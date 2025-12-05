Sorteo del Mundial 2026: horario, canal de televisión y dónde ver online hoy

El fútbol global se prepara para vivir este viernes uno de los momentos más esperado del calendario: el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se perfila como el más grande y variado de la historia. Con la mayoría de las ... selecciones ya clasificadas, incluida España como una de las cabeza de serie, la cita intercontinental entra en una nueva etapa que definirá los primeros enfrentamientos.

Esta edición será histórica por varias razones. Por primera vez, la competición contará con 48 selecciones, el mayor número de la historia, y se disputará en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Este aumento de participantes ha obligado a modificar el formato, organizando la primera fase en 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a los dieciseisavos de final las dos mejores selecciones de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Para confeccionar estos grupos, las selecciones quedarán distribuidas en cuatro bombos. Los tres países anfitriones ocuparán directamente un lugar en el primer bombo, mientras que el resto de plazas se asignarán en función del ranking FIFA.

España, que llega con aspiraciones renovadas tras sus últimas actuaciones internacionales, será otra de las 12 selecciones incluidas en el bombo 1. Esto significa que La Roja evitará enfrentarse en la fase inicial a las grandes potencias que también integran ese grupo de cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania, además de los anfitriones.

Como ayer nos clasificamos para el Mundial, hoy nos hemos tomado la libertad de hacer esta LOCURA DE PÓSTER.



🗽 Estados Unidos… HERE WE GO! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ShRgG2WT12 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2025

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2016 Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores de la repesca.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 hoy

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebra este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, en Washington (Estados Unidos). Comenzará a las 12:00 horas (hora local). En función del país desde donde se siga, los horarios serán los siguientes

Horario en España y otros países España : 18:00 horas.

California : 09:00 horas.

Ciudad de México : 11:00 horas.

Colombia : 12:00 horas.

Chile : 14:00 horas.

Argentina: 14:00 horas.

La ceremonia contará con la asistencia del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, así como del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 y cómo seguir el evento online

España conocerá a sus primeros rivales en este sorteo, que se emitirá en La 1, Gol TV y el canal oficial de la FIFA. Además, la institución irá publicando los resultados del mismo en sus redes sociales a medida que se vayan revelando. El evento también podrá seguirse en directo en la página web de ABC.

Al día siguiente, el 6 de diciembre, la FIFA publicará elcalendario actualizado, indicando también los estadios y los horarios de inicio de cada encuentro. El anuncio está previsto para las 17:00 horasen España.