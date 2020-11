Elecciones EE.UU., resultados y ganador en directo: Trump gana Florida y eleva la presión sobre Biden

ABC Actualizado: 04/11/2020 07:16h Guardar

Horas después de que los primeros estados cerraran los colegios, las elecciones en EE.UU. no han arrojado todavía un ganador. Donald Trump se ha adjudicado un estado clave como Florida, pero quedan todavía en el aire varios otros que también son decisivos, como Pensilvania, Wisconsin, Míchigan, Arizona y Carolina del Norte.

El candidato demócrata y favorito en las encuestas previas, Joe Biden, ha salido a dar ánimos a sus seguidores desde Delaware y pedir «paciencia» ante su confianza en la victoria final. Trump, desde Twitter, ha alertado de que les quieren robar las elecciones.

Tampoco tiene precedentes en la historia moderna las medidas de seguridad y el temor a que la tensión pueda estallar en episodios de violencia que se están viendo ante esta jornada histórica que ABC.es cuenta en directo.

07.16 Minnesota eleva a 223 los electores de BidenEl estado de Minnesota es el último hasta ahora en caer del lado del candidato demócrata. Añade así otros diez compromisarios a los 213 que ya tenía. Trump se mantiene con 174.

06.58 Trump, en Twitter: «Están tratando de robar la elección. Nunca les dejaremos hacerlo»Al filo de la una (las 7.00 en la España peninsular), después de que compareciera Joe Biden, el presidente dijo en Twitter que iba ganando. «Vamos muy por delante, pero quieren robarnos estas elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. Los votos no pueden depositarse después de que las urnas hayan cerrado», dijo Trump en la red social. Twitter inmediatamente la etiquetó como contenido engañoso, a pesar de que Biden acaba de decir también que iba a ganar, con los votos aun contándose.Por DAVID ALANDETE Biden: «Estamos camino de ganar esta elección, tenemos que ser pacientes»El candidato demócrata, Joe Biden, ha salido en mitad de la incertidumbre de la noche electoral a dar ánimos a los suyos desde Wilmington (Delaware). Estos son sus principales mensajes «Sabíamos que sería largo, pero tenemos buenas sensaciones sobre dónde estamos. Creemos que estamos camino de ganar esta elección». «Sabíamos por el volumen sin precedente de voto por correo que esto tardaría bastante, pero tenemos que ser pacientes, y esperaremos hasta que se cuenten todos los votos». «Tenemos confianza en ganar Arizona, acabamos de ganar Minnesota y todavía Georgia está en juego» «Creemos que vamos bien en Wisconsin y Míchigan y, por cierto, tardará un tiempo, pero ¡vamos a ganar en Pensilvania!» «Soy optimista. Mantened la fe, chicos, vamos a ganar» 06.46 Trump gana Florida, un estado claveEl presidente de EE.UU. y candidato a la reelección se ha puesto en Florida, una de las piezas más codiciadas de la noche. Con 29 compromisarios, es uno de los principales «swing states» en disputa. Con este estado, Donald Trump suma 174 votos electorales, mientras Biden tiene 213.

06.32 Trump gana Montana y IowaDonald Trump cosecha otros nueve electores al imponerse en Montana (3) y en Iowa (6). Acumula ya 145, pero Biden sigue por delante con 213.06.18 Trump conserva Ohio y Biden HawáiDonald Trump logra conservar Ohio, uno de los estados del llamado «cinturón del óxido» que arrebató a los demócratas en 2016. Le aporta otros 18 electores, con lo que ya suma 136. Joe Biden, por su parte, ha confirmado los cuatro compromisarios del archipiélago de Hawái y alcanza los 213. 05.51 Los caminos que le quedan a Biden para llegar a la Casa BlancaJoe Biden tenía muchas vías para ganar la elección al comienzo de la noche. Una victoria en Florida, Georgia, Ohio o Carolina del Norte hubiera multiplicado sus posibilidades. A estas alturas, solo tiene una vía para ganar la elección, y es ganar en tres de estos cuatro estados: Arizona, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. La victoria en Arizona ya está proyectada. Falta por ver qué pasará en los otros tres estados, todos del Medio Oeste, el «cinturón del óxido» que los demócratas entregaron a Trump en 2016 y del que ahora dependen para su victoria. Si la combinación de esos tres estados es Arizona, Míchigan y Wisconsin, Biden necesitará además el elector que otorga el segundo distrito de Nebraska, que tiene una particularidad en su normativa electoral por el que divide sus compromisarios. Ese distrito es, en esencia, la ciudad de Omaha y sus suburbios. El recuento pone por el momento a Biden por delante, con una ventaja cómoda.

