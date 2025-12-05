La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo en España durante el puente de diciembre: lluvias y hasta 10 grados más en estas zonas

Adiós al tiempo invernal y a las precipitaciones en España. Tras varios días muy inestables en la Península, marcados por el frío y las lluvias, el inicio del puente de diciembre traerá un severo cambio en el ambiente en buena parte ... del país. Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su previsión para los días de la Constitución y la Inmaculada, donde la estabilidad acabará imponiéndose.

Según ha apuntado el organismo en esta predicción, los chubascos de estos últimos días darán paso al predominio de sol a lo largo de este fin de semana, permitiendo que las temperaturas suban hasta 10 grados respecto a lo registrado a principios de semana. Durante estas jornadas festivas, veremos nieblas matinales en el interior peninsular, que serán más «densas y persistentes» en los valles del país.

A pesar de que el tiempo será estable en buena parte del país, el fin de semana comenzará aún con lluvias persistentes en algunos puntos del oeste de España. Los chubascos serán muy notables en Galicia y el Cantábrico y se espera que se registre temporal marítimo en estas mismas precipitaciones.

Domingo y lunes: predominio de sol; nieblas matinales en el interior peninsular, en los valles serán densas y persistentes.



Temporal marítimo en el litoral gallego y cantábrico hasta el sábado.



Las temperaturas serán más altas de lo normal para esta época; heladas en Pirineos. pic.twitter.com/P7SJ7uswEl — AEMET (@AEMET_Esp) December 4, 2025

Las zonas de España donde va a llover este puente de diciembre

A pesar de que se espera que las altas presiones comenzarán a imponerse este fin de semana, el frente de lluvias que ha afectado a España en estas últimas horas seguirá dejando precipitaciones en algunos puntos del país. Serán, eso sí, lluvias menos persistentes y más débiles que en jornadas anteriores, concentradas especialmente en el norte del país y algunas zonas del interior peninsular.

Durante estos días, los acumulados más importantes llegarán a Galicia y el resto de comunidades del Cantábrico. También se podrían dar precipitaciones intensas en puntos del Sistema Central, el alto Ebro, el Sistema Ibérico y los Pirineos. En cuanto a nieve, veremos algunas nevadas cercanas a los 1.000 metros en zonas del norte, aunque irá subiendo hasta los 2.000 metros a lo largo del día.

Además, también abundará la nubosidad baja, que irá extendiéndose hasta cubrir el cielo en comunidades como Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid o Andalucía. Durante estas jornadas, también podríamos ver algunas nieblas que reducirán bastante la visibilidad a lo largo del fin de semana. Se extenderán, según apunta la Aemet, al menos hasta el próximo lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

😎 El tiempo del puente de diciembre estará marcado por la presencia de un anticiclón.



🌡️ Temperaturas suaves, sin apenas heladas y 20 a 22 °C en zonas costeras.



🌂Algo de lluvia el sábado, que irá a menos en los siguientes días.



😶‍🌫️Se formarán nieblas: cuidado al volante. pic.twitter.com/iGAFyNCa0G — AEMET (@AEMET_Esp) December 3, 2025

Suben las temperaturas durante el inicio del puente de diciembre en España: hasta 10 grados más en estas zonas

Durante el puente de diciembre, se espera también que las temperaturas se disparen en buena parte de España por la entrada de una masa de aire más templado. Según la Aemet, los termómetros de estos días registrarán valores «por encima de lo habitual» para la época, marcando en algunos casos hasta 10 grados más que a principios de semana.

Meteored apunta que Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana serán las regiones que, durante estos próximos días, puedan tener anomalías positivas cercanas a los 10 grados.

Este viernes, por ejemplo, las temperaturas al mediodía superarán la barrera de los 10 ºC en todas la comunidades. Además, en puntos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia rozarán los 20 grados a lo largo del fin de semana de la Constitución.

🙃 Coincidiendo con el fin de semana cambiará el panorama meteorológico.



Se impone el anticiclón, las temperaturas suben y lo más destacable será la niebla. ➕ https://t.co/0ouToNPsaJ pic.twitter.com/m8W5vGB4E7 — Meteored España (@MeteoredES) December 4, 2025

El sábado, las máximas llegarán en el Mediterráneo a los 25 grados, especialmente en algunos municipios de Valencia, Alicante y Murcia. En cuanto al resto de España, todo apunta a que los valores se quedarán cerca de los 15 a 20 grados, incluso en el extremo norte de la Península.

En cuanto al domingo, todo apunta a que seguirá este ambiente casi primaveral, con bastantes grados en el mercurio. Aún así, las temperaturas serán algo más bajas que el Día de la Constitución, dejando valores algo más suaves. Aún así, no se descarta que las rachas de viento fuertes que podrían registrarse puedan intensificar esta sensación invernal en muchos puntos del norte de España.