Resultados elecciones EE.UU. en directo | Biden se pone por delante en Pensilvania y Georgia, y ya roza la Casa Blanca

Joe Biden se ha puesto en cabeza en el recuento de votos de los estados de Pensilvania y Georgia, con lo que se sitúa al borde de ganar las elecciones en EE.UU. Tres días después de la cita del 3 de noviembre, aún no se ha cerrado el escrutinio en varios estados clave y el país sigue aguardando la proclamación de un vencedor. Solo con Pensilvania, Biden ya superaría los 270 votos electorales que garantizan la victoria.

Donald Trump, mientras tanto, ha desplegado una ofensiva para que se «pare el recuento», en relación al voto por correo, sobre el que viene poniendo el foco de sus denuncias de «fraude».

La participación ha sido la más alta en 120 años y Biden iría camino de convertirse en el candidato más votado en la historia de EE.UU., con casi 80 millones de papeletas. Tampoco tiene precedentes en la historia moderna las medidas de seguridad y el temor a que la tensión pueda estallar en episodios de violencia que se están viendo ante esta jornada histórica que ABC.es cuenta en directo.

Georgia prevé hacer un nuevo recuento por lo ajustado del resultadoEl secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, aseguró este viernes que prevé que se realice un nuevo recuento de votos en el estado dado el estrecho margen entre los candidatos, informa Reuters. Joe Biden saca en Georgia poco más de 1.000 papeletas a Donald Trump. Este estado, donde Biden está dando la vuelta al resultado, concede al ganador 16 votos electorales, de los 270 necesarios para conseguir la Casa Blanca. Según la legislación de Georgia, se debe hacer un nuevo recuento si la diferencia es inferior a medio punto. Biden lidera en cuatro de los estados pendientesEl candidato demócrata, Joe Biden, lidera ahora el recuento en cuatro de los estados donde continúa el escrutinio: Pensilvania: al 95% escrutado, Biden aventaja a Trump por cerca de 7.000 votos, con un 49,44% frente al 49,3. Georgia: al 98% escrutado, Biden aventaja a Trump por unos 1.500 votos (ambos con un 49,4%). Arizona: al 90% escrutado, Biden aventaja a Trump por 47.000 votos (50,1% frente a 48,5%). Nevada: al 89% escrutado, Biden aventaja a Trump en más de 12.000 votos (49,4%) frente al 48,5%). Hay otros dos estados donde Trump lleva la delantera, pero no le servirían para frenar la victoria de Biden: Carolina del Norte: al 95% por ciento escrutado, Trump aventaja a Biden por 77.000 votos (50,0% frente al 48,6%). Alaska: al 56% escrutado, Trump aventaja a Biden por más de 51.000 votos (62,9% frente al 33%).

El voto por correo y las batallas legales amenazan con provocar una noche electoral caótica

Así están las encuestas para las elecciones en Estados Unidos 14.52 Biden lidera el recuento en PensilvaniaEl candidato demócrata, Joe Biden, lidera el recuento en Pensilvania, donde están en juego 20 compromisarios. Si finalmente gana en ese estado y en Georgia, donde hoy también ha adelantado a Trump, se convertirá en el nuevo presidente de Estados Unidos.

14.25 El Servicio Secreto reforzará la protección de Biden ante su posible victoria inminenteEl Servicio Secreto enviará hoy viernes refuerzos a Wilmington, Delaware, para ayudar a proteger al exvicepresidente Joe Biden mientras su campaña se prepara ante la posibilidad de que pronto pueda reclamar la victoria en su candidatura a la Casa Blanca, según dos personas conocedoras de los planes que los han revelado a «The Washington Post». Esto significa que las instituciones de la presidencia comienzan a prepararse para un periodo de transición de poderes, a pesar de la negativa de Trump a admitir el resultado.Informa David Alandete14.20 Los republicanos critican a Trump por sus acusaciones de fraude: «No están fundamentadas»Primeras críticas republicanas en el Capitolio a Trump por sus denuncias de fraude. El senador republicano Pat Toomey acaba de decir en una entrevista en un programa matutino de la NBC que le alarma la estrategia del presidente. «Mire, vi el discurso del presidente anoche, y fue muy difícil de ver. Las acusaciones del presidente de fraude a gran escala y robo de las elecciones simplemente no están fundamentadas. No tengo conocimiento de ningún delito significativo aquí», dijo Toomey, que representa a Pensilvania, uno de los estados más disputados, en el Capitolio.Informa David Alandete14.12 La batalla de Trump y los mediosSiete menos cuarto de la tarde en Washington. Es jueves, 5 de noviembre. Han pasado dos días de las elecciones presidenciales más reñidas que se recuerdan en EE.UU. desde la victoria de George W. Bush por 537 votos de Florida en 2000, y todavía no hay un ganador. Se siguen contando votos en varios estados decivisos, como Pensilvania, Georgia o Nevada. Donald Trump, el cuadragésimo quinto presidente de la nación, comparece desde la Casa Blanca ante los medios de comunicación mientras los ciudadanos esperan el resultado electoral con el corazón en un puño. Emiten la señal en directo las principales cadenas de televisión del país, como ABC, CBS, CNBC, CNN o Fox.En una actitud que viene adoptando desde la noche electoral, insiste en que ha habido un fraude y que con los «votos legales», él es el claro ganador. De pronto, sucede algo insólito. La CNBC corta la emisión del discurso del mandatario y en su lugar aparece el presentador en pantalla: «Estamos interrumpiendo esto porque lo que el presidente de los Estados Unidos está diciendo, en gran parte, no es verdad en absoluto», afirma con gesto severo.Lee aquí el artículo de Manuel Trillo14.06 La estrategia legal de TrumpLos abogados del presidente Trump diseñan una estrategia legal que pasa por tratar de demostrar que en ciudades como Atlanta, Detroit o Filadelfia, todas demócratas, no se ha dejado acceder a observar el recuento a enviados de la campaña republicana, por lo que los votos contados desde la noche de las elecciones deben ser invalidados. Esto le permitiría ganar en Pensilvania, Michigan y Georgia, suficiente para quedarse en la presidencia otros cuatro años. Trump también ha dicho que espera llegar al Supremo. «Gano fácilmente la presidencia de los Estados Unidos con votos legales. A los observadores no se les permitió, de ninguna manera, hacer su trabajo y, por lo tanto, los votos aceptados durante este período deben determinarse como votos ilegales. ¡La Corte Suprema debería decidir!», dijo en Twitter.Informa David Alandete13.58 Por tercer día consecutivo, Trump no tiene actos en la agendaEl presidente Trump no tiene actos en agenda por tercer día consecutivo. Desde que cerraran las urnas sólo ha dado dos discursos, sin preguntas. Desde la Casa Blanca, Trump coordina la respuesta legal junto a su familia. Ha movilizado a un equipo de abogados y a asesores que están en los estados donde sigue el recuento, dando ruedas de prensa. Sus hijos instaron ayer a los que quieran ser candidatos republicanos en 2024 a que apoyen al presidente en sus denuncias de fraude o, según Eric Trumo, «no tendrán nuestros votos».Informa David Alandete