El problema de estos escenarios es que podrían depender de un recuento largo y complicado en Michigan y, sobre todo, en Pensilvania. Es el escenario más temido, que podría provocar una inundación de demandas legales y, quizá, el no reconocimiento de resultados.Por JAVIER ANSORENA05.44 Biden podría dar la sorpresa en Arizona, según la FoxJoe Biden ganará Arizona, según ha vaticinado la cadena Fox. Son solo 11 votos de los 270 necesarios para ganar en el colegio electoral, pero nunca antes un republicano haga llegado a la Casa Blanca o se ha quedado en ella sin ganar en Arizona. Se trata de una victoria inesperada y contundente de Biden en una agónica noche de recuento. La población hispana del sur del estado, y los universitarios de la capital, Phoenix, votan mayoritariamente demócrata. Se une ese estado a un nuevo bloque demócrata en el oeste: California, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México.Por DAVID ALANDETE05.23 Los estados de la costa oeste elevan a 209 los votos electorales de BidenEl candidato demócrata, Joe Biden, ha engrosado su lista de votos electorales con los estados de la costa oeste, entre los que está el que más compromisarios ofrece, California, con 55. A este se suman Oregón (7) y Washington (12). En total, cuenta ya con 209.El republicano Donald Trump, por su parte, añade los electores de Idaho (4) y Utah (6), con lo que se sitúa en 118.

05.15 Trump mejora entre la mayoría de grupos de poblaciónLas encuestas a pie de urna revelan que Donald Trump ha mejorado bastante entre la gran mayoría de grupos demográficos en estas elecciones. Respecto a 2016, el presidente gana un 2% de apoyos de mujeres de raza blanca, un 4% de hombres de raza negra, un 4% más de mujeres negras, un 3% mas de hombres y mujeres latinos. Sólo baja un 5% entre hombres de raza blanca, según los resultados de los sondeos de Edison Research.Por DAVID ALANDETE05.13 Alexandria Ocasio-Cortez, la estrella izquierdista de los demócratas, se asegura su escañoAlexandria Ocasio-Cortez, la diputada de Nueva York que se convirtió en la sensación de las elecciones legislativas de 2018, se ha impuesto con facilidad a su rival republicano, John Cummings. Ello a pesar de que los donantes republicanos habían hecho un gran esfuerzo -recaudaron diez millones de dólares- para derribar a la congresista de origen puertorriqueño en su distrito del Bronx y Queens. Ocasio-Cortez es, junto con Bernie Sanders, el rostro más conocido del ala izquierdista de los demócratas, la corriente por la que Trump ha conseguido colocar la etiqueta de «socialista» y «comunista» a su rival, Joe Biden.

La victoria de Ocasio-Cortez, de 31 años, aviva las especulaciones de mayores ambiciones políticas para la legisladora. Quizá podría desafiar al demócrata Andrew Cuomo por el puesto de gobernador de Nueva York, o ira a por uno de los dos puestos de senador del mismo estado, ahora en manos de Charles Schumer y Kirsten Gillibrand.

Ocasio-Cortez es una de las integrantes del llamado «squad», el término con el que Trump designó a las diputadas izquierdistas que llegaron a la Cámara de Representantes y que impulsaron la agenda del partido hacia su ideología. Las otras son Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley. Todas han logrado mantener su escaño.Por JAVIER ANSORENA05.10 Una demócrata se impone al candidato pro-Trump en la alcaldía de Miami-DadeDaniella Levine Cava se ha hecho esta noche con la alcaldía del condado de Miami-Dade, que incluye la ciudad de Miami. Se trata de la primera mujer que ocupa el puesto y la primera persona en acceder a él que no tiene orígenes hispanos desde comienzos de los años 90, informa «The Miami Herald». Alineada con los demócratas, ha derrotado al candidato pro-Trump, el cubanoamericano «Steve» Bovo Jr. Así va el recuento hasta ahora. Joe Biden lleva 131 votos electorales, al haberse adjudicado los siguientes estados: Colorado (9), Nuevo México (5), Illinois (20), Virginia (13), Maryland (10), Delaware (3), Nueva Jersey (14), Nueva York (29), Connecticut (7), Rhode Island (4), Massachusetts (11), Vermont (3) y Washington (3). Donald Trump, por su parte, tiene 108, gracias a estos estados: Wyoming (3), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Nebraska (3), Kansas (6), Oklahoma (7), Misuri (10), Arkansas (6), Luisiana (8), Misisipi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Kentucky (8), Indiana (11), Virginia Occidental (5) y Carolina del Sur (9). 04.39 Misuri añade diez electores a la cuenta de TrumpEl candidato republicano ha obtenido otros diez compromisarios al retener Misuri, estado que ya era «rojo». Donald Trump pasa así del centenar, hasta los 108 votos electorales. Biden sigue por delante con 131.

