¿Hay alguna galleta que sea saludable?

Cuando vas por el supermercado y tuerces por el pasillo de las galletas, ¿tienes la sensación de querer llevarte a casa todas dada la gran variedad y buena pinta que tienen? No te preocupes, conocemos esa sensación. Y si a simple vista pretendes dar con la más saludable (porque evitas el chocolate y otros ingredientes que no asocias a saludable) la respuesta es sencilla: decántate por la que más te guste. Ni más, ni menos. Así lo dice el nutricionista Daniel Ursúa: «Debemos tener claro que son un tipo de producto a limitar en nuestra dieta y cuando las consumamos porque nos apetecen, hay que hacerlo buscando la que más nos guste y no pensando en la más saludable, porque ninguna lo es».

Así de rotundo y contundente explica el experto que este alimento ha de incluirse de manera esporádica, y en ningún caso con frecuencia. «Bien sea por su cantidad de azúcar, grasa o harinas refinadas, todas se pueden asemejar a la bollería. Popularmente tienen una inmerecida fama como saludables que las distingue de otras piezas de bollería, pero sustancialmente son lo mismo», cuenta Daniel Ursúa.

Qué revisar en la etiqueta de las galletas

Muchas veces nos dejamos llevar por el envase, la marca del producto, si un rostro conocido las patrocina... Siguiendo el consejo de Daniel Ursúa, vayamos a por la que nos entra por los ojos, pero si, en cambio, pretendemos buscar la menos «mala», habría que fijarse en otros factores como mirar el dorso del paquete. «Debemos revisar principalmente la lista de ingredientes y evitar galletas que contengan harinas refinadas (si no se indica 'integral' es que es refinada), azúcares (incluyendo sustitutos como la pamela, el azúcar moreno, la miel etc.), edulcorantes (contando con la stevia, polialcoholes etc.) o aceite de palma», desvela Antonio Rodríguez, Estrada, creador del proyecto sinazucar.org, que pretende visualizar el azúcar libre que hay en muchos de los alimentos que consumimos habitualmente.

«Respecto al tipo de azúcar que se utilice, debemos tener claro que, tenga el nombre que tenga, es azúcar que hay que reducir. No importa si es pamela, azúcar moreno, sirope de agave, miel o azúcar blanco. Nuestra prioridad deber ser reducir su ingesta», continúa Daniel Ursúa. Reemplazar los azúcares, tal y como admite Marisa Burgos, dietista-nutricionista de Alimmenta, «puede llegar a provocar que, si consumes varias galletas a la vez, sufras de gases o diarrea», aunque esto dependerá de la tolerancia individual a este tipo de hidratos de carbono. «Por lo general, en las galletas industriales se utiliza grasa de baja calidad como el aceite de palma o grasa hidrogenada, néctar o zumo de frutas y siempre se utiliza algún tipo de azúcar enmascarado con diferentes nombres terminados en -osa: maltosa, fructosa, trehalosa...», alerta la nutricionista.

Galletas caseras

Pero el azúcar libre no es el único intruso en estos productos. Al parecer, sin que nos demos cuenta, tomamos gran cantidad de sal, aunque no la percibamos: «aunque son productos de sabor dulce, contienen una cantidad de sal nada despreciable, incluso las galletas para bebés, 'digestive' o galletas María», cuenta la experta de Alimmenta.

Una vez leídos los ingredientes, ¿qué es lo importante?

Interpretados los ingredientes y diferenciados esos azúcares libres y ocultos, habría que mirar los valores nutricionales: «se podría decir que lo ideal es que por cada 100 gramos de producto, el aporte de grasa saturada no supere los 4 ó 5 gramos; que el aporte de azúcares no sea mayor a 5 ó 6 gramos y el contenido de sal no exceda los 0,2 ó 0,4 gramos», explica Marisa Burgos. Con esta información, llegaría el momento de analizar el paquete de galletas y sacar nuestras propias conclusiones.

Galletas caseras - twitter.com/sinazucarorg La receta de las galletas saludables Que en el mercado no haya galletas industriales sanas no quiere decir que estas no existan. Los expertos en nutrición coinciden en que este alimento, si se quiere tomar de forma saludable, hay que poner las «manos en la masa» y elaborarlas uno mismo. Se pueden hacer galletas con alimentos saludables como avena, huevos, canela y dátiles o plátano, etc. Lo ideal es hacerlas caseras de manera ocasional, sustituyendo la harina por harina integral, cereales en copos o extrufiados, frutos secos o incluso legumbres. Si se quiere endulzar, es mejor usar fruta madura o dátiles, y hay que tener en cuenta que, incluso casera, no deberían consumirse diariamente», dice Israel, del equipo de Realfooding. «El sabor no es igual que el de las galletas industriales, pero de eso se trata: de empezar a acostumbrarnos al sabor original de los alimentos», aclara Marisa Brusco. ¿Cómo elaborarlas? Antonio Rodríguez, de sinAzucar.org, ha compartido una receta de galletas sanas que se tarda muy poco en hacer. En primer lugar, machaca un plátano hasta formar una masa. Después, hay que añadir la avena: «a ojo, como las abuelas», dice el nutricionista deportivo. Añade canela al gusto (que sea molida) y las nueces picadas. Más tarde, hay que poner arándanos rojos deshidratados (en torno a 10 arándanos, según Antonio Rodríguez) para dar un poco de color a la mezcla. Una vez está hecha, el experto pasa al chocolate. En este caso ha sido el chocolate negro Lindt el elegido por su bajo aporte de azúcares y por tener 90% de cacao, y ralla dos onzas. «Para ir ganando un poco de tiempo, ponemos el horno a calentar a 180 grados», explica, y mientras da forma a las galletas y les añade encima el chocolate rallado o en pequeños trozos. En el horno han de permanecer entre 10 y 15 minutos y... ¡Listas para comer! La receta completa con el vídeo aquí.