13.55 Disfrazado de Biden, un partidario de Trump protesta por el supuesto fraude que el presidente ha denunciado durante el recuento, aunque sin pruebas. En la pancarta, se puede leer: «¿Ya gané?». Fotografía de EP13.31 ¿Y si Biden y Trump empatan?Como explica hoy la BBC, existe la posibilidad, ahora mismo muy remota, de que los dos candidatos a la Presidencia empaten en el número de compromisarios, sacando cada uno 269. Si se llegara a ese escenario, sería el Congreso el encargado de deshacer el enredo. La Cámara de Representantes elegiría al presidente, mientras que el Senado haría lo propio con el vicepresidente.Sin embargo, y observando la evolución del recuento, ese escenario parece poco probable. Si finalmente gana en Georgia, Biden sumaría 269 compromisarios. Solo con ganar en otro estado, sería el vencedor. Por ahora, tiene varias posibilidades de conseguirlo: en Pensilvania y Carolina del Norte, Trump va a la cabeza, pero no le saca una gran diferencia, y no se puede descartar un vuelco de última hora; en Arizona y Nevada, es Biden quien lidera el recuento, aunque es cierto que no con un gran margen.Después de unas elecciones reñidas, marcadas por la pandemia y ensombrecidas por las acusaciones de fraude, para las que Trump no ha presentado pruebas, se espera que el desenlace se conozca en las próximas horas.13.08 Partidarios de Trump se concentran a las puertas de un edificio de Atlanta, Georgia, donde continúa el recuento de los votos por correo, que están favoreciendo a los demócratas y que el todavía presidente señala como el origen de un fraude electoral, aunque sin pruebas. Según los últimos datos, Biden puede ganar en ese estado por un puñado de votos. Si se confirma su victoria, el demócrata rozaría la Presidencia, con 269 compromisarios de los 270 que necesita. Fotografía de AFP12.59 El voto demócrata en Georgia, sobre todo en las ciudadesGeorgia, el estado que ahora mismo lidera Biden por un puñado de votos y que puede abrirle las puertas a la Presidencia de Estados Unidos, ha votado demócrata sobre todo en las ciudades, como se puede observar los gráficos del recuento. En Atlanta, Columbus, Savannah, Macon, Athens o Augusta, el mapa se tiñe de azul. En las zonas rurales, sin embargo, el color predominante es el rojo republicano.12.41 El Partido Republicano da la espalda a TrumpLa diatriba pronunciada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -en la que, una vez más, volvió a denunciar un fraude electoral sin pruebas que sustentaran sus acusaciones ni tribunal que las refrendara-, ha supuesto una ruptura entre el mandatario y su círculo íntimo de asesores con el Partido Republicano, cuya cúpula guarda un escrupuloso silencio, y con su brazo de comunicación, el canal conservador Fox News, que podría incluso convertirse, contra todas las expectativas, en el primer medio que confirmara la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden.Las reacciones a la comparecencia han vuelto a poner de manifiesto las diferencias que siempre han separado a Trump del partido Republicano que dice representar. Sin ir más lejos, la noche electoral del miércoles, después de que Trump llegara a declarar su victoria electoral en pleno recuento, el líder republicano en el Senado y, a todos los efectos, máximo responsable del partido fuera de la Casa Blanca, Mitch McConnell, no dejó lugar a dudas de su postura: «Decir que has ganado las elecciones y esperar a que termine el recuento son dos cosas distintas».Informa EP

12.18 Las principales emisoras de televisión de Estados Unidos cortaron el discurso del presidenteAlgunas de las principales emisoras de televisión de Estados Unidos, como ABC, CBS y NBC, cortaron al unísono el discurso del presidente Donald Trumpen horario de máxima audiencia, mientras Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano, desmentía sus palabras.La ruptura en el canal de noticias conservador se está haciendo más profunda cada vez que Trump repite sus acusaciones de fraude electoral. «No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema», decía el corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, John Roberts, en directo desde la misma sala de prensa en la que segundos antes habló el presidente.Informa EFE11.52 McCain regresa de la tumba para vengarse de TrumpFue un momento que no llamó mucho la atención en una campaña vertiginosa, llena de sorpresas y escándalos. Pero en un estado en concreto dio mucho que hablar, vaya que si dio. La viuda más célebre de Arizona, nacida y criada allí, miembro de una de las estirpes republicanas con más solera del estado, salió el 23 de septiembre a apoyar al candidato demócrata. Cindy, esposa del héroe de guerra John McCain, el mítico senador rebelde del Capitolio, candidato conservador a la presidencia en 2008, le regaló a Joe Biden el lema republicano de aquella campaña: «Mi esposo John tenía un lema: el país es lo primero. Somos republicanos, sí, pero americanos ante todo. Solo hay un candidato en estas elecciones que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden».Lea aquí el artículo completo de David Alandete10.59 El programa de Joe Biden, construido a la izquierda para convertirse en presidenteJoe Biden lleva tanto en política que ha jubilado hasta a los hijos de sus contemporáneos. Cuando llegó al Senado de EE.UU., con 30 años recién cumplidos y procedente de Wilmington (Delaware), uno de sus primeros amigos en la cámara alta fue Birch Bayh, colega demócrata de Indiana. El hijo de Bayh, Evan, también fue senador por Indiana. Cuando lo dejó, Biden seguía ahí, adicto al veneno de la política, y con la aspiración, nunca debilitada, de llegar a la Casa Blanca. Lo que nunca tuvo en todo este tiempo es una fuerte inclinación izquierdista. No tuve ningún papel en el movimiento por los derechos civiles de la minoría negra en la década de 1960 y, en Washington, se consagró como un político capaz de tender hacia la bancada republicana.Para llegar a la presidencia, sin embargo, los ha tenido que construir hacia su izquierda. Pese a la unidad mostrada durante las elecciones, el partido demócrata está dividido en facciones. Se hicieron evidentes en las primarias de 2016, cuando Bernie Sanders y su movimiento populista de izquierdas amenazaron con tumbar a Hillary Clinton, la candidata del «establishment». En estas elecciones, a Biden le benefició que la prioridad para el electorado demócrata era expulsar a Trump de la Casa Blanca. Biden se antojó como el candidato de centro capaz de aglutinar a suficientes moderados e independientes. Tuvo que ceder, sin embargo, y hacer equilibrios para incluir parte de la agenda progresista. Biden mantuvo la fachada centrista pero se inclinó hacia la izquierda en su programa. Un volantazo camino de la Casa Blanca.Lee aquí la crónica completa de Javier Ansorena 10.56 Biden, a un paso de la Casa BlancaSi Biden logra la victoria en Georgia, obtendría 269 compromisarios. Con solo ganar en otro de los estados donde prosigue el recuento y tiene posibilidades, como Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona o Nevada, el candidato demócrata ocuparía la Casa Blanca durante los próximos cuatro años. En Georgia, el recuento ha sido trepidante desde los primeros momentos. El martes, el todavía presidente, Donald Trump, lo encabezaba. Así lo ha hecho hasta hoy, cuando la distancia entre los dos candidatos se ha ido recortando y finalmente ha dado un vuelco hace apenas media hora. 10.32 Biden se pone a la cabeza en GeorgiaEl candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, se ha puesto a la cabeza en el recuento de Georgia, según medios estadounidenses. En ese estado, están en juego 16 compromisarios. Si gana, el candidato demócrata sumaría 269 compromisarios, quedando a solo uno de distancia para entrar en la Casa Blanca.

Así va el recuento en los estados que todo el mundo miraContinúa el recuento en varios estados clave para decidir la victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU. Son los siguientes: Pensilvania (20 compromisarios). 95% del recuento. Trump (49,5% votos) / Biden (49,2%). Diferencia: 18.229 votos Carolina del Norte (15 compromisarios). 95% del recuento. Trump (50% votos) / Biden (48,6%). Diferencia: 76.737 votos Georgia (16 compromisarios). 98% del recuento. Trump (49,4% votos) / Biden (49,4%). Diferencia: 463 votos Arizona (11 compromisarios). 90% del recuento. Biden (50,1% votos) / Trump (48,5%). Diferencia: 47.052 votos Nevada (6 compromisarios). 89% del recuento. Biden (49,4% votos) / Trump (48,5%). Diferencia: 11.438 votos Alaska (3 compromisarios). 56% del recuento. Trump (62,9% votos) / Biden (33%). Diferencia: 51.382 votos Con el recuento terminado en los demás estados, Biden tiene 253 compromisarios y Trump, 214. Para convertirse en el próximo presidente de EE.UU., uno de los dos candidatos necesita reunir 270 compromisarios. Por el momento, parece que el demócrata tiene más posibilidades de convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca. 09.36 La opinión de Carrascal: «Ya la tenemos armada»«¿Qué sucede si Trump no reconoce el voto por correo y recurre?». Así terminaba mi artículo la víspera de las elecciones norteamericanas, sin atreverme a continuar. Pues ya lo ven ustedes: la tenemos armada y bien armada. No lo atribuyan a dotes adivinatorias mías, sino a llamar la atención sobre la amenaza que el aún presidente venía haciendo sin cortarse un pelo: su temor al fraude en el voto por correo, que no estaba dispuesto a consentir, recurriendo si era preciso al Tribunal Supremo. Dicho y hecho: a medida que su ventaja en el recuento disminuía y se le iban de las manos los Estados ganados en las últimas elecciones, su denuncia era más alta, exigiendo que se detuviera el recuento en Míchigan y Georgia, rechazado por aquellos jueces. Ya en Pensilvania, que por su masa de compromisarios puede decidir la elección, salió su hijo a denunciar que había cientos de cajas abarrotadas de papeletas que ni siquiera habían sido abiertas. Lo que posiblemente era verdad, pero la causa era otra: la avalancha de votos por correo, el mayor de la historia, sin personal suficiente para tabularlo. Con un condicionamiento que dificulta aún más la tarea: el Tribunal Superior de aquel Estado sentenció que pueden tabularse los votos postales que lleguen hasta tres días después de la elección, lo que significa que el recuento allí es válido hasta hoy viernes. El de los estados que faltan, claves todos ellos dado lo apretado de la competición, depende de las normas en cada uno y de si se impugnan o no. Conociendo a Trump, más bien que sí. Lo que puede terminar en pandemonio.Le aquí completa la opinión de José María Carrascal sobre las elecciones de Estados Unidos.09.04 La diferencia en Georgia, poco más de 600 votosEl recuento se ajusta al máximo en Georgia, que está en empate técnico y con una tendencia que beneficia a Biden. A estas horas, la diferencia es solo de 665 votos a favor de Trump, con el 99% del escrutinio. Quedan varios miles de votos por contar, y se preve que favorezcan más al candidato demócrata que al presidente. Pero todavía lo tiene que confirmar el recuento.Informa Javier Ansorena

