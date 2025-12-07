Vendido por 2 millones de euros un reloj de bolsillo de oro recuperado del Titanic

El pasado mes de noviembre la compañía Henry Aldridge & Son Ltd. pasó bajo el mazo una auténtica reliquia, una pieza de lujo histórica recuperada del barco más famosos de todos los tiempos, el Titanic. Entre más de 300 lotes de objetos relacionados con ... este transatlántico se encontraba un reloj de bolsillo que perteneció a uno de los pasajeros más adinerados que vivió un trajo final en la noche del 14 al 15 de abril de 1912.

Este reloj ha permanecido en la familia del empresario hasta ahora henry aldridge & son ltd

Este ejemplar, uno de los artículos más importantes e icónicos del Titanic jamás puesto en venta, tenía un precio estimado de venta entre 800.000 y 1 millón de libras esterlinas (entre 911.000 y 1,13 millones de euros al cambio actual), pero acabó superando todas las expectativas al venderse por nada más y nada menos que 1,78 millones de libras esterlinas (unos 2 millones de euros al cambio actual). Gracias a esta cifra se ha colocado como uno de los objetos de colección más caros del Titanic.

El reloj en cuestión es un diseño de Jules Jurgensen de oro de 18 quilates que viajó con Isidor Straus en el Titanic y fue recuperado posteriormente y entregado a su hijo Jesse junto con sus demás efectos personales. El final de este empresario fue realmente triste pues falleció junto a su esposa Ida –cuyo cuerpo nunca fue encontrado– tras la negativa de esta de subir en una de las barcas y abandonar a su marido. La pareja fue vista por última vez abrazados en la cubierta del barco mientras este se hundía en las gélidas aguas.

El reloj presenta un grabado de la fecha de cumpleaños de Isidor Straus henry aldridge & son ltd

Este exquisito diseño que fue un regalo de su mujer lleva grabadas las iniciales IS en el reverso y la fecha del 6 de febrero de 1888 en el interior de la caja, fecha de su 43 cumpleaños, un año especial para este ya que fue el mismo en el que él y su hermano Nathan se convirtieron en socios de pleno derecho de la icónica tienda Macy's de Nueva York.

Con número de serie 14255, esta pieza ha sido un tesoro de la familia Straus que ha pasado de generación en generación junto con una carta del Titanic escrita por Ida desde el barco, la cual también se ha vendido en esta subasta. El movimiento del mismo fue restaurado por el bisnieto de Isidor, Kenneth Hollister Straus, último miembro en ocupar un alto cargo en R.H. Macy & Company. El nombre del nuevo propietario de esta pieza de coleccionista no ha sido desvelado, pero sin duda puede sentirse afortunado por contar con ella.