Israel afea a Macron invitar a «gobiernos hostiles como el de Sánchez» a la reunión de París sobre la paz en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha atacado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar mañana una reunión sobre el plan de paz de EE.UU. para Gaza con «gobiernos hostiles como el de Sánchez».

Así lo ha ... manifestado Gideon Saar en un mensaje en sus redes sociales en el que ha considerado que la nueva iniciativa del gobierno francés, «en un momento tan delicado» de las negociaciones de Sharm el-Sheij (Egipto), es «innecesaria y perjudicial, al igual que sus predecesoras». Saar ha dicho que lo consideran un nuevo intento del presidente Macron de «desviar la atención de sus problemas internos» en detrimento de Israel.

Noticia Relacionada Le Pen y Mélenchon rechazan los intentos de acuerdo de Lecornu y piden elecciones anticipadas Juan Pedro Quiñonero Los representantes de los bloques más radicales de la política francesa se oponen tajantemente a las negociaciones del primer ministro: «Presentaremos una censura contra cualquier Gobierno que continúe las catastróficas políticas de Emmanuel Macron» Asimismo, el canciller israelí ha señalado que espera que Francia no ponga en peligro «las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ha sucedido en el pasado». «El hecho de que la 'Declaración de Nueva York', en las invitaciones a la reunión, se haya tatado de manera similar al plan de Trump, demuestra un intento de obstaculizar la implementación de este último», ha afeado respecto al discurso en la ONU del presidente francés de reconocimiento del Estado de Palestina. Y ha subrayado que «invitar a gobiernos abiertamente hostiles a Israel, como el de Sánchez, a discutir sus asuntos es particularmente inaceptable«. France’s new initiative, concocted behind Israel’s back at the sensitive timing of the negotiations in Sharm el-Sheikh, is unnecessary and harmful, just like its predecessors.



We view this as yet another attempt by President Macron to divert attention from his domestic problems… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 8, 2025 «La hipocresía francesa es particularmente asombrosa si tenemos en cuenta que la propia Francia acuñó el principio de que 'el futuro de Ucrania no puede decidirse sin Ucrania'. Otro ejemplo de doble rasero», ha reprochado al Gobierno parisino. Por ello, Saar aseveró que los participantes mañana en la reunión de París, a la que asistirá José Manuel Albares, pueden discutir los temas que deseen, pero advirtió de que «no se puede alcanzar ningún acuerdo en Gaza sin el consentimiento de Israel». «Israel no aceptará la internacionalización del conflicto», apostilló.