08.55 Greta Thunberg devuelve el golpe a Trump: «Tranquilo, Donald, ¡tranquilo!»Greta Thunberg, el rostro más conocido en el activismo contra el cambio climático, ha publicado un mensaje en Twitter dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ha burlado de la situación del magnate: «Qué ridículo. Donald debe trabajar en su problema de gestión de la rabia y luego ir a ver una buena película antigua con un amigo. Tranquilo, Donald, ¡tranquilo!». Las palabras de Thunberg llegan después de que Trump haya denunciado, sin pruebas, que se ha cometido fraude en las presidenciales, tras una comparecencia en la que se podía percibir la tensión que le está causando el resultado aparentemente adverso del recuento. Con su mensaje, la activista devolvió el golpe al presidente, que hace un año publicó un texto similar en el que se burlaba del énfasis de la joven a la hora de exponer las consecuencias del cambio climático.08.38 Partidarios de Trump rezan en Washington para conseguir que se detenga el recuento y el presidente sea reelegido para un segundo mandato. A lo largo del día, se esperan concentraciones de seguidores de ambos candidatos, cuando la situación política en Estados Unidos se tensa cada vez más. Fotografía de EFE08.25 Otro día decisivo para el futuro de Estados Unidos¡Buenos días!Siga en este directo toda la actualidad sobre las elecciones de Estados Unidos, en una nueva y decisiva jornada para descubrir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca.Después de las disputadas elecciones presidenciales del martes, el recuento de votos continúa en algunos estados clave, como Pensilvania o Arizona. Por culpa de la pandemia, se calcula que cerca de 90 millones de personas han tenido que votar por correo, lo que ha retrasado varios días la posibilidad de conocer los resultados definitivos de los comicios. En estos momentos, las proyecciones parecen otorgar la victoria al candidato demócrata, Joe Biden, que se ha mostrado optimista, sin llegar a declararse vencedor. Por su parte, el todavía presidente, Donald Trump, ha denunciado fraude, prometiendo que llevará el recuento de las elecciones a los tribunales.En las calles del país, los partidarios de Trump y Biden han salido a expresar su apoyo a ambos candidatos. Con frecuencia, estas concentraciones se convocan en los estados donde el recuento está más ajustado, como ocurrió estos días en Filadelfia, Pensilvania, y se espera que pase hoy en Phoenix, Arizona.07.37 EE.UU., pendiente del recuento en PensilvaniaPensilvania es el único estado que podría definir la elección sin tener que esperar al resultado de ningún otro estado. Los centros de conteo del estado trabajaban durante la madrugada del viernes para avanzar en el escrutinio, que ahora está en el 95%, con una ventaja para Trump de solo 22.000 votos frente a Biden, al que beneficia que el resto de las papeletas que quedan por contar son de voto por correo. La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, aseguró el jueves por la tarde que habría suficientes votos para determinar un ganador esta misma noche. Algunas estimaciones apuntan a que Biden podría confirmar la remontada hacia las 2 o 3 de la mañana del viernes (8 o 9 de la mañana en España).Si Trump pierde en Pensilvania, la Casa Blanca será para Biden. Si la conserva, todavía tendrá que remontar en Nevada y Arizona, pero los resultados de estos dos estados no se esperan hasta la mañana del viernes (por la tarde en España). En el otro estado en disputa, Georgia, la diferencia todavía es menor: solo de 11.000 votos, cuando quedan unos 14.000 por contar.Informa Javier Ansorena.07.10 La Policía de Filadelfia investiga un supuesto plan para atacar un centro de conteo de votosLa Policía de Filadelfia (Pensilvania) está investigando un supuesto plan para atacar el Centro de Convenciones de Pensilvania, donde se lleva a cabo el escrutinio de votos en esa ciudad, informó la filial de la cadena ABC en la zona. La Policía recibió un aviso sobre un grupo de personas, originarias del estado de Virginia, que se habría trasladado en un vehículo todoterreno a Pensilvania para lanzar el ataque. Por el momento, hay un hombre detenido, pero se desconoce si está relacionado con la investigación y en qué sentido.

05.37 La ventaja de Biden disminuye en Arizona mientras continúa el conteo en EE.UU.La ventaja del aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, frente al presidente Donald Trump continuó disminuyendo este jueves en uno de los estados clave de EE.UU., Arizona, donde todavía faltan unos 280.00 votos por contar, informaron autoridades locales, aunque el progresista podría ganar las elecciones sin vencer en ese territorio.

Con aproximadamente el 90 % de los votos escrutados, Biden encabeza la contienda por unos 46.300 votos, una diferencia corta que provoca que Trump y sus seguidores tengan la esperanza de poder firmar una victoria «in extremis» en un estado que aporta 11 delegados al Colegio Electoral.04.10 Empate en Georgia al 98% escrutadoEn el estado de Georgia se está produciendo, al 98% del voto escrutado, un empate de ambos candidatos al 49,4%. Con una diferencia de tan solo 1.797 votos, Donald Trump va en cabeza. No obstante, ese 2% de votos que aún faltan por escrutar pueden hacer que se produzca un vuelco y sea Joe Biden quien se haga con la victoria del estado. En ese caso, sumaría los 16 votos electorales de Georgia a los 253 que ya tiene, por lo que sumaría 269 y se quedaría a tan solo un voto de convertirse en presidente electo de los Estados Unidos.01.56 Biden responde a TrumpTras la comparecencia de Donald Trump, Joe Biden ha reaccionado a sus acusaciones, sin evidencias, de fraude electoral. “Nadie va a quitarnos nuestra democracia. Ni ahora, ni nunca”, ha compartido en su cuenta de Twitter el candidato demócrata. “EE.UU. ha llegado muy lejos, ha peleado demasiadas batallas y sufrido demasiado para permitir que eso ocurra”.Informa JAVIER ANSORENA.01.08 Donald Trump ha leído su intervención y se ha marchado sin responder preguntas.01.06 Comparecencia de Donald Trump:Trump dice que en realidad no pelea por él mismo. «No importa quién gane, demócratas o republicanos, Joe o yo, es una desgracia, algo así no puede pasar a nuestro país», dice el presidente. Sale de la sala de prensa sin tomar preguntas.

