Siete ejercicios para adelgazar

Actividad física diaria

Caminar es primordial para la actividad física diaria - Instagram

Antes de centrarnos en el tiempo que dedicado al entrenamiento específico, es bueno destacar como primer ejercicio para adegalzar llevar una vida activa, andar fundamentalmente, porque puedes quemar un buen saco de calorías.

“Andar debería ser la base de una vida saludable para cualquier persona. Y no me refiero solo a largas caminatas por el monte un fin de semana, sino más bien tratar de desplazarnos caminando en el día a día más a menudo”, explica Peinado, que continúa poniendo un ejemplo que por muy evidente que sea no deja de ser algo que no tantas personas tratan de hacer: “En vez de ir a todos sitios en coche o transporte público, trata de disminuirlo en la medida de lo posible y anda más. Ir caminando a hacer la compra, utilizar las escaleras, etcétera”.

Jumping jacks

Los jumping jacks son muy efectivos - Instagram

Ya más metidos en rutinas de entrenamiento un ejercicio fantástico para quemar calorías son los conocidos como ‘jumping jacks’. Es un ejercicio cardiovascular sencillo de realizar y que no necesita material extra. “Es tan sencillo como abrir y cerrar las piernas a la vez que se abren y se cierran los brazos”, cuenta Peinado, que lo destaca sobre todo para aquellas personas sin tiempo para entrenar.

Puedes hacerlo en cualquier momento del día para estimular el metabolismo y gastar algunas calorías extras. Peinado recomienda “hacer series de 20 segundos haciendo el ejercicio de forma rápida e intensa, y descansar unos 10 segundos entre series. El bloque de ejercicio podrían ser de unos 5-10 minutos”.

Burpee

Uno de los ejercicios más intensos - Instagram

Podría ser la ‘siguiente fase’ del jumping jack porque se trata de uno de los ejercicios más utilizados en las rutinas HIIT al ser muy explosivo a nivel cardiovascular. Consiste en partir de una posición tumbado boca abajo, levantarse con la ayuda de las manos, dar un salto con los brazos muy estirados -puedes dar una palmada para completar el movimiento-, y regresar de nuevo a la posición de arranque previo paso por la posición de sentadilla.

No hagas trampas tirándote al suelo sin marcar cada fase del ejercicio, que es lo que tu mente te pedirá desesperadamente que hagas cuando los vayas acumulando...

Plancha

Las planchas nunca fallan - Pixabay

Uno de los ejercicios más destacados para trabajar el core, esa zona ocupada por el abdomen y parte de la zona lumbar, es ideal para fortalecer una zona que es crítica y en la que se suele acumular mucha grasa.

Para Sergio Peinado lo más óptimo para que el trabajo sea intenso y efectivo es ir aumentando la dificultad con el número de series y añadiendo inestabilidad a cada serie, “como levantar una pierna en la plancha abdominal”, a medida que se mejora físicamente.

Fondos

Las flexiones deben ser ejecutadas correctamente - Instagram

Para todos los expertos se trata de un ejercicio muy completo. Peinado lo argumenta así: “Estimulamos pectoral, tríceps, hombro y abdominales”, aunque avisa de la importancia que tiene ejecutarlo correctamente.

“Los codos no tienen que estar demasiado abiertos y todo el tronco tiene que subir en bloque al extender los codos, apretando fuerte el abdomen para no curvar la espalda”.

Mountain climber

Los mountain climber son muy sencillos - Instagram

El mountain climber se merece estar en esta selección por lo sencillo que es realizarlo y por lo que sorprende a todo el que lo prueba la primera vez. Parece un movimiento que no cansa y que no lleva a ningún sitio, y de repente te ves jadeando y sudando como pocas veces.

Es fenomenal para incluirlo como posta dentro de cualquier rutina para adelgazar. A mayor velocidad, con control, del movimiento, mayor intensidad.

Zancadas

Las zancadas mezclan trabajo cardiovascular y muscular - Instagram

Otra opción muy interesante para mezclar el trabajo cardiovascular y de desarrollo muscular son las zancadas. Según Sergio Peinado, “Los grupos musculares del miembro inferior son los más grandes y potentes que se encuentran en todo el cuerpo humano. Por eso es muy importante entrenarlos”.

Lo mejor que tiene este ejercicio además de los resultados que ofrece es que tiene muchas variantes, adaptables a diferentes niveles físicos. De entrada, puedes hacerlas sin carga o con ella -con un saco por ejemplo-, y también puedes incluir los saltos en algunas series para añadir intensidad.