04.36 Los demócratas conservarán el control de la Cámara, según la NBCLa cadena NBC prevé que los demócratas mantendrán la Cámara de Representantes, en la que son mayoría desde 2018. Eso implica que la diputada Nancy Pelosi mantendrá la presidencia del Congreso, como principal oposición a Donald Trump si este permanece en la Casa Blanca.Por DAVID ALANDETE04.29 Lindsay Graham, aliado de Trump, se impone en el Senado contra los donantes demócratasEl senador republicano Lindsay Graham ha conseguido mantener su escaño en la cámara alta frente a Jamie Harrison, su contendiente demócrata. Graham apostó su futuro político a Donald Trump, y acertó. En 2016, meses antes de las elecciones aseguró que si el partido republicano nominaba al multimillonario neoyorquino para la presidencia de EE.UU. significaría su «destrucción». Con Trump en la Casa Blanca, se transformó en uno de sus principales aliados. Y en una figura instrumental para conseguir victorias legislativas, como la confirmación exprés de la juez Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Como presidente del Comité Judicial del Senado, fue uno de los primeros en saltarse el precedente que su bancada estableció en 2016 para no confirmar a un juez elegido por Barack Obama.

En esta elección, Graham se enfrentaba a Harrison y a la máquina de recaudar dinero del partido demócrata. Su rival rompió el récord de financiación para una campaña al Senado, con casi 60 millones de dólares. Sin embargo, Graham se ha impuesto con facilidad y ha conseguido una ventaja amplia como para que su victoria se dé por segura con menos del 50% del escrutinio.Por JAVIER ANSORENA04.22 Entra en la Cámara una defensora de la teoría de la conspiración Una defensora de la teoría de la conspiración QAnon entra en el Capitolio. Marjorie Taylor Greene ha ganado un escaño por Georgia en la Cámara de Representantes. El oponente demócrata de Greene se retiró en septiembre, tras una campaña en su contra en redes sociales. La futura congresista defiende la teoría de la conspiración que mantiene que Donald Trump está luchando en secreto contra una camarilla de demócratas, multimillonarios y famosos involucradas en la trata de niños. El FBI ha identificado el movimiento como una posible amenaza de terrorismo doméstico.Por DAVID ALANDETE04.07 Trump suma seis votos electorales con KansasEl candidato a la reelección se sitúa con 98 votos electorales al añadir a su cuenta los seis que proporciona el estado de Kansas. El demócrata Joe Biden se mantiene con 131.03.48 Los demócratas logran una importante victoria en Colorado en la lucha por el SenadoEl demócrata John Hickenlooper ha ganado al republicano Cordy Gardner en uno de los dos escaños de Colorado en el Senado. Eso acerca a los demócratas a una mayoría en esa Cámara Alta, algo que se sumaría a su control de la Cámara de Representantes. El líder republicano, Mitch McConnell, ha ganado con facilidad su escaño, a pesar de una campaña que las encuestas decían que estaba reñida. Esta noche se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.Por DAVID ALANDETE

03.39 La capital y Colorado, en manos de BidenEl candidato demócrata ha ganado Washington DC, que otorga tres votos electorales, y el estado de Colorado, con nueve. Alcanza de esta forma los 131, mientras que Donald Trump está en 92.03.20 Biden pierde apoyo de los latinos en FloridaSegún las encuestas a pie de urna, Joe Biden ha perdido apoyos hispanos en Florida con respecto a Hillary Clinton. Más latinos de la Florida votaron por el demócrata que por Donald Trump, pero por menor margen que en 2016. Los votantes cubanos de Florida apoyaron a Trump por una estrecha mayoría, según las encuestas de Edison Research, más o menos similar al patrón de apoyo a Trump y Clinton entre los votantes cubanos de Florida hace cuatro años.

En comparación, Biden obtuvo los votos de aproximadamente 7 de cada 10 votantes puertorriqueños en Florida.

