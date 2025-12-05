Así es la mansión que perteneció a la familia Gucci en Florida y ahora se vende por 176 millones de euros

El mercado inmobiliario del sur de Florida ha incorporado, recientemente, una espectacular vivienda que se ha convertido en la más cara de la zona en venta. La propiedad, cuyo precio asciende a nada más y nada menos que 205 millones de dólares ( ... unos 176 millones de euros al cambio actual), no solo es una mansión en la que quedarse a vivir el resto de la vida, sino que, además, es una joya que ha pertenecido a una de las casas más famosas del mundo de la moda, la familia Gucci –fue propiedad de uno de los herederos, Aldo Gucci en la década de 1980–. Lo cierto es que era la propiedad en sí, ya que la casa fue demolida hace tiempo y en el mismo lugar se levantó, en 2005, una nueva. La venta corre a cargo de Christian Angle Real Estate.

Imagen de uno de los salones, uno de los dormitorios con zona de estar y visitas al mar y la cocina Christian Angle Real Estate and Daniel Petroni Photography

Para acceder a la finca de 1,6 hectáreas con 70 metros de frente directo al mar, ubicada en el 1491 N Ocean Boulevard de Palm Beach, hay que seguir un camino de entrada suavemente sinuoso. La vivienda de estilo mediterráneo de color coral tiene más de 2.160 metros de espacio habitable y dos plantas en las que se reparten un total de ocho dormitorios, nueve cuartos de baño completos y dos aseos. Esta fue construida para Frank y Maureen Wilkins, quienes adquirieron el terreno en 2002 por apenas 13,9 millones de dólares para utilizarla como residencia de invierno.

De esta cabe destacar sus techos altos con estarcido (técnica de decoración con plantilla), las puertas francesas, los grandes ventanales que inundan de luz natural los interiores y permiten disfrutar de las vistas al mar, las paredes enyesadas a mano y las múltiples chimeneas de piedra. Entre las diferentes estancias del inmueble están: una cocina con gabinetes de madera, electrodomésticos de acero inoxidable de alta gama y dos islas –una de ellas con barra de desayuno–, salón com zona de sofás y acceso directo al jardín, varias salas de estar y comedor formal.

La propiedad dispone de dos piscina y una cabaña en una de ellas que suma una pequeña cocina y un baño Christian Angle Real Estate and Daniel Petroni Photography

La inmensa zona exterior ofrece una amplia área de césped, dos piscinas, una de ellas de 19 metros rodeada de palmeras y solárium, dos jacuzzis y varias zonas de comedor al aire libre donde celebrar eventos y fiestas con amigos y familiares en la intimidad que, sin duda, ofrece la parcela.

Además, hay una casa de invitados de dos dormitorios y dos baños y medio, un pabellón de la piscina con una pequeña cocina y baño, y un garaje con capacidad para seis vehículos. Como colofón hay un sendero privado que cruza las dunas con vegetación para llegar a una playa de arena fina.