01.04 Comparecencia de Donald Trump:«No puede ser que se vote después de las elecciones», dice el presidente. En realidad se están contando votos enviados por correo antes y durante el día de las elecciones. «Vamos a ganar estas elecciones fácilmente, va a haber muchas demandas, y puede que lleguemos a la máxima instancia, no puede ser que se roben una elección», añade Trump, quien asegura que lleva tiempo «advirtiendo del fraude en el voto por correo».Informa DAVID ALANDETE.01.00 Comparecencia de Donald Trump:«Los demócratas sabian que no podían ganar las elecciones, de ahí este fraude y esta corrupción por eso mandaron decenas de millones de papeletas a votantes que no las solicitaron», dice Trump, lamentando lo que considera corrupción rampante en estas elecciones. Afirma que va a mantener las demandas para combatir a los «regímenes corruptos demócratas» de las grandes ciudades de la costa este y el medio oeste de EE.UU.Informa DAVID ALANDETE.01.00 Comparecencia de Donald Trump:«Los demócratas nunca creyeron que pudieran ganar estas elecciones de forma honesta, por eso han recurrido al voto por correo (..). Ya dije que esto iba a ocurrir (...). Esto no tiene precedentes en la historia de nuestro país (...). la gente no sabe si puede votar o no puede votar... Están haciendo muchas cosas mal, estamos recibiendo mucha información al respecto y vamos a litigar (...). Las autoridades que siguen el recuento en Pensilvania forman parte de esta maquinaria corrupta (...). Se ha permitido votar sin presentar ningún tipo de identificación».00.57 Comparecencia de Donald Trump:«No podemos permitir a nadie que silencie a nuestros votantes», asegura el presidente, cuando aun quedan decenas de miles de votos por contar en Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. «Están tratando de robar y manipular una elección, no puede ser que Detroit y Filadelfia, entre lo sitios más corruptos de este país, decidan unas elecciones», dice el presidente.Informa DAVID ALANDETE.00.57 Comparecencia de Donald Trump: «No vamos a permitir que la corrupción robe unas elecciones tan importantes. No podemos permitir que nadie silencie a los votantes (...). Va a haber muchos litigios porque están intentando robar las elecciones. Quieren amañar las elecciones y no vamos a permitir que eso ocurra (...). En Pensilvania han recurrido al Supremo para evitar que nuestros observadores estuvieran allí. No quieren que haya nadie cuando cuentan los votos».

00.54 Comparecencia de Donald Trump:«Este sistema está destruido, es corrupto, esperan a ver cuántos votos necesitan y los encuentran», dice el presidente sobre los demócratas y el recuento en los estados donde no ha culminado.Informa DAVID ALANDETE.00.54 Comparecencia de Donald Trump:«El nuestro es un sistema corrupto y ha hecho que muchas personas se corrompan. Es demasiado fácil. Saben cuántos votos necesitan y van a esperar lo que haga falta hasta tener esos votos. Aparecen papeletas de repente (...). Teníamos 700.000 votos de ventaja en Pensilvania y ahora solo tenemos 90.000. Y siguen apareciendo más y más papeletas mientras no dejan entrar a los observadores».00.51 Comparecencia de Donald Trump:«Hemos hecho crecer la base del partido en cuatro millones», dice el presidente, que denuncian «injerencias en las elecciones por los poderes fácticos». Dice que las encuestas trataron de suprimir votos republicanos, que los medios conspiran en su contra junto con las grandes plataformas digitales.Informa DAVID ALANDETE.00.50 Comparecencia de Donald Trump:«Hemos ganado en todas las minorías, la cifra más grande de nuestra historia. tenemos 4 millones más de votos que ningún otro candidato del partido republicano en la Historia. A los demócratas les financian banqueros, grandes medios y tecnológicas, insiste.00.49 Comparecencia de Donald Trump:Si contamos los votos legales gané con claridad. Si contamos los votos ilegales, van a intentar robarme las elecciones. He ganado muchos estados (...) a pesar de la interferencia de los grandes medios y de las tecnológicas. Las encuestas se han equivocado: no había ninguna gran ola azul. Eso era ridículo, lo que había era una gran ola republicana (...). Lo nuestro son granjeros, policías y ciudadanos de a pie.

23.34 Biden vuelve a pedir «paciencia» y asegura que «se debe contar cada papeleta»Joe Biden ha dicho este jueves, en una conferencia desde Delaware, donde sigue el recuento, que confía en la victoria: «El sistema está funcionando. El recuento se está completando. Y sabremos el resultado muy pronto». Todavía se cuentan votos en Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania, donde los porcentajes de papeletas recibidas por correo benefician al demócrata. «Cada papeleta debe ser contada, y eso es lo que está sucediendo ahora. Y así es como debe ser», dijo Biden. «La democracia a veces es complicada. A veces esto requiere un poco de paciencia. Pero esa paciencia ha sido recompensada durante más de 240 años con un sistema de gobierno que es la envidia del mundo».Por David Alandete.

22.04 El ministro de Exteriores alemán, sobre Trump: «A veces es muy difícil ser un perdedor»El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, aseguró este jueves que «a veces es muy difícil ser un perdedor», aparentemente en referencia al comportamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el recuento de las presidenciales del martes, según recoge Efe. «Es fácil ser un ganador, pero a veces es muy difícil ser un perdedor», afirmó Maas en la red social Twitter al referirse a las elecciones de Estados Unidos, pero sin citar directamente al presidente. 21.04 Pensilvania «podría indudablemente» dar su resultado esta misma nocheEl resultado de las elecciones en Pensilvania «podría indudablemente» darse a conocer hoy mismo, al final del día, según ha asegurado a la cadena CNN la secretaria de Estado de ese estado, Kathy Boockvar. De acuerdo con sus declaraciones, quedan por escrutar unos 550.000 votos, de los cuales algunos pueden estar ya contados pero no colgados. Según la página web del estado, quedan unas 370.000 papeletas pendientes de contar.Donald Trump está en cabeza en Pensilvania, pero su ventaja sobre Joe Biden se ha reducido desde los diez puntos a menos de dos, con lo que ahora únicamente les separan 115.000 votos, según «The New York Times». Si esa tendencia se confirmase, no sería descartable que el candidato demócrata lograra alcanzar al presidente y ganar el estado. En ese caso, con los 20 votos electorales que otorga Pensilvania, Biden alcanzaría los 273, superando así los 270 para convertirse en presidente de Estados Unidos.20.29 Nevada no dará a conocer al menos hasta mañana el recuento de más de 60.000 votosUn funcionario del condado de Clark, en Nevada, ha asegurado este jueves que aún hay 63.262 votos pendientes de contar. De ellos, 51.000 se podrían escrutar este mismo jueves y se daría el resultado mañana viernes. De acuerdo con Joe Gloria, responsable del registro de votos de este condado que incluye la ciudad de Las Vegas, 34.743 papeletas fueron depositadas en el día de las elecciones en puntos establecidos al efecto, otros 24.311 eran votos por correo pendientes el día de la elección, y otros 4.208 sufragios recibidos a través del servicio de Correos entre el 3 y el 4 de noviembre. Según García, el grueso del voto por correo estará completado el sábado o el domingo. «Nuestro objetivo aquí en el condado de Clark no es contar deprisa. Queremos asegurarnos de que estamos siendo precisos», aseguró.En el estado de Nevada Joe Biden, saca a Donald Trump una ventaja de más de 11.000 votos, al 89% escrutado, según «The New York Times». El candidato demócrata tendría, según estos datos, 604.251 frente a 592.813 del republicano, lo que supone el 49,4% frente al 48,5%.20.00 Un tribunal de Pensilvania da la razón a Trump en una de sus demandasUn tribunal estatal de Pensilvania ha accedido a la solicitud de la campaña de Donald Trump de permitir a sus observadores electorales supervisar de cerca el proceso de recuento de votos, lo que supone una primera victoria judicial en su estrategia legal desplegada en varios estados donde el escrutinio aún no ha terminado. Esta demanda en Pensilvania obligó a paralizar temporalmente el recuento en la ciudad de Filadelfia, pero ya se ha reanudado.19.32 Los jueces tumban reclamaciones electorales de Trump en Míchigan y GeorgiaUna juez ha rechazado una demanda interpuesta por la campaña de Donald Trump para detener el recuento de votos en Míchigan. La juez del Tribunal de Reclamaciones de ese estado, Cynthia Stephens, adoptó su decisión durante una audiencia este jueves. Según indicó, prevé emitir una resolución escrita este viernes, informa la agencia Reuters.Además, en Georgia, se desestimó la demanda de la campaña de Trump de obligar al condado de Chatham, que incluye la ciudad de Savannah, de separar los votos que llegasen fuera de plazo para garantizar que no fueran recontados, según Associated Press.