Los votantes negros de Florida apoyaron abrumadoramente a Biden, con 9 de cada 10. Trump ganó los votos de aproximadamente 6 de cada 10 votantes de raza blanca de Florida, pero este margen es algo más estrecho que el de 2016.Por DAVID ALANDETE

03.16 Los republicanos piden a los votantes que hacen cola que no se marchenEl Partido Republicano pide a quienes sigan en cola en colegios que no han cerrado que se mantengan hasta votar. «Voten, el presidente Trump necesita sus votos», dice en Twitter. El recuento demuestra un resultado ajustado en Tejas y Ohio, dos estados que debe ganar Trump, aunque aun es pronto y faltan muchos votos por contar.03.11 Nueva York y Nuevo México, a Biden; Wyoming, las dos Dakotas, Nebraska y Luisiana, a TrumpJoe Biden alcanza ya los 119 votos electorales al hacerse con los estados de Nueva York (29 votos electorales) y Nuevo México (5). Donald Trump, por su parte, avanza hasta los 94 al anotarse Wyoming (3), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur 83), Nebraska (5) y Luisiana (8). Los principales estados donde se da la batalla de estas elecciones, como Florida, Pensilvania, Arizona, Carolina del Norte, Míchigan o Wisconsin siguen sin estar adjudicados, según las proyecciones de los medios.02.58 Indiana añade once votos electorales a TrumpEl actual presidente se ha adjudicado otros once votos electorales al ganar en Indiana, un estado que ya era rojo y que las encuestas preveían que Trump volviera a ganar. De esta forma, tiene ya 72 frente a 85 de Biden, de acuerdo con las proyecciones de los medios estadounidenses.02.38 Trump se adelanta en Florida, la primera gran batalla de su reelecciónSin Florida, Donald Trump apenas tendría posibilidades de conseguir su reelección. El presidente, sin embargo, obtiene una ventaja decisiva el estado sureño por un escaso margen y, con mucha probabilidad, se impondrá en el estado y mantendrá sus opciones para la victoria. Las encuestas daban a Joe Biden una ligera ventaja, que Trump está consiguiendo remontar en las urnas. Con el 90% escrutado, Trump consigue un 50,5% de los votos, por encima del 48,4%, probablemente suficiente para asegurarse el estado.

Una de estas claves de esta victoria ha sido el voto hispano. En especial, el apoyo de las comunidades cubana y venezolana del condado de Miami-Dade, el más poblado del estado. Aquí Biden está obteniendo resultados muy por debajo de los logrados por Hillary Clinton, que perdió Florida por la mínima, en 2016.

Lo que queda por contar son zonas de voto tradicionalmente republicano, por lo que todo apunta a que Trump logrará la victoria en este estado.Por JAVIER ANSORENA02.36 Arkansas, otro estado para TrumpEl actual presidente de EE.UU., Donald Trump, se apunta un nuevo estado, Arkansas (seis votos electorales), según los medios estadounidenses. Tendría ya 61, frente a 85 de Biden.

02.32 Sigue las elecciones en vivo en ABC.esEn ABC.es estamos ofreciendo imágenes en vivo de las elecciones en EE.UU. (señal de AFP). Síguelo aquí. 02.26 Biden, parapetado en DelawareCon el recuento de la noche electoral ya en marcha, Joe Biden se encuentra parapetado en Wilmington, la localidad de Delaware en la que ha hecho toda su carrera política. Biden tenía previsto seguir la noche electoral en su residencia, donde pasó buena parte de la campaña electoral cuando las restricciones por la pandemia de Covid-19 invitaban a quedarse en casa. Mientras Trump se lanzó a dar mítines multitudinarios desde junio, Biden optó por una estrategia de precaución para subrayar los peligros de la pandemia y la mala gestión del presidente.Esta tarde se ha montado un escenario junto al centro de convenciones Chase Center, desde el que esta noche Biden dará un discurso, con independencia de los resultados. Es el mismo lugar desde el que él y su candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, se dirigieron a la nación en la convención demócrata de finales de agosto.Por JAVIER ANSORENA Biden aventaja a Trump en votos electorales tras ganar nuevos estadosEl candidato demócrata, Joe Biden, cuenta ya con 85 votos electorales, frente a 55 del republicano Donald Trump, según las proyecciones de medios estadounidenses. Biden tendría ya de su lado estos estados (entre paréntesis, número de votos electorales): Illionois (20), Vermont (3), Massachusetts (11), Connecticut (7), Nueva Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10) y Virginia (13). Trump contaría con Oklahoma (7), Misisipi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Kentucky (8), Carolina del Sur (9) y Virginia Occidental (5). 02.04 Trump se anota Oklahoma y Carolina del SurLos estados de Oklahoma (7 votos electorales) y Carolina del Sur (9 votos electorales) serían para Donald Trump, según las proyecciones tras las elecciones en EE.UU.02.01 Biden consigue VirginiaVirginia, estado sureño que reparte 13 votos electorales, será para el candidato demócrata, Joe Biden, de acuerdo con las proyecciones de los medios. Este era un estado que se preveía que fuera para Biden, si bien no lo tenía 100% asegurado.

