Surimi, el misterio del cangrejo que no es cangrejo

Hay alimentos que triunfan por su sabor y otros por su versatilidad. Y luego está el surimi, ese producto blanco y rosado que se cuela en ensaladas, sushi y palitos de mar, disfrazado de cangrejo o langosta sin serlo realmente. Su historia es mucho más ... antigua y compleja de lo que parece: detrás de su aspecto industrial se esconde una técnica de conservación milenaria, una composición interesante desde el punto de vista proteico y, también, una gran dosis de debate nutricional.

El origen del surimi se remonta al Japón del siglo XII. Los pescadores de las costas niponas descubrieron que, al triturar la carne del pescado fresco y lavarla repetidamente en agua fría, podían conservar su proteína durante más tiempo. Aquella pasta blanca y neutra servía para elaborar bolas o pastelillos de pescado llamados kamaboko, una especialidad tradicional que aún hoy forma parte de la gastronomía japonesa.

La técnica se extendió con el paso del tiempo y, a finales del siglo XX, fue adoptada por la industria alimentaria occidental. En España, los llamados «palitos de cangrejo» o «bocaditos de mar» se popularizaron en los años 90, coincidiendo con el auge del sushi y las ensaladas preparadas. Su precio económico y su sabor suave hicieron del surimi un producto cotidiano en muchos hogares.

Qué es realmente el surimi

Pese a su apariencia, el surimi no contiene carne de cangrejo. Es una pasta elaborada principalmente con proteínas de pescado blanco, como abadejo de Alaska, merluza o bacalao, a la que se añaden otros ingredientes para lograr textura y sabor.

El proceso industrial sigue un patrón similar al original japonés: se separa la carne del pescado, se lava varias veces para eliminar grasa, sangre y olor, y se obtiene una masa rica en proteínas. Esa base se mezcla con almidones, clara de huevo, aceite vegetal, sal, sorbitol o azúcar (como conservante) y aromas naturales o artificiales de marisco. Luego se cuece y se colorea superficialmente para imitar la carne del cangrejo.

El resultado es un producto estable, de sabor agradable y bajo coste, que combina proteína de origen marino con bajo contenido en grasa, pero con un grado de procesamiento que lo aleja del pescado fresco.

Composición nutricional

Cada 100 gramos de surimi aportan entre 90 y 120 calorías, lo que lo convierte en un alimento relativamente ligero. Su contenido proteico ronda los 10–12 gramos por porción, una cantidad moderada si se compara con el pescado natural (que suele duplicarla).

El surimi tiene poca grasa (alrededor del 1 %), y la mayor parte corresponde a ácidos grasos insaturados. También aporta pequeñas cantidades de minerales como fósforo, potasio y selenio, además de algo de calcio y magnesio. Sin embargo, su perfil nutricional depende mucho de la marca y del tipo de aditivos utilizados.

Uno de los aspectos más relevantes es su contenido en sodio, que puede superar los 500 mg por cada 100 gramos, debido a los procesos de conservación. Por ello, los nutricionistas recomiendan moderar su consumo en personas con hipertensión o retención de líquidos.

En comparación con el pescado fresco, el surimi pierde parte de los nutrientes originales durante el lavado y refinado: vitaminas del grupo B, omega-3 y minerales tienden a reducirse. A cambio, gana en digestibilidad y vida útil.

Beneficios y limitaciones

Desde un punto de vista práctico, el surimi tiene ventajas evidentes. Es una fuente de proteína marina fácilmente digerible, económica y disponible durante todo el año. Su sabor neutro permite incluirlo en ensaladas, tortillas, sopas o sushi sin dominar el resto de ingredientes.

Además, al proceder de pescados de carne blanca y baja grasa, aporta proteínas de buena calidad con pocas calorías. En dietas hipocalóricas o para personas con dificultades para masticar o digerir pescado, puede resultar útil.

No obstante, también tiene limitaciones. Al ser un alimento ultraprocesado, su consumo habitual no debería sustituir al pescado fresco. El exceso de aditivos, almidones y sodio lo aleja del patrón de alimentación saludable mediterráneo. Los expertos aconsejan integrarlo de forma ocasional, dentro de una dieta variada.

En términos ambientales, el uso de subproductos de la pesca —restos que no se destinan al mercado directo— puede considerarse una forma de aprovechamiento sostenible. Sin embargo, esta ventaja depende del origen del pescado y de la gestión de las pesquerías.

El mito del cangrejo

La popularidad del surimi está ligada a una cierta confusión. Muchos consumidores aún creen que los palitos de cangrejo contienen, en realidad, carne de ese crustáceo. Aunque algunos productos incluyen un pequeño porcentaje de extracto o aroma de cangrejo, la mayor parte del sabor se debe a condimentos y saborizantes.

Esa mezcla de marketing y tradición culinaria ha generado el apodo de «falso cangrejo», un concepto que la industria ha aprovechado y que hoy forma parte de su identidad. Paradójicamente, lo que comenzó como una imitación, se ha consolidado como categoría propia: el surimi ya no necesita justificar su autenticidad, sino su calidad.

La comunidad científica valora el surimi como una fuente concentrada de proteína funcional. En biotecnología alimentaria, se estudia su estructura como modelo de gelificación y su capacidad para conservar las proteínas musculares del pescado. Pero desde el punto de vista nutricional, el consenso es claro: es un alimento útil, pero no imprescindible, y debe consumirse dentro de un contexto equilibrado.

En los últimos años, algunas marcas han reformulado sus productos para reducir el sodio y los aditivos y aumentar el contenido de pescado. También ha crecido el interés por versiones «limpias», con ingredientes más naturales, sin azúcares ni saborizantes artificiales.

Un alimento que refleja su tiempo

El surimi no es un villano ni un héroe nutricional, sino un espejo de nuestra relación con la comida moderna: práctica, procesada, global y, a veces, desconectada del origen. Representa la tensión entre la tradición y la industria, entre la conveniencia y la autenticidad.

Quizá por eso, en la era de la alimentación consciente, el surimi ocupa un lugar ambiguo: sigue siendo popular por su sabor y accesibilidad, pero cada vez más consumidores quieren saber qué hay detrás de ese rosado brillante que imita al marisco.

En un mundo donde la información viaja más rápido que las modas, el verdadero reto del surimi no será parecerse al cangrejo, sino demostrar que puede ser un producto marino honesto, equilibrado y sostenible.