Pepe Rodríguez se sincera sobre sus problemas de alimentación y explica cómo cuida su dieta: «Comía un plato de callos a medianoche»

Pepe Rodríguez es, a sus 57 años, uno de los cocineros más prestigiosos de España. El chef, natural de Illescas (Toledo), es el propietario del restaurante El Bohío. En 1999 consiguió una estrella Michelin y, desde entonces, no se la han arrebatado.

Su pasión por la cocina es algo que ha heredado de su propia familia. Aunque primero trabajó como camarero, con tan solo 22 años se puso ante los fogones para crear los platos que le han llevado a lo más alto. Y es que Pepe Rodríguez suma una larga lista de reconocimientos. Entre ellos destacan el premio a Cocinero del año en 2010 y a Repostero del año en 2011 otorgados por la importante guía 'Lo mejor de la gastronomía' del crítico Rafael García Santos, además de la estrella Michelin ya mencionada.

Otro de sus grandes hitos profesionales es ser uno de los jueces de 'MasterChef'. Junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, el cocinero forma parte del jurado que se encarga de probar y valorar los manjares (y a veces desastres) de los aspirantes del programa de televisión que se emite en La 1 de TVE. Pepe se ha convertido en una de las figuras más queridas del 'talent show'. No solo por los concursantes, también por los espectadores.

'MasterChef' ha sido para Pepe Rodríguez algo más que un compromiso laboral. Ha sido una forma de abrirse al mundo y mostrar su lado más personal.

En una entrevista para 'Men's Health España', el chef se ha sincerado y ha contado sus problemas con la alimentación. El de Illescas ha explicado cómo es su relación actual con la comida, los cambios que ha introducido en su dieta y su rutina de deporte.

Pepe Rodríguez cuenta sus problemas de alimentación y la dieta actual que sigue

En la charla, Pepe Rodríguez ha afirmado que con el paso de años ha conseguido cuidar más su alimentación. «Cada vez como mejor. Antes no comía tan bien y me di cuenta de que no era el camino», señala.

El cocinero de El Bohío indica el momento en el que se dio cuenta de que tenía que cambiar el chip. «Tuve un problema de intestino y me dije que me tenía que cuidar un poco más. Era una persona que me comía un plato de callos a las 12 de la noche. Ahora me como medio. Como mucho más ligero, menos cantidad y me doy cuenta de que me sacio, que estoy a gusto, que estoy feliz», reconoce.

Pepe Rodríguez aclara que en su dieta ha introducido alimentos como la «fruta», lo que ha hecho que se encuentre mejor tanto física como mentalmente.

El juez de 'MasterChef' considera que nos deben enseñar a comer desde pequeños. «Es una pena que nos lleven al pediatra, nos lleven al otorrino y no nos lleven al nutricionista. Yo creo que esto debería ser obligado porque tenemos un problema de sobrealimentación y de sobrepeso en general en toda la sociedad y en niños», sostiene.

La rutina deportiva de Pepe Rodríguez

Pepe Rodríguez declara que no va al gimnasio. «Lo odio», dice de manera tajante. No obstante, el prestigioso cocinero ha señalado que intenta mantenerse activo mediante otros deportes. «Salgo a andar casi todos los días y, siempre que puedo, cojo la bicicleta, por lo menos para moverme un poco», añade.