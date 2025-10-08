Suscribete a
Dimite la consejera de Salud de Andalucía por la crisis del cribado del cáncer de mama

Israel afea a Macron invitar a «gobiernos hostiles como el de Sánchez» a la reunión de París sobre la paz en Gaza

El ministro de Exteriores israelí ha atacado duramente la iniciativa francesa por no contar con ellos para estudiar el plan de Trump para el fin del conflicto

Hamás exige garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la liberación de los rehenes

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, en una conferencia en Jerusalén en septiembre Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha atacado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar mañana una reunión sobre el plan de paz de EE.UU. para Gaza con «gobiernos hostiles como el de Sánchez».

Así lo ha ... manifestado Gideon Saar en un mensaje en sus redes sociales en el que ha considerado que la nueva iniciativa del gobierno francés, «en un momento tan delicado» de las negociaciones de Sharm el-Sheij (Egipto), es «innecesaria y perjudicial, al igual que sus predecesoras». Saar ha dicho que lo consideran un nuevo intento del presidente Macron de «desviar la atención de sus problemas internos» en detrimento de Israel.

