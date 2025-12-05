Suscribete a
La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo durante el puente

Así es la mansión que perteneció a la familia Gucci en Florida y ahora se vende por 176 millones de euros

Este espectacular inmueble cuenta con una mansión con más de 2.000 metros cuadrados con ocho dormitorios y once cuartos de baño, así como con acceso directo a la playa, dos piscinas y un amplio jardín

A la venta por 6,9 millones la casa de Brooklyn del actor de Stranger Things David Harbour

Así es la mansión más cara del sur de Florida, una propiedad que perteneció a la familia Gucci
Rocío Jiménez

El mercado inmobiliario del sur de Florida ha incorporado, recientemente, una espectacular vivienda que se ha convertido en la más cara de la zona en venta. La propiedad, cuyo precio asciende a nada más y nada menos que 205 millones de dólares ( ... unos 176 millones de euros al cambio actual), no solo es una mansión en la que quedarse a vivir el resto de la vida, sino que, además, es una joya que ha pertenecido a una de las casas más famosas del mundo de la moda, la familia Gucci –fue propiedad de uno de los herederos, Aldo Gucci en la década de 1980–. Lo cierto es que era la propiedad en sí, ya que la casa fue demolida hace tiempo y en el mismo lugar se levantó, en 2005, una nueva. La venta corre a cargo de Christian Angle Real Estate.

