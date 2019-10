Los alimentos que no necesitas guardar en el frigorífico

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De todos es sabido que el frío conserva los alimentos por más tiempo que en temperatura ambiente, y muchas veces nos hemos dejado llevar por las costumbres que hemos visto en casa de guardarlo todo en el frigorífico para que sea más duradero, pero lo cierto es que estamos equivocados en cuanto a la conservación de mucha de la comida que incluimos en la nevera. ¿Te has preguntado si la fruta tropical necesita del frío cuando en realidad esta nace en los países más calurosos del mundo? ¿Y los tomates? ¿No te has fijado que estos vegetales no saben igual si los tomas recién salidos del frigorífico que si los tienes en un recipiente sobre la encimera de la cocina?

Hemos hablado con Luis Riera, Director técnico de Saia, consultoría en seguridad alimentaria y APPCC en Barcelona, y nos ha resuelto todas las dudas sobre algunos de los alimentos que conservamos en la nevera cuando en realidad, en muchas ocasiones, no necesitan de las bajas temperaturas para mantenerse ricos en nutrientes ya que verdaderamente lo que se sucede es que se estropean antes. Estos son algunos de los alimentos que estarían mucho mejor en la despensa de casa que dentro del frigorífico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chocolate en tableta Chocolate en tableta - Unsplash Según Luis Riera no se recomienda que se conserve en la nevera ya que hay mucha humedad y lo que se consigue es que el alimento se deteriore más rápidamente. Lo ideal para el chocolate es un lugar fresco y seco. En verano, que hace más calor, la recomendación es que si no disponemos de ese lugar fresco y seco en nuestra cocina, lo metamos en la nevera lo más protegido posible de la humedad, por ejemplo con papel film, y dentro de un recipiente hermético. Ajos Ajos - Fotolia Al parecer, meter los ajos en la nevera no es saludable ya que se pierden parte de sus propiedades. En general vale la pena fijarse cuál es su estado natural, incluso en los establecimientos donde nos los venden, que están a temperatura ambiente. Tomates Tomates - Unsplash Tampoco se recomienda ya que a temperatura ambiente sigue su maduración, lo que hace que se potencie su sabor. En nevera se ralentiza su proceso de maduración haciendo que pierda parte de sus propiedades organolépticas (gusto, olor etc.). Solo se recomienda que se mantengan en la nevera si queremos alargar bastante su vida útil. Jamón serrano Jamón serrano - Fotolia Si el jamón serrano se encuentra entero mejor a temperatura ambiente, sin embargo si está loncheado entonces se recomienda guardar en la nevera protegido con papel de aluminio o film. Sandía y melón Sandía y melón - Fotolia Si están enteros no se recomienda conservar en la nevera ya su propia piel les protege de contaminaciones externas, y al ser un alimento con mucha agua esta se puede congelar provocando que se creen hielos en su interior. Una vez empezada la sandía o el melón, al no tener la protección de la piel, sí que se recomienda colocar en la nevera procurando que no sea el lugar más frío para evitar la congelación. Frutas tropicales Mango, una fruta tropical - Fotolia El hábitat natural de las frutas tropicales es el calor, por ello sólo se recomienda guardar en la nevera si queremos parar su maduración, teniendo en cuenta que al igual que pasa con los tomates, pierden propiedades como el sabor. Miel Miel - Unsplash No es aconsejable guardarla en la nevera ya que el frío altera la textura y el sabor de este alimento. Al conservarlo en temperatura ambiente has de tener en cuenta que el bote tiene que estar bien cerrado para que no entre aire. Ketchup o mostaza Ketchup - Unsplash Suelen ser productos muy ácidos y la acidez hace de conservante, por eso mientras están sin abrir pueden guardarse a temperatura ambiente. Una vez abierto es importante leer lo que pone en la etiqueta ya que cada fabricante pone sus recomendaciones en función de los estudios que ha realizado según su receta. Bollería industrial Bollería industrial - Unsplash En general la bollería industrial suele tener una amplia cantidad de grasas saturadas. Si optas por meter la bollería en la nevera, lo que hace es que se endurece y son más desagradables al paladar a la hora de consumirlos. Por esta razón este alimento tampoco se recomienda guardarlo en la nevera. Queso curado Queso curado - Unsplash Los quesos cuanto más curados menos agua tienen, lo que hace que se puedan conservar bien a temperatura ambiente. Además, la nevera los puede resecar demasiado. Una vez abiertos o cortados suele recomendarse meter en la nevera. Para más detalles, lo mejor es leer la etiqueta del fabricante.