18.51 Biden incrementa su ventaja en NevadaEl candidato demócrata, Joe Biden, está incrementando la ventaja que tiene en Nevada sobre el republicano Donald Trump. La diferencia en este estado, que otorga seis votos electorales, se sitúa en torno a 11.500 votos, según medios estadounidenses. «The New York Times» indica que, con el 88% escrutado, Biden tiene un 49,4% frente a un 48,5% de Trump.18.47 La campaña de Trump presenta una demanda en Nevada para detener el recuentoLa campaña de Donald Trump ha presentado una demanda federal en nevada para detener el recuento de lo que considera «votos ilegales» en ese estado, en alusión a no residentes durante la pandemia y personas fallecidas. «Pedimos a los jueces que revisen todas las irregularidades para detener el recuento» de las papeletas, anunció el ex fiscal general de Nevada, Adam Laxalt, que anunció la acción judicial.18.35 Así es la estrategia legal de Trump para detener el recuento de votosRecluido en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha lanzado una gran estrategia legal para detener el recuento de votos e impedir que se incluyan en los resultados finales de las elecciones de EE.UU. las papeletas por correo que se han recibido tras que el martes por la noche cerraran las urnas. «¡Parad el recuento!», ha dicho Trump en Twitter, una red social que para su desesperación ha censurado y etiquetado como falsos seis de sus mensajes.«El presidente está vivo, y bien», ha dicho el jefe de su campaña electoral, Bill Stepien, en una conferencia telefónica este jueves en la que ha explicado las medidas legales que ha tomado, con demandas para parar el recuento o enviar observadores en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Estudian, además, presentar otra denuncia en Nevada, donde el resultado es extremadamente ajustado. «Vamos a seguir luchando por estas elecciones porque eso es lo que se merece el pueblo americano», agregó.Continúa leyendo aquí.Por David Alandete18.18 Estados Unidos, pendiente de cuatro estadosEE.UU. sigue con el corazón en un puño en pleno recuento de las elecciones presidenciales. Han pasado dos días desde la cita con las urnas y los estadounidenses todavía no saben quién será el ganador, con un conteo ajustado y tenso en cuatro estados importantes donde todavía no hay vencedor: Pensilvania, Arizona, Georgia y Nevada. El avance del escrutinio favorece a Joe Biden, el candidato demócrata, al que le beneficia el voto por correo, que es el que queda por contabilizar. Un quinto estado, Carolina del Norte, también está pendiente del resultado, pero será más difícil que se le escape al actual presidente, Donald Trump.Biden contaba hoy con ventajas en Arizona y Nevada. De hecho, los expertos electorales de varios grandes medios de EE.UU., con diferentes líneas editoriales -agencia AP, Fox News, The Wall Street Journal- proyectaron en la madrugada del miércoles que el estado caería del lado demócrata. Este jueves, la diferencia a favor de Biden era de solo 69.000 votos con el 86% de los sufragios escrutados, después de que el miércoles por la noche fuera de más de 120.000. Trump ha recortado posiciones con el avance del escrutinio, pero habrá que ver qué tipo de voto queda por contabilizar. Hoy faltaban por contar 450.000 en todo el estado. De ellos, 300.000 pertenecían al condado de Maricopa, el más poblado del estado, donde está su principal ciudad, Phoenix. Los demócratas tenían confianza de que lo que queda del escrutinio les beneficie, pero la campaña de Trump cree que todavía puede remontar.Por Javier Ansorena17.44 Biden acorta la ventaja de Trump en GeorgiaLos ojos de EE.UU. están puestos en Georgia, estado del que dependen 16 votos electorales y que se espera ofrezca sus resultados en breve. La ventaja de Donald Trump en el recuento se va reduciendo y ahora saca a Joe Biden menos de 19.000 votos y cuatro décimas de punto porcentual, según «The New York Times», después de que se hayan contado votos del área de Atlanta, con fuerte implantación demócrata.

17.28 Trump encarga a su yerno coordinar la campaña para detener el recuentoEl presidente de EE.UU., Donald Trump, ha encargado a su yerno, Jared Kushner, la coordinación de la campaña legal que ha puesto en marcha para detener el recuento de votos en estados donde el resultado sigue pendiente. En un mensaje en Twitter hoy mismo, había exigido: «¡Parad el recuento!». Kushner está casado con Ivanka Trump, hija del presidente.Por David Alandete17.11 Esta tarde se esperan datos de Georgia, Pensilvania y NevadaEn las próximas horas se esperan nuevos datos de tres de los estados que siguen sin arrojar resultados definitivos: Georgia (16 votos electorales), Pensilvania (20) y Nevada (6). En este último estado el candidato demócrata, Joe Biden, encabeza el recuento por tan solo 8,000 votos ciudadanos, informa «The New York Times». En Arizona (11 votos electorales) se prevén resultados esta noche.17.04 El director de campaña de Trump: «El presidente está vivo, y bien»El director de la campaña de Donald Trump ha asegurado: «El presidente está vivo, y bien». Bill Stepien ha mantenido una llamada con periodistas en la que ha acusado a «las élites de Washington y los medios de querer acabar con el presidente», pero que no lo lograrán, porque confían en una victoria en Pensilvania, Georgia y Arizona. «Los márgenes son buenos para nosotros, y vamos a ir aumentando apoyos», añade.Por David Alandete16.19 Trump alienta las protestas con mensajes incendiariosCientos de partidarios del presidente descienden sobre centros de recuento en los estados más disputados, sobre todo en Georgia, Pensilvania y Míchigan. Van con camisetas y pancartas de Trump, y exigen que se detenga el recuento denunciando fraude. Se organizan por redes sociales, y han obligado a la policía a establecer perímetros de seguridad. El propio Trump les anima con dos incendiarios mensajes esta mañana.Por David Alandete

16.06 Trump no se deja ver en públicoSin agenda, y recluido. Desde que compareció las 02.00 en la madrugada del miércoles para clamar victoria y denunciar fraude al presidente Trump no se le ha visto en público. No tiene agenda. Solo se ha comunicado con gobernadores y líderes de su partido, y por medio de Twitter, que le ha censurado varios mensajes. Ni siquiera ha ido a trabajar al Despacho Oval. Cuando está allí, un Marine hace guardia ante la entrada al Ala Oeste, que hoy está vacía. Sí ha desplegado a familiares, abogados y colaboradores en Nevada, Pensilvania y otros lugares donde sigue el recuento, para coordinar su respuesta. Este es el segundo día seguido en que el presidente no tiene nada en su agenda.Por David Alandete Foto: D. Alandete

15.50 Trump vuelve a exigir que se pare el recuentoTrump vuelve a exigir que se pare el recuento. Su campaña ha interpuesto demandas en Pensilvania y Georgia -donde los resultados van muy apretados y donde remonta Biden-, además de en Wisconsin y Michigan, donde ya se ha impuesto el candidato demócrata. La exigencia de Trump contrasta con la de algunos de sus seguidores en Arizona, que se han manifestado a las puertas de un centro de recuento con al grito de «contad esos votos». En ese estado, decisivo para la victoria de uno u otro candidato, Trump ha recortado parte de la ventaja mínima que le saca Biden con el avance del escrutinio. El grito en muchas ciudades de EE.UU., como aquí, en Filadelfia, de los seguidores de Biden es «Count every vote». Que se cuenten todos los votos. El exvicepresidente con Barack Obama ha pedido paciencia y esperar a que el recuento acabe y sea definitivo. Si el recuento de votos parara ahora y se quedaran los resultados como están, con Biden por delante en Nevada y Arizona, el candidato demócrata ganaría la Casa Blanca.Informa Javier Ansorena15.37 La campaña de Trump hará un anuncio a las 17.30h. en NevadaCon un estrecho margen, Biden (49,3% de los votos) va a la cabeza en el recuento frente a Trump (48,7%). En Nevada, están en juego 6 votos electorales. El recuento va por el 86%.Informa David Alandete15.29 El recuento terminará esta tarde en GeorgiaEl secretario de Estado de Georgia ha informado de que el recuento acabará a media mañana de hoy (por la tarde en España). Biden ha recortado la diferencia con el avance del escrutinio. Queda un 4% de votos por contar, y le separan 19.000 votos de Trump. Si consigue ganar en Georgia, Biden se aseguraría al menos un empate a 269 electores, a falta de cómo acabe el recuento en Arizona, Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte.Informa Javier Ansorena, enviado especial a Filadelfia (Pensilvania)