01.56 Trump aventaja a Biden en Florida gracias al voto cubano y venezolanoCon casi el 70% de los votos contados en Florida, Donald Trump saca una ligera ventaja a Joe Biden y todavía no hay un claro ganador. Sin embargo, hay un dato preocupante para el candidato demócrata. Sus números en el condado de Miami-Dade, el gran área metropolitana del estado, apuntan a ser peores que los que obtuvo Hillary Clinton frente a Trump en 2016. La clave podría estar en la comunidad cubana y en la creciente comunidad venezolana. Si acaba perdiendo ese estado -y, quizá, la presidencia- podría ser por el voto cubano y venezolano que se concentra en la zona, y que se ha entregado a Trump con fuerza. El presidente ha retratado a Biden durante meses como una «marioneta» de la corriente izquierdista del partido, a la que ha calificado de «socialista» y «comunista». El mensaje podría haber calado.Por JAVIER ANSORENA01.46 Calma tensa en FiladelfiaFiladelfia, la principal de Pensilvania, vive con una calma tensa el comienzo de la noche electoral, a poco más de una hora de que se cierren los colegios electorales. Este estado puede ser decisivo si se trata de una elección ajustada. Si es el caso, hay temor a que ocurran incidentes ante un recuento largo. La normativa electoral en Pensilvania solo permite empezar a procesar los votos por correo el mismo día de la elección y este año, ante la pandemia de Covid-19, se han disparado. De hecho, al final del día, apenas había votantes en dos colegios electorales que ABC ha podido visitar en el centro de Filadelfia.La mayoría de los votantes de estos distritos han depositado su voto vía postal, han acudido a las urnas de forma anticipado o han votado esta mañana, cuando se registraron algunas colas. Las filas habituales de otras elecciones, que se producían por la tarde cuando los votantes salen del trabajo, no se han producido este año. «Solo quiero volver a la normalidad», asegura Holly Reagan, una votante que salía sola de las urnas instaladas en la iglesia de San Lucas, en la calle South 13.Por JAVIER ANSORENA01.35 Virginia Occidental, para Trump, según proyeccionesEl estado de Virginia Occidental, que otorga cinco votos electorales, será para Donald Trump, según las primeras proyecciones de los medios estadounidenses. Este es otro de los feudos que el candidato republicano daba por seguros.01.32 Trump sigue los resultados desde la Casa BlancaLa suerte está echada. Tras una campaña maratoniana, Donald Trump está ya en la que ha sido su residencia los pasados cuatro años, a la espera del recuento. El presidente y su familia se encuentran en sus dependencias, en las partes más altas de la Casa Blanca. En la planta baja, en la solemne Sala Este, los operarios colocaban al caer la noche banderas y un cartel electoral con los nombres de él y el vicepresidente, Pence. Ante las banderas y el cartel, Trump cantará victoria, admitirá derrota o cualquier escenario que un largo recuento pueda dejar en medio.Por la pandemia, y por las protestas, el ambiente en la Casa Blanca es tenso. Desde dentro, se oyen cánticos, gritos, tambores, como una especie de marabunta lejana, ansiosa por ver al presidente caer. Una valla de seguridad a prueba de asaltos rodea desde ayer la residencia del presidente y sus parques y jardines aledaños. Los manifestantes la han cubierto de carteles en contra de Trump, que piden la marcha de Trump, que maldicen a Trump. Dentro, el presidente llega a la reelección en un búnker, parapetado por las vallas y por los suyos.En cierto sentido, así ha estado Trump estos pasados cuatro años. Washington es una ciudad que vota 90% demócrata, que ha declarado a su inquilino más famoso y poderoso «persona non grata». Ahora la capital se rebela de nuevo contra él, en las horas en que puede sufrir su derrota más humillante o su triunfo más contundente, con el que callar a sus vecinos.Por DAVID ALANDETE01.22 Biden se adjudica VermontEl estado de Vermont es para Joe Biden, según los primeros datos escrutados. Se trata de un estado tradicionalmente demócrata y se daba por seguro que sería para el exvicepresidente con Obama. Reparte tres votos electorales al ganador.

