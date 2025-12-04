Vicente Vallés opina sin filtros sobre los pagos en efectivo del PSOE en los que participó Sánchez: «El juez considera los hechos de enorme gravedad»

«No era algo habitual en mí pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto». El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que pudo haber recibido pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados ... como secretario general del PSOE, aunque su declaración insistía en que se trataba de una práctica legal común, tanto para instituciones como para empresas.

En este contexto el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha contestado a los socialistas que quiere información de absolutamente «todos» los pagos en efectivo de Ferraz y no solo los que afectan a los investigados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, este último en libertad tras cinco meses en la prisión de Soto del Real, donde actualmente se encuentran ingresados los dos primeros.

Moreno responde que no hay nada que aclarar: el requerimiento efectuado se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024 por esta formación política «con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos».

El juez quiere saber quién cobró en efectivo, cuánto cobró y de dónde salió ese dinero

Vicente Vallés, considerado por muchos el 'azote' de Pedro Sánchez por sus constantes críticas y reproches al gobierno del PSOE en sus informativos y programas, ha dedicado su comentario editorial a explicar que el foco de la investigación ya no son solo las comisiones del llamado 'caso Koldo', sino los pagos en metálico del PSOE y las dudas sobre su origen y destino. El juez quiere que el partido detalle quién cobró en efectivo, cuánto cobró cada persona y de qué cuenta o caja salieron esos fondos, porque lo considera de «enorme gravedad».

«El mandato de Sánchez como presidente comenzó en 2018, como fruto de una sentencia judicial que consideraba al Partido Popular partícipe a título lucrativo por 245.000 euros en el caso Gürtel», indica el presentador y director de 'Antena 3 Noticias 2', que ahonda en que aquella resolución «acreditó la existencia de una caja B en el PP», aunque no fuera objeto de juicio.

Sin embargo, añade, «ahora la atención se centra en el PSOE, tras un informe de la UCO que señala la realización de pagos en metálico dentro de una investigación del Tribunal Supremo».

Unos hechos de «enorme gravedad»

Según Vallés, la investigación, que afecta a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, «no tenía nada que ver inicialmente con una supuesta financiación irregular del PSOE, hasta que las evidencias apuntaron al uso de dinero en efectivo». El periodista, con una extensa dilatada carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional, destacó que «las sospechas crecieron cuando los responsables de esos pagos comparecieron ante el juez y no fueron capaces de dar una explicación verosímil».

«El juez quiere saber quién cobró en efectivo, cuánto cobró y de dónde salió ese dinero», afirmó Vallés, quien también advirtió que el magistrado considera los hechos de «enorme gravedad» y ha pedido aclaraciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido.