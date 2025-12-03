Suscribete a
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece delatar a espías y políticos infiltrados

Un escrito entregado al presidente de EE.UU. y facilitado a ABC por fuentes del caso detalla veinte años de operaciones del Cártel de los Soles, redes de corrupción y acciones de espionaje con apoyo ruso y cubano

Trump amenaza a Venezuela: «Vamos a atacar por tierra, a acabar con esos hijos de perra»

'El Pollo' Carvajal, izquierda, con Nicolás Maduro, en 2014
David Alandete

Corresponsal en Washington

Hugo Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia militar venezolana preso en Estados Unidos, ha detallado este miércoles por escrito la dimensión completa del entramado criminal en el que admite haber participado durante dos décadas. El documento, recibido hace unos momentos por el presidente ... Donald Trump y ahora puesto en conocimiento de ABC, constituye la confesión más extensa y directa hasta la fecha de un ex alto mando del chavismo. En él describe cómo el llamado cártel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros responsables del régimen, funcionaba como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países, y a la cooperación con servicios de Inteligencia extranjeros, incluidos los de EE.UU.