01.13 El recuento está ya en marcha en seis estados tras el cierre de los colegios electoralesEl recuento de votos se ha iniciado en seis estados del país: Georgia, Kenturcky, Carolina del Sur, Vermont, Virginia e Indiana. Algunos, como Indiana -de fuerte implantación republicana- o Vermont -un fortín demócrata- se inclinarán pronto hacia Donald Trump y Joe Biden, respectivamente. Muchos ojos, sin embargo, estarán puestos en Georgia, uno de los estados que los demócratas han puesto en juego en esta campaña. Si Biden consigue avances en este estado, significará que puede haber un vuelco fundamental en el mapa electoral. Si Trump conserva el estado, que ganó con facilidad en 2016, habrá que esperar a qué ocurre con el resto de batallas decisivas.Por JAVIER ANSORENA01.07 Las proyecciones dan como ganador a Trump en KentuckyDonald Trump se ha adjudicado ya su primer estado, según las proyecciones: Kentucky. Este estado, que era de los que se daba seguro que fuera para el candidato republicano, reparte ocho votos electorales, de los 538 del Colegio Electoral. El escrutinio en Kentucky está al 14%.00.36 Un juez ordena buscar votos extraviadosUn tribunal federal estadounidense ordenó este martes una inspección minuciosa de las instalaciones de procesamiento del Servicio Postal en varios estados del país en busca de votos por correo que se puedan haber extraviado o retenido, según recoge la agencia Efe.

A petición de varios grupos defensores de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés) o Vote Forward, el juez federal Emmet G. Sullivan, de Washington, ordenó a los inspectores postales registrar más de dos docenas de instalaciones de correos en busca de votos que hayan quedado atrasados o extraviados para enviarlos inmediatamente.La orden incluye centros de procesamiento del Servicio Postal en quince estados, incluidos Florida, Michigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, entre otros estados considerados clave en las elecciones celebradas este martes en estados Unidos.

00.33 Todo preparado para el discurso de TrumpYa hay cámaras encendidas en el lugar de la Sala Este de la Casa Blanca donde Donald Trump se dirigirá a la nación esta noche. Foto: David Alandete00.21 Cierran los primeros centros de votaciónLa votación ha concluido en partes de Indiana y Kentucky a las 18.00 (hora de la costa este, medianoche en la España peninsular). Son los primeros colegios electorales en cerrar.

00.15 Calma en la Casa BlancaCalma en la Casa Blanca, donde se escuchan de lejos algunos de los sonidos de la protesta. El presidente según ha dicho a lo largo de los pasados días tiene ya listo un equipo de abogados para impugnar resultados en determinados estados clave si cree que son demasiado ajustados y puede haber habido margen para el fraude. En este momento Trump está en su residencia, con su familia, a la espera del cierre de los colegios. En principio no va a abandonar el edificio ya que la fiesta de celebración en este recinto se hará en la sala Este que está en la planta baja de la Casa Blanca. Esta es una imagen del edificio a esta hora.Por DAVID ALANDETE 23.57 Protestas frente a la Casa BlancaAntes incluso de que se inicie el recuento hay cientos de personas alrededor de la Casa Blanca protestando en contra del presidente. Varias iglesias alrededor del perímetro de la sede de la presidencia están ofreciendo agua y comida a aquellos que ya están descendiendo para la protesta. Desde ayer la Casa Blanca en sí misma está rodeada por una valla de seguridad a prueba de asalto. Es el mismo tipo de valla que se colocó antes, en el verano, durante la protesta racial. La misma iglesia cuyos bajos fueron quemados y que el presidente Trump visitó en junio esta también rodeada de vallas.Por DAVID ALANDETE Cientos de personas se concentran frente a la Casa Blanca antes del cierre de los centros de votación. Foto: David Alandete23.49 La campaña, congeladaPropaganda de hielo a favor de Biden en Filadelfia. «Veremos si aguanta la noche», apunta JAVIER ANSORENA, autor de la imagen. Así va la jornada electoral hasta ahora: Una movilización récord: casi 100 millones de votos anticipados, lo que supone el 70% de toda la participación hace cuatro años. En algunos estados, como Texas, Hawaii y Montana, solo el voto anticipado ya fue superior al voto total de 2016. El actual presidente estadounidense se sitúa ahora a 6,9 puntos del candidato demócrata. Trump visita sus oficinas de campaña en Virginia: «Los datos que tenemos nos dicen que nos va muy bien, en sitios como Texas, como Arizona, como Florida, vamos a ganar». El presidente asegura que no ha preparado un discurso de concesión. «Ganar es fácil, perder no lo es. Para mí no es fácil perder». Biden, desde Pensilvania: «Votarán más ciudadanos que nunca antes» y apuntó a la cifra de más de 150 millones de sufragios. "Solo tenemos que recordar quiénes somos, demonios. ¡Estos son los Estados Unidos de América!». Diez millones de llamadas ‘spam’ para que los estadounidenses no voten. Se trata de llamadas en las que se escucha un mensaje que dice «es el momento de quedarse en casa y estar seguro». Más de 21.000 papeletas han sido ya rechazadas, según informan los estados que ya están procesando el recuento del voto por adelantado y por correo, por presentar anomalías. 23.09 22.000 papeletas rechazadasMás de 21.000 papeletas han sido ya rechazadas, según informan los estados que ya están procesando el recuento del voto por adelantado y por correo. En Nevada, son alrededor de 4,000, igual que en Florida. En Carolina del Norte, la cifra asciende a 8.000. En esos casos, las autoridades electorales solicitan a los votantes más información, o aclaración de datos. En 2016, la tasa de rechazo de papeletas por correo fue del 1%, y del 1,4% en las elecciones parciales de 2018, informó DAVID ALANDETE.

22.48 La campaña de Trump se ha instalado en una parte del edificio aledaño a la Casa Blanca para seguir los recuentos en los distintos estados. El presidente estará en su residencia. Prevé dar un discurso desde la Sala Este, la primera vez que se hará desde hace décadas. Hasta ahora, los discursos en la noche electoral se habían dado desde otros recintos fuera de la Casa Blanca. Habrá una fiesta con partidarios en el hotel Trump en Washington, informó DAVID ALANDETE22.23 Biden, en PensilvaniaEl candidato demócrata, Joe Biden, pronosticó que en estas elecciones votarán más ciudadanos que nunca antes y apuntó a la cifra de más de 150 millones de sufragios. ", dijo ante un grupo de seguidores en Filadelfia, Pensilvania, uno de los estados decisivos de la contienda. El exvicepresidente comentó que hay una de entre 18 y 30 años, así como que alrededor del 54% de los votos emitidos hasta ahora son de mujeres. "Solo tenemos que recordar quiénes somos, demonios. ¡Estos son los Estados Unidos de América!", llamó Biden, que 22.10 Diez millones de llamadas ‘spam’ para que los estadounidenses no votenEl FBI y las autoridades de varios estados están investigando llamadas automatizadas a millones de estadounidenses con la intención de que se queden en casa y no acudan a las urnas. Se trata de llamadas en las que se escucha un mensaje que dice «es el momento de quedarse en casa y estar seguro». Según la compañía YouMail, que ofrece un servicio que bloquea llamadas automatizadas, en octubre ha registrado diez millones de estas llamadas, que se empezaron a producir en junio. La misma compañía asegura que las llamadas han llegado a 280 de los 317 prefijos telefónicos que tiene el país y que el pico ha sido de 600.000 de estas llamadas en un día.

El FBI también investiga un intento de desinformación específico para Michigan, uno de los estados decisivos en la elección de presidente. En ese caso, las llamadas, realizadas el martes, inducían a los ciudadanos a ir a votar al día siguiente, miércoles, cuando ya no habrá opción de despistar el voto. La gobernadora del estado, la demócrata Gretchen Whitmer, se ha comprometido a investigar y combatir esta «desinformación», informó JAVIER ANSORENA22.07 Florida llega a comicios con récord de votos y reto de prontos resultadosFlorida, uno de los estados más poblados de Estados Unidos y con más votos en el Colegio Electoral, llega a estas elecciones con un récord histórico de más de 9 millones de votantes adelantados y un virtual empate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Los resultados de este reñido estado, que en 2016 ganó Trump con unos 110.000 votos más que la demócrata Hillary Clinton, son una incógnita, con cerca de 2 millones de votantes independientes y una alta población hispana dividida entre los dos partidos tradicionales.

