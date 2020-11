Biden gana las elecciones de EE.UU. en medio de la tensión por las denuncias de fraude de Trump

Joe Biden es el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU. El candidato demócrata se ha anotado en la tarde de este sábado, cuatro días después de la cita con las urnas del pasado martes, la victoria en Pensilvania, uno de los estados en disputa en la recta final del recuento. Las oficinas de medición electoral de varios de los principales medios estadounidenses certificaron que Biden ganó en Pensilvania, con lo que se asegura que supera el umbral de 270 electores (los compromisarios que reparten los estados y que eligen al presidente) que le abren las puertas de la Casa Blanca.

Tras anunciarse su victoria, el presidente electo ha afirmado a través de Twitter sentirse «honrado de haber sido elegido para liderar» el país.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8