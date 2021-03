El delicioso pastel de puerros y calabacín con pocas calorías y mucho sabor

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¡Tan presente en el mercado y a veces tan olvidado en nuestra cesta de la compra! El puerro es un vegetal versátil capaz de alegrar y aportar un toque de suave sabor a cualquier plato ya sean cremas de verduras, estofados o asados.

En la receta que te propongo esta semana, un delicioso pastel de puerros y calabacín, no solo usaremos la parte blanca del puerro sino que también aprovecharemos sus partes verdes. El resultado te sorprenderá.

Ingredientes Lámina de hojaldre 1 Cebolla morada 1 Diente de ajo 1 Puerros 2 Calabacín 1 Huevos 2 Queso crema con skyr 300 gramos Parmesano 3 cucharadas AOVE 3 cucharadas Sal, pimienta y perejil fresco Al gusto

Trozo de pastel de puerro y calabacín.

Preparación Precalentamos el horno a 200ºC. Comenzamos por lavar bien los puerros y picarlos finamente. Pelamos y picamos la cebolla morada y también el ajo. Ponemos a calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y vamos rehogando los vegetales vigilando que no se quemen. No necesitamos que se doren, solo que se ablanden. Una vez hechos, los reservamos dejando que se atemperen. Mientras rallamos el calabacín con su piel y previamente lavado. Lo pasamos a una estameña o un paño de cocina limpio y lo presionamos hasta extraer todo el agua que suelta y reservamos En un bol grande colocamos la verdura pochada, el calabacín crudo rallado, el queso crema, los huevos, un poco de sal y pimienta negra, el perejil picado y dos cucharadas de queso parmesano rallado. Removemos bien hasta que se mezclen. Forramos un molde con la base de hojaldre, y lo pinchamos con un tenedor varias veces para que no crezca en la base. Volcamos el relleno de verduras, queso y huevos y repartimos uniformemente. Introducimos en el horno en la parte baja y horneamos durante 15 minutos, pasado este tiempo espolvoreamos con el queso rallado sobrante y seguimos horneándolo subiendo el molde a la parte media. El tiempo es orientativo, para un pastel alto como el de la fotografía podemos necesitar 30 minutos, mientras que si lo hacemos en un molde bajo o con menos cantidad, con 20 minutos serán suficientes para que el relleno se cuaje y la parte superior quede bien dorada. Este es un pastel vegetal muy sencillo y rápido de hacer en el cual nos encontramos un importante aporte proteico. Así lo deseas puedes realizar el pastel sin base, simplemente engrasando un molde ligeramente y colocando la mezcla de verduras sobre el mismo para después hornearlo.

Puerros. - Catalina Prieto.

Ideas para usar la parte verde del puerro

Es cierto que estamos acostumbrados a consumir solo la parte blanca del puerro, pero si quieres reducir el desperdicio de alimentos puedes aprovechar las partes verdes de múltiples formas como, por ejemplo preparando toques crujientes para tus platos friendo las hojas cortadas en juliana.

También sirven para aportar un toque aromático y fresco a otros platos o incluso reutilizando esas hojas para realizar caldos y consomés. ¡Y un truco más! Si no los vas a usar en el momento y no quieres que acaben en el cubo de la basura, puedes congelar las hojas verdes en una bolsa o un recipiente de congelación donde podrás poner también otros restos de vegetales (cáscaras de cebolla, pieles de calabacín o zanahoria, tallos de setas, etc) y así podrás ir creando tu propia base para preparar un consomé día a día.

Cuando quieras preparar tu caldo, solo tendrás que abrir tu congelador, añadir agua fría, sal y pimienta a tus restos congelados y ponerlos a cocer lentamente. Obtendrás un caldo insuperable y reducirás tus desperdicios al máximo.