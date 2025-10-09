Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Trump ordena designar a los antifascistas extranjeros como grupos terroristas

Un asesor de Trump le dice que debe mirar en España quienes son los que pertenecen a estos colectivos

El presidente tomó la decisión al vuelo, aconsejado porque hay grupos de esa ideología que operan y se financian en Europa

Trump dice que viajará a Oriente Próximo si se firma la paz en Gaza

Trump estalla por la elección de Bad Bunny para actuar en la Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda sobre antifa, un movimiento antifascista que designó como una «organización terrorista» nacional mediante una orden ejecutiva Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump anunció este miércoles su intención de designar a grupos antifascistas extranjeros como organizaciones terroristas internacionales. En una escena insólita, durante una mesa redonda en la Casa Blanca, el presidente convirtió una pregunta improvisada en una instrucción directa a su secretario de ... Estado y a su asesor principal. Ordenó proceder con la designación, una medida con potenciales consecuencias legales y diplomáticas inmediatas para individuos y colectivos que se identifiquen con el movimiento conocido en Estados Unidos como «antifa».

