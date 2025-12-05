Luka Doncic es uno de los 99 propietarios del Bugatti Mistral, una obra de ingeniería mecánica de 5 millones de euros

Sabíamos que Luka Doncic tiene un gusto particular para los coches. En su garaje hay auténticas rarezas como la camioneta Apocalypse Hellfire 6x6, una pick up modificada por Soflo Jeeps con tres ejes y seis ruedas. Y también hay joyas clásicas como el Chevy Camaro del 68 ... que el año pasado la marca que le viste pintó coincidiendo con el estreno de su nuevo modelo de zapatillas. También le hemos visto conducir desde que sacó el carnet cuando todavía jugaba en el Real Madrid un Porsche Panamera, un Porsche 911 Turbo S o un Lamborghini Urus tuneado por Mansory. Pero la colección de coches de lujo del base de Los Angeles Lakers ha dado un salto cualitativo con su última adquisición: una de las 99 unidades del Bugatti W16 Mistral, el descapotable más rápido del mundo.

El rapero Snoop Dogg, fiel seguidor de Los Angeles Lakers, se dejó caer por uno de los entrenamientos del conjunto californiano, visita que aprovechó para darse también una vuelta por el aparcamiento exterior del recinto donde se había visto con Lebron James, Luka Doncic, Austin Reaves y compañía. Las cámaras tomaron el momento en el que el músico divisa un 'Batmóvil': un impresionante descapotable negro con detalles naranjas.

A medida que se acerca al coche, queda claro que se trata de un W16 Mistral, el último Bugatti fabricado con el motor W16 Quad-Turbo de 1600 CV, utilizado por primera vez en el Chiron Super Sport 300+. Se trata del descapotable más veloz del planeta, como quedó registrado el año pasado en un test oficial en el que el Mistral W16 alcanzó los 453,91 km/h en la pista ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania.

Cabe mencionar que el récord de velocidad punta de un coche de producción era hasta el pasado mes de septiembre propiedad de un modelo salido de Molsheim: el Chiron Super Sport, que en 2019 voló hasta los 490 km/h. Le superó el Yangwang U9 Xtreme, la última versión del hypercar 100% eléctrico desarrollado por BYD, que se fue hasta los 496,22 km/h.

El Bugatti W16 Mistral, el día que se convirtió en el descapotable más rápido del mundo bugatti

De vuelta al vídeo protagonizado por Snoop Dogg, una vez descubierto el modelo de Bugatti junto al que posa el rapero, solo quedaba saber a qué jugador de los Lakers pertenecía el espectacular, un auténtico 'Batmóvil' por su diseño en color negro con la línea central clásica de la marca alsaciana en naranja. Y ese jugador no es otro que Luka Doncic, que en el vídeo muestra el coche al músico entre bromas.

El esloveno es, por lo tanto, uno de los 99 propietarios que hay en el mundo del Bugatti W16 Mistral, tantos como unidades se han fabricado de este coche que la fábrica gala presentó en el salón de Monterey allá por 2022. Los primeros ejemplares, ensamblados a mano, salieron de la fábrica de Molsheim en febrero de este año, casi tres después de su presentación.

Lo sabemos porque la propia Bugatti lo hizo público, mostrando cómo eran esos dos primeros ejemplares, uno en color blanco y otro negro mate, similar al que tiene en su poder Luka Doncic, pero con detalles azules en lugar de naranjas. Los dos salieron rumbo a Estados Unidos, hogar de sus compradores, como ocurriría después con la unidad de la estrella mundial de la NBA.

Los dos primeros Bugatti Mistral W16 que salieron de la fábrica de Molsheim bugatti

Una obra de arte de ingeniería mecánica

La historia del W16 Mistral, un descapotable cuyo precio alcanza los 5 millones de euros por unidad, se inspira en los roadsters más emblemáticos de la casa Bugatti. En concreto, la firma de Alsacia hace referencia al Type 57 Roadster Grand Raid Usine de 1934 y al Type 57S Roadster, fabricado por Corsica, dos coches que definen la esencia del W16 Mistral.

Ya hemos hablado de sus prestaciones mecánicas, con 1600 caballos de potencia a lomos del motor W16 de cuatro turbocompresores, que ha llevado el coche más allá de los 450 km/h. Se trata de una obra de arte ingeniería mecánica de Bugatti, cuyos diseñadores se obsesionaron con el perfeccionamiento aerodinámico, lo que queda patente en la parte delantera de este coche bautizado con el nombre de uno de los vientos propios del Mediterráneo es también una joya del diseño.

Otra versión del W16 Mistral bugatti

La parrilla del W16 Mistral se diseñó con una innovadora forma de herradura, ensanchada y equipada con mallas impresas en 3D alineadas de tal modo que el aire se canalice hacia el radiador central del hypercar. De este modo, los ingenieros de Bugatti aprovechan la potencia del motor para proporcionar refrigeración al coche. Este sistema de admisión de aire integrado en la estructura de fibra de carbono del vehículo es completamente innovador, según presume la firma.

Solo es uno de los muchos detalles del Mistral que explican el nivel de exigencia autoimpuesto por Bugatti en el desarrollo del descapotable, que ha tardado tres años en ser entregado a sus compradores porque Bugatti lo ha sometido a un proceso exhaustivo de testeo. De hecho, el prototipo recorrió más de 32.000 kilómetros en diversos terrenos: desde la altitud de la montaña hasta condiciones de tráfico intenso, a los que se añadieron 5.000 kilómetros más en pista.

Casi 40.000 kilómetros, cifra que no alcanzan la mayoría de los Bugatti que hay repartidos por el mundo, para llevar al límite el rendimiento de un coche único, un descapotable de 5 millones de euros que solo tienen 99 personas en el mundo. Una de ellas, lo hemos sabido ahora, la superestrella de la NBA Luka Doncic.