Horario de Doña Manolita en Madrid: a qué hora abre, cuándo cierra y mejor hora para comprar un décimo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 22 de diciembre se celebra este evento tan importante en España y, como cada año, los niños de San Ildefonso son los encargados de ... repartir miles de premios y felicidad.

Todos los españoles sueñan con que les toque el Gordo. Este galardón reparte 4.000.000 de euros a la serie. Por ello, hay quien ya se ha acercado a las administraciones en busca de uno o más décimos.

Algunas personas son supersticiosas y eligen el número de su boleto en función de una fecha importante como, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o un acontecimiento histórico. Otros, por el contrario, no tienen ninguna preferencia y confían en que el azar juegue a su favor.

También están aquellos que quieren comprar su papeleta en un una administración concreta. Muchos participantes se fijan, especialmente, en lo lugares donde han tocado los premios más importantes de la Lotería de Navidad en ediciones anteriores.

Uno de los establecimientos más conocidos es Doña Manolita, en Madrid. Se considera que la administración número 67 de Loterías y Apuestas del Estado es una de las que «más suerte» tiene, puesto que siempre reparte dinero. Esto le ha llevado a que la gente haga todo lo posible por conseguir, al menos, un décimo procedente de este sitio.

¿A qué hora abre Doña Manolita?

La administración Doña Manolita detalla en su página web su horario de apertura y cierre.

Horario de Doña Manolita del 1 de octubre al 5 de enero De lunes a domingo : de 09.00 horas a 20.30 horas.

Festivos : de 9.00 horas a 20.30 horas.

*El 25 de diciembre y el 1 de enero permanece cerrada.

Horario de Doña Manolita del 7 de enero a junio De lunes a viernes : de 09.30 horas a 20.15 horas.

Sábados : de 11.00 horas a 20.15 horas.

Domingos y festivos: cerrado.

Horario de Doña Manolita en julio y agosto De lunes a viernes: de 09.30 horas a 20.15 horas.

¿Cuándo es la mejor hora para comprar un décimo en Doña Manolita?

Doña Manolita es una administración con una enorme popularidad. Por ello, son muchos los que se acercan hasta este punto de venta para adquirir un décimo. Sin embargo, siempre se forman grandes colas en el centro de Madrid y, en ocasiones, la espera puede ser eterna y desesperante. Así pues, es importante saber cuál es el momento idóneo.

Los mejores días para acercarse a Doña Manolita son los lunes y martes, ya que el local cuenta con menos público. Respecto a la hora, los gráficos que ofrece Google en función de la experiencia de los usuarios muestran que es en torno a las 15.00 horas y a última hora de la tarde. En cualquier caso, hay que evitar ir los sábados y domingos, ya que la administración no solo se llena de madrileños, también de turistas.