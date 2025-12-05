Suscribete a
Luka Doncic es uno de los 99 propietarios del Bugatti Mistral, una obra de ingeniería mecánica de 5 millones de euros

El descapotable más rápido del planeta. Solo se han fabricado 99 ejemplares y uno de ellos está en el garaje de la estrella de la NBA. Así es el 'Batmóvil' de Luka Doncic

Bugatti Mistral
Bugatti Mistral bugatti
Rubén García

Rubén García

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sabíamos que Luka Doncic tiene un gusto particular para los coches. En su garaje hay auténticas rarezas como la camioneta Apocalypse Hellfire 6x6, una pick up modificada por Soflo Jeeps con tres ejes y seis ruedas. Y también hay joyas clásicas como el Chevy Camaro del 68 ... que el año pasado la marca que le viste pintó coincidiendo con el estreno de su nuevo modelo de zapatillas. También le hemos visto conducir desde que sacó el carnet cuando todavía jugaba en el Real Madrid un Porsche Panamera, un Porsche 911 Turbo S o un Lamborghini Urus tuneado por Mansory. Pero la colección de coches de lujo del base de Los Angeles Lakers ha dado un salto cualitativo con su última adquisición: una de las 99 unidades del Bugatti W16 Mistral, el descapotable más rápido del mundo.