14.52 ¿Cómo habrían sido los resultados en las elecciones de EE.UU. con un sistema proporcional?El candidato demócrata, Joe Biden, está cerca de convertirse en presidente de Estados Unidos después de ganar las elecciones de 2020 gracias a un sistema electoral mayoritario donde el vencedor de cada estado se lleva todos sus representantes. ¿Qué habría pasado con un sistema proporcional, como, por ejemplo, el aplicado en España? También habría ganado. Consulta aquí los gráficos.Informa Luis Cano14.25 Primeras protestas mientras se extiende la incertidumbreSin duda alguna, el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no va a dejar indiferente a nadie. Mientras continúan las sumas y las restas para conocer quién vivirá los próximos cuatro años en la Casa Blanca, los estadounidenses han comenzado a tomar las calles para expresar su punto de vista ante una situación muy enredada. Ayer, el todavía presidente, Donald Trump, anunció que se consideraba vencedor, exigiendo que se detuviera el recuento de votos y denunciado fraude. Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, afirmó que estaba en camino de la victoria y pidió que el proceso continuara con normalidad. Como no puede ser de otra manera, los partidarios de uno y otro quisieron respaldar sus posturas pancarta en mano.El enviado especial de ABC a Pensilvania, Javier Ansorena, informaba anoche de las protestas de un centenar de manifestantes en Filadelfia, partidarios de Biden que exigían que continuara el recuento. En ese estado, donde se juega la nada despreciable cifra de 20 compromisarios, el voto por correo empezó a contarse ayer, contribuyendo a la incertidumbre que rodea a estas elecciones. Por lo que se sabe, las papeletas enviadas en sobre son mayoritariamente demócratas, por lo que beneficiarán a su candidato, al que ganar Pensilvania puede dar un empujón definitivo a la Casa Blanca. Ese voto, potenciado por las restricciones a la movilidad impuestas por el coronavirus, también es el que Trump teme y denuncia, considerando que es el origen de un fraude electoral que quiere llevar a los tribunales.13.43 El fiasco de los sondeosHasta el último momento, los sondeos previos a las elecciones de 2016 daban por ganadora a Hillary Clinton. Incluso algunos de los grandes medios norteamericanos se atrevían a estimar una ventaja cómoda para los demócratas. En 2020 ha vuelto a ocurrir una situación parecida con Joe Biden, al que algunas encuestas pronosticaban una victoria abrumadora sobre Donald Trump y, al final, la distancia ha sido más ajustada. Como le ocurrió a Harry S. Truman en el año 1948, todas las mediciones han caído en saco roto: el mundo se ha vuelto imprevisible.Si bien los sondeos ya habían tenido otros patinazos histórico en EE.UU, siendo el de 1936 uno de los más famosos, lo cierto es que lo ocurrido en las elecciones del 48 ha pervivido en el imaginario a modo de ejemplo de naufragio colectivo. Como explica el profesor universitario Juan Ignacio Rospir en su obra «La tradición americana» (1908-1965), «el Fiasco del 48 no solo fue el fracaso de los sondeos y de sus errores reconocidos inmediatamente, fue también el fracaso y la impotencia de la prensa para decirles a los ciudadanos a quien tenían que votar». No obstante, fue la primera ocasión en la que los propios sondeos contaminaron el flujo informativo.Informa César Cervera13.29 Incertidumbre hasta el último momentoLas diferencias de votos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, continúan siendo mínimas en algunos de los estados clave que faltan por decidir y que pudieran inclinar la balanza a uno u otro lado.

La atención está enfocada en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que en Arizona, un estado en el que las proyecciones de algunos de los principales medios habían dado la victoria a Biden, las distancias entre ambos se han acortado.Informa EFE12.51 Un hombre sostiene una dura pancarta contra Trump -«Final del juego, payaso fascista», se puede leer- durante las protestas en Washington después de las elecciones presidenciales. Fotografía de EP

12.45 Un vietnamita sostiene propaganda favorable a Trump. El presidente de Estados Unidos es muy querido en Vietnam, en parte por su confrontación con China. Fotografía de Reuters12.40 El análisis económico de Ignacio de la TorrePrimero: la enorme polarización evitará aprobar planes masivos de estímulos fiscales como los que contemplaba en su programa Biden (cuatro billones), ya que este escenario requeriría de una mayoría demócrata en la Cámara y en el Senado. Salga quien salga, tendrá que pactar, lo que se traducirá en un programa más modesto. La implicación es que la debilidad prevista para el dólar ocurrirá, pero en menor intensidad. Además, una menor oferta de bonos norteamericanos para financiar el déficit fiscal provocará que su precio caiga menos de lo que habían descontado los mercados… en otras palabras, los tipos de interés de largo plazo subirán menos de lo estimado. Por lo tanto, la curva de tipos (diferenciales entre tipos a corto y a largo) no agudizará su pendiente tanto como se estimaba.Aquí el análisis económico de Ignacio de la Torre sobre las elecciones de Estados Unidos.12.13 El primer ministro de Eslovenia, el país donde nació Melania, apoya las acusaciones de fraude de TrumpEl primer ministro del Eslovenia, el populista de derechas Janez Jansa, que ayer ya dio por ganador de las elecciones en Estados Unidos a Donald Trump, apoya ahora las declaraciones del presidente republicano sobre un fraude electoral del que no hay pruebas. «Calma. Desde hace mucho tiempo es obvio que las encuestas son falsas, que los azules (demócratas) juegan la carta de las papeletas de votación tardías y que la Corte Suprema de EE.UU tendrá la última palabra. Podría tardar semanas o meses», escribió anoche en Twitter.

Jansa, admirador de Trump y del primer ministro ultranacionalista de Hungría, Viktor Orbán, ya dijo ayer que Trump había ganado y «cuanto más retrasos y negación de los hechos» se den por parte de los grandes medios de comunicación, «mayor será el triunfo final del presidente». Melania, la esposa de Trump, es originaria de Eslovenia, un país donde el presidente estadounidense también polariza porque se le identifica con Jansa, conocido por sus críticas a la prensa y su utilización continua de Twitter para criticar a sus rivales políticos.Informa EFE12.06 La Tercera de Álvaro Vargas-Llosa: «Esperando al presidente»Aunque a estas alturas sigue siendo mucho más probable una victoria de Joe Biden que de Donald Trump porque los votos que falta escrutar en el Medio Oeste se presumen mayoritariamente favorables al demócrata, ya nadie se sorprendería si resultara reelecto el presidente (teniendo en cuenta, por ejemplo, que para ganar Pensilvania, estado clave, Biden tendría que obtener el ochenta por ciento del millón y pico de votos aún por contar). La verdadera noticia de los comicios estadounidenses es que el fenómeno Trump, es decir la transformación populista del partido de Lincoln, Eisenhower y Reagan, y la identificación tribal de una mitad de los habitantes del país más poderoso con el nacionalismo, es profundo y duradero.Lea aquí la Tercera de Álvaro Vargas-Llosa sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.11.56 ¿Por qué se han equivocado de nuevo las encuestas con Trump?Estas elecciones no han sido un repudio integral a la presidencia de Trump. Poco menos de la mitad del electorado, la mayoría geográfica del país, le apoya, cree que lucha por ellos, que les representa. Son incluso más que quienes le apoyaron en 2016. Entonces le votaron 62 millones. En estas elecciones superará los 70 millones, si se confirman las tendencias del recuento. Irónicamente, el presidente, según los sondeos a pie de urna, sumó apoyos en todos los grupos demográficos excepto el suyo propio: los hombres de raza blanca. Con respecto a 2016, Trump ha sumado apoyos entre hispanos y negros, y también mujeres.Todas esas multitudes en sus mítines en estados de norte a sur y de este a oeste así parecían indicarlo, al igual que las caravanas de coches y lanchas con las banderas en las que se leía su nombre. Fueron más fiables esas masas que muchas empresas de encuestas, algunas de ellas de las más prestigiosas. Una de las razones de su fracaso es lo que se llama «votante tímido», es decir, aquel que no quiere o no se atreve a decirle a los encuestadores que votará a Trump por miedo a que le juzguen, y se guarda su voto para el día en que tenga que depositarlo.Informa David Alandete

