uno más» Jorge Torre y Jorge Juan Costas Creadores de la baliza V16

Sí reconocen que la diferncia entre ellos y otros fabricantes reside en que han sido «pioneros» han «tenido la idea», pero advierten de que en su caso «como emprendedores no tebemos una visión tan agresiva de negocio de querer ganar dinero». De hecho, para ellos lo importante es que su idea ayuda a «salvar vidas».

«No somos nosotros los que hemos hecho el negocio ni siquiera somos los que más vendemos. Hay muchísimos productos chinos más baratos que el nuesrto, que evidentemente se compran más y nosotros tenemos uno más», explican. «No nos vamos a hacer millonarios, ganamos un poco más que en la Guardia Civil», zanjan.

Además, considera en este sentido que «España ha hecho una apuesta muy grande y poco popular para implantar esta solución». De hecho, consideran que otros países europeos seguirán esta estela puesto que bajar a colocar los triángulos puede suponer un peligro y riesgo de atropello mortal.