11.33 Los demócratas mantendrán la Cámara de RepresentantesLos demócratas mantendrán el control de la Cámara de Representantes y se han quedado a punto de recuperar el Senado, según los resultados preliminares de un recuento que todavía no ha acabado y que puede demorarse días. Esto significa que la diputada por California Nancy Pelosi se mantendrá en la presidencia de la Cámara y por lo tanto como cara más visible de la oposición a Donald Trump, si es que el presidente logra permanecer en la Casa Blanca. Si no es así, la colaboración de Pelosi será necesaria para que Joe Biden pueda cumplir su programa de gobierno frente a un Senado todavía en manos republicanas.Informa David Alandete11.15 El rapero Kanye West, después de votarse a sí mismo en las presidenciales. Fotografía de Reuters11.10 Kanye West se vota a sí mismo y se postula para las presidenciales de 2024La noche electoral en Estados Unidos se ha convertido en la mañana de la discordia, y mientras todavía se están contando las papeletas de algunos estados indecisos, una cosa es segura: Kanye West no ganó suficientes votos para convertirse en presidente. Tampoco, a pesar de algunas preocupaciones iniciales, demostró tener un impacto significativo en el resultado electoral, consiguiendo un total de 60.000 votos en los 12 estados en los que se presentaba, aunque ya anunció en Twitter, nuevo portavoz político de la actualidad, que piensa postularse en las próximas elecciones del 2024.Informa María Estévez10.40 La opinión de Albiac: «El patán filantrópico»Los elegantes hijos del gánster licorero Joseph P. Kennedy no eran patanes. Eran aristócratas. Y desencadenaron, en Vietnam, la más atroz guerra de la América contemporánea; y su única derrota. El elegante Obama fue de guerra en guerra. Trump es un perfecto patán. En cuyo mandato el conflicto israelo-palestino entró en fase resolutoria. Seamos cautelosos con la estética.Lea aquí completa la opinión de Gabriel Albiac sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.10.25 Líderes republicanos critican las acusaciones de fraude de TrumpLíderes del Partido Republicano, entre ellos los poderosos senadores Mitch McConnell y Marco Rubio, se han mantenido al margen de las acusaciones de irregularidades del presidente de EE. UU., Donald Trump, y han defendido en cambio el conteo de los votos. McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado y uno de los aliados de Trump, salió al paso de las afirmaciones del gobernante y admitió que aunque este año hay un mayor número de estados con votaciones anticipadas y por correo (101 millones en total), los candidatos deben adaptarse «a las reglas de cada estado». «Afirmar que ganó las elecciones es diferente a terminar el conteo», declaró a los periodistas McConnell, quien dijo que «la decisión de los estados sobre cómo llevar a cabo la elección no es asunto del gobierno federal».«Tomarse días para contar los votos emitidos legalmente NO es fraude», escribió por su parte Rubio en su cuenta de Twitter. Horas antes, había asegurado en otro mensaje: «El resultado de la carrera presidencial se conocerá después de que se hayan contado todos los votos legalmente emitidos».Informa EFE

10.17 Rusia teme que la falta de claridad en el resultado dañe la economía globalEl Kremlin ha expresado este jueves sus temores sobre la falta de claridad en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una incertidumbre que podría tener un impacto negativo en la economía global y en el mundo, pero ha evitado hacer más comentarios.Informa Reuters10.01 La opinión de Girauta: «Suspensos»¿Qué hemos aprendido de las elecciones presidenciales estadounidenses? Una cosa está clara: de las anteriores nadie aprendió nada. Al menos nadie que hable en la tribuna pública. Y estas elecciones se han parecido a las de 2016 como dos gotas de agua: predicciones casi unánimes de holgado triunfo para el candidato demócrata. Solo conozco la excepción de un analista americano de segunda fila que quizá ahora pase a la primera si el resultado vuelve a darle la razón.Lea aquí la opinión de Juan Carlos Girauta sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos.09.51 ¿Se sigue votando tras el cierre de las urnas, como denunció Trump?El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció ayer fraude y que se seguía votando después del cierre de las urnas. Pero no es cierto. Hay estados, como Pensilvania, que permiten que se reciban votos por vía postal hasta tres días después de la fecha electoral, siempre que lleve un matasellos anterior al día de las elecciones. En otros estados, como Míchigan, solo se permiten los votos que han llegado hasta la cita con las urnas. Es decir, a fecha de hoy se sigue contando votos, depositados en su inmensa mayoría de forma legal, según las juntas electorales de los distintos estados, gobernados por demócratas o republicanos. Lo que sí se ha constatado es la pérdida de cientos de miles de votos, según reconoció USPS, el servicio postal nacional. Según sus datos, casi el 7% de estos sufragios no han sido procesados a tiempo. La mayoría de los votos emitidos por correo en los estados decisivos son de votantes demócratas.09.36 Editorial de ABC: «Un país dividido y herido»En un país tan profundamente dividido como Estados Unidos hay que valorar en su justa medida que el proceso electoral se haya desarrollado en las mejores condiciones de normalidad y ausencia de cualquier incidente destacable. A pesar de ciertos síntomas inquietantes -subrayados por los propios norteamericanos, como las carreras por la compra de armas-, la jornada electoral tuvo lugar dentro de los márgenes de la ley y la tradición estadounidenses. Por ello es doblemente injustificable que el presidente Donald Trump, desde su oficina de la Casa Blanca, invocara el espectro de un fraude al mismo tiempo que se proclamaba vencedor indiscutible antes de que hubiera finalizado el recuento, un gesto que no se corresponde con la reputación de un país que ha hecho de la expansión de la democracia y el respeto al Estado de Derecho una de sus señas de identidad. Todos y cada uno de los votos tienen el mismo valor, e incluso cuando las tendencias puedan parecer indiscutibles, constituye una falta de respeto hacia los electores menospreciar o ningunear el recuento hasta llegar a la más modesta de las urnas.Lea aquí el editorial de ABC sobre las reñidas elecciones presidenciales en Estados Unidos.09.30 Tensión en ArizonaEl recuento de Arizona se ha convertido en uno de los nuevos puntos calientes de las elecciones en Estados Unidos. Después de que AP concediera la victoria a Biden, el margen entre el demócrata (50,5% de los votos) y Trump (48,1%) se ha estrechado, cuando todavía queda el 14% del voto por contar. Entre ambos candidatos, median unos 69.000 votos populares de diferencia.Con 11 compromisarios o votos electorales, un cambio repentino en Arizona podría dar un vuelco a las previsiones, que por ahora favorecen a Biden. Con este escenario de incertidumbre, muchos recuerdan la disputada batalla entre Al Gore y Bush en las elecciones de 2000, que terminaron con la victoria del republicano.

09.17 Una participación históricaLa alta participación ha sido de los datos más significativos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado martes en Estados Unidos. El candidato demócrata, Joe Biden, ha obtenido una cantidad histórica de votos populares, más de 72 millones, mientras que el republicano, Donald Trump, ha conseguido cerca de 69.Como señalaron varios analistas, estas cifras demuestran que el todavía presidente de Estados Unidos, que tal vez sea derrotado, cuenta con una base de apoyo amplia y fiel, el origen de su victoria contra Hillary Clinton en 2016.Mientras continúa el recuento, el desenlace de estos comicios parece estar en los tribunales, después de que Trump denunciara ayer fraude y afirmara que estaba dispuesto a acudir al Tribunal Supremo.09.09 Bienvenidos al directo sobre las elecciones de Estados Unidos¡Buenos días! Siga aquí toda la actualidad sobre las elecciones de Estados Unidos, donde prosigue el recuento en algunos estados clave. En estos momentos, la situación parece favorable para el candidato demócrata, Joe Biden, que podría alzarse con la victoria después de que Michigan (16 compromisarios) y Wisconsin (10) se tiñeran ayer de azul. El recuento continúa en otros cuatro estados: Nevada (6), Arizona (11), Pensilvania (20) y Georgia (16). Los resultados que allí se obtengan decidirán quién es el ganador en la carrera hacia la Casa Blanca. 06.56 Simpatizantes de Trump rodean un centro de votación en Arizona al grito de "¡contad los votos!"Un grupo de simpatizantes del candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rodeado este miércoles un centro de votación en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, al grito de «¡contad los votos!». En imágenes tomadas por un equipo de la cadena estadounidense CNN que se encontraban en el lugar, se ve a un grupo formado por varias decenas de personas, de las que varias irían armadas. Durante este miércoles, Trump ha proclamado su victoria sin esperar a que se cuenten los votos y su equipo ha interpuesto varias demandas en estados disputados como Michigan, Pensilvania y Georgia para detener el conteo de votos.04.19 El recuento se aprieta en Arizona, donde se da por ganador a BidenEl recuento en Arizona avanza con lentitud y hacia un resultado más ajustado del que se preveía. Con el 88% del escrutinio, Trump recortaba la distancia y se quedaba a menos de tres puntos de Biden (50,7%-47,9%), con una diferencia de algo menos de 80.000 votos. En la noche anterior, el candidato demócrata tenía 130.000 votos de ventaja con el 80% de los votos contabilizados, algo que llevó a la agencia AP, una fuente prestigiosa para evaluar las elecciones, a declarar a Biden como ganador. También lo hizo la cadena Fox News. Esta noche se conocerán más resultados, pero si sigue la tendencia mostrada en las últimas fases del recuento, Trump tiene posibilidades de quedarse con el estado.

Ningún candidato demócrata ha ganado en Arizona desde 1948, con la excepción de Bill Clinton en 1996. Si Biden acaba por perder el estado, tendrá que ganar en Nevada, un territorio más favorable pero todavía no decidido, y en Pensilvania. En este último estado, la diferencia de Trump es todavía considerable, pero la tendencia de recuento del voto por correo le favorece a Biden. Si el demócrata gana en Georgia, más complicado, se produciría un empate a 269 electores entre Trump y Biden. En ese caso, la elección del presidente dependerá de la configuración de la Cámara de Representantes, que también se renueva en esta cita electoral.Informa Javier Ansorena03.27 Decenas de detenidos en Nueva York en protestas contra TrumpDecenas de personas fueron arrestadas este miércoles en las calles de Nueva York mientras participaban en manifestaciones en el barrio de Manhattan en las que cientos de ciudadanos mostraron su rechazo hacia la administración de Donald Trump y pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales. Sobre las 20.00 hora local, los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de «No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA» y «No Justice, No Peace. Fucking Racist Police», cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

02.56 Biden insiste en que EE.UU. volverá al Acuerdo de París si es presidenteEl candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, insistió este miércoles en que de ser elegido presidente Estados Unidos regresará al Acuerdo de París sobre el clima, cuya retirada se hizo efectiva hoy después de que la Administración de Donald Trump lo decidiera hace tres años. «Hoy la Administración de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Y en exactamente 77 días, una Administración Biden volverá a adherirse a él», tuiteó el exvicepresidente demócrata. El mensaje de Biden incluía un link a un tuit de la cadena de televisión ABC News, que informaba de que Estados Unidos había abandonado este miércoles dicho pacto, tres años después de que Trump anunciara que el país se apartaba.02.25 Cientos de manifestantes en Filadelfia exigen el recuento de todos los votosVarios centenares de personas se manifestaron este miércoles en Filadelfia, la principal ciudad del estado de Pensilvania, para que se cuenten todos los votos y se respete el proceso democrático que debe finalizar con el recuento de las papeletas enviadas por correo. Los manifestantes pidieron de forma pacífica que se dé tiempo al recuento en la contienda presidencial entre el demócrata, Joe Biden, y el presidente republicano, Donald Trump. Algunos se concentraron cerca del centro de convenciones, donde se está contando a contrarreloj el voto emitido por correo en la ciudad de Filadelfia, la más populosa del estado y que lleva retrasos en el conteo por la avalancha de este tipo de papeletas debido a la pandemia.01.40 La campaña de Trump desafía el escrutinio en un cuarto estado clave, GeorgiaLa campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, desafió este miércoles el escrutinio en un cuarto estado clave, el de Georgia, al pedir que se localicen y cuenten miles de votos en un condado del territorio. Georgia es el tercer estado clave -junto a Pensilvania y Michigan- en el que la campaña de Trump ha presentado una demanda para cuestionar algún aspecto del escrutinio, mientras que en otro territorio, Wisconsin, el equipo del mandatario ha pedido un recuento de todos los votos.00.47 Trump, que necesita 3 millones para recontar votos en Wisconsin, pide donativosCon unos resultados electorales muy ajustados, la campaña de Donald Trump ha decidido exigir «inmediatamente» en el estado de Wisconsin un recuento de votos, pero para ello se estima que tendría que pagar unos 3 millones de dólares, por lo que el presidente ya ha empezado a pedir donaciones a sus seguidores. «Wisconsin ha sido una carrera ajustadísima, como siempre supimos que sería. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas en torno a la validez de los resultados», explica el gestor de la campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado enviado este miércoles a la prensa. «El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y vamos a hacerlo inmediatamente», agrega.

23.19 Trump se autoproclama ganador en cuatro estados clave sin datos definitivosEl presidente estadounidense, Donald Trump, se autoproclamó este miércoles ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, algo falso puesto que el escrutinio aún continúa en esos estados y se espera que el último vaya a parar a Joe Biden. En un tuit, Trump declaró su presunto triunfo en esos cuatro estados clave, mientras Biden se acercaba al umbral de 270 delegados necesarios para lograr la Presidencia y la campaña del mandatario intentaba parar el recuento en Michigan y Pensilvania. 22.20 Biden también gana Michigan y araña la Presidencia, según proyeccionesEl candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden ha ganado las elecciones en el estado clave de Michigan, con lo que amplía todavía más el margen sobre su rival, el presidente Donald Trump, según las proyecciones de las cadenas CBS, CNN y NBC. Con los 16 delegados que otorga Michigan en el Colegio Electoral, Biden suma 253 frente a los 214 que acumula Trump, en su objetivo compartido de llegar a los 270 compromisarios que dan la victoria. 22.16 Biden: "Creemos que seremos los ganadores”Joe Biden ha comparecido después de que los principales medios proyecten su victoria en Wisconsin y poco antes de que algunos, como la CNN, también lo hayan hecho para Michigan. El candidato demócrata no ha declarado la victoria, pero ha estado muy cerca de hacerlo: “Después de una larga noche de recuento, está claro que estamos en suficientes estados para llegar a los 270 electores necesarios para ganar la presidencia. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para decir que, cuando acabe el recuento, creemos que seremos los ganadores”.Informa JAVIER ANSORENA21.55 La campaña de Trump pronostica que el viernes podrá proclamar una victoriaLa campaña de reelección de Trump ha pronosticado que para el viernes podrá proclamar una victoria en los comicios del mandatario, a pesar de que ha presentado demandas en dos estados y exigido un recuento en otro. "Para finales de esta semana, quedará claro a todo este país que el presidente Trump y el vicepresidente [Mike] Pence serán reelegidos durante otros cuatro años", ha sentenciado Jason Miller, asesor de la campaña de Trump, durante una llamada con periodistas en la que no ha admitido preguntas. 21.41 Trump intenta declarar victoria en PensilvaniaLa campaña de Trump ha presentado una demanda también para paralizar el recuento en Pensilvania, donde todavía queda más de un millón de votos por contar. El director de la Campaña de Trump, Bill Stepien, ha declarado victoria en ese estado decisivo, donde 2,5 millones de personas votaron por adelantado. Sobre todo quedan por contar votos de Filadelfia, la mayor ciudad del estado, y otros centros urbanos. Con el 84% escrutado, Trump tenía el 52’7% de votos, 3,1 millones, frente al 46,2% de Biden, 2,7 millones.Informa JAVIER ANSORENA