21.32 Kamala Harris, en Michigan: «Vamos a asegurarnos que todos vamos a votar. Este momento pasará. Y dentro de unos años, nuestros hijos y nietos mirarán a nuestros ojos y preguntarán, ¿dónde estábamos en este momento? Les diremos lo que hicimos.21.18 Los latinos rompen récord de votaciónYa en las presidenciales de 2016 los votantes de origen hispano rompieron un récord de participación y superaron incluso las estimaciones de distintas organizaciones que promueven el voto latino: 13.5 millones acudieron entonces a las urnas, según encuestas a boca de urna de National Election Pool. La tendencia parece que se mantendrá. Según la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados (Naleo), los latinos jóvenes, entre 18 y 29 años, lo están demostrando. Estiman que 20.59 El Servicio Postal reconoce retrasos en la entrega a tiempo del voto por correoEl Servicio Postal de Estados Unidos está transportando un número inferior de votos por correo del que debería con el fin de que estos lleguen a tiempo para poder ser contabilizados en algunos de los estados clave en los que está en juego el resultado de las elecciones presidenciales, según informa la CNN, que cita archivos judiciales. Por quinto día consecutivo, el proceso de transporte de los votos está siendo inferior al previsto, entre otros estados en Michigan, Wisconsin, Georgia, New Hampshire y Maine, donde todas las papeletas que lleguen después de la jornada electoral no serán contabilizadas.



20.51 Obama pide el voto para BidenEl expresidente Barack Obama ha pedido el voto para Biden a través de su cuenta de Twitter. "Durante ocho años, Joe fue el último en la sala cada vez que me enfrenté a una gran decisión. Me hizo un mejor presidente. Y hoy, tenemos la oportunidad de elegir a Joe y Kamala para reconstruir mejor nuestro país", publicó.20.41 El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha descartado que "actores extranjeros" puedan poner en tela de juicio los resultados de las elecciones presidenciales de este martes en el país norteamericano. "No existen indicios de que actores extranjeros hayan tenido éxito a la hora de comprometer el proceso electoral o de manipular votos en estos comicios", ha aseverado durante una rueda de prensa llevada a cabo de forma telemática.

20.25 Celebración en la Casa BlancaLa campaña de Trump anuncia que el evento de celebración en la Casa Blanca se ha reducido en aforo, de 400 a 250 personas, por el temor a coronavirus. El perímetro de seguridad alrededor de la residencia del presidente ya ha sido sellado, informa DAVID ALANDETE

20.15 Biden vuelve a la casa de su niñez y escribe: de aquí a la Casa BlancaEl candidato demócrata, Joe Biden, regresó a la casa de su niñez en Scranton (Pensilvania) y en el salón, detrás de un cuadro, escribió: "Desde este hogar a la Casa Blanca con la gracia de Dios". Biden firmó esa frase con su nombre y acabó con la fecha de hoy: el 3 de noviembre de 2020, el día en el que EE.UU. decide entre él y el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump. 20.05 Twitter y Facebook contra la desinformaciónLa red social Twitter etiquetará con una advertencia los 'tuits' que declaren a uno de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos como vencedor de los comicios antes de que se hagan públicos los resultados oficiales.Facebook notificará a usuarios que ninguno de los candidatos ha sido electo hasta que los resultados hayan sido verificados por varios medios de comunicación.

19.45 La campaña de Biden muestra confianza en la victoria"Tenemos la sensación de que está claro que vamos ganando”, ha dicho la jefa de campaña de Joe Biden, Jen O’Malley. “Todos los datos en los que nos fijamos muestran que tenemos muchos caminos hacia la victoria”. O’Malley señaló que el triunfo de Biden dependerá de ganar en uno de los cuatro estados donde los resultados pueden estar más ajustados: Pensilvania, Florida, Ohio y Texas. “Creemos que podríamos ganar en los cuatro, y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo, pero no necesitamos ganar en todos, y eso es un verdadero lujo”, añadió O’Malley. Si Biden consigue amarrar los dos estados del Medio Oeste donde se supone que lleva más ventaja -Michigan y Wisconsin-, le bastaría con no perder ningún estado de 2016 y ganar uno de esas cuatro batallas clave para superar el umbral de 270 electores que dan la presidencia. La otra opción sería ganar en Arizona y rebañar el segundo distrito de Nebraska. También le bastaría con ganar en Wisconsin, Michigan y Georgia, que podría ser una de las sorpresas de esta elección. Como dice O’Malley hay muchos caminos que llevan a Biden a la victoria. Pero ninguno está despejado del todo. Y la memoria de la derrota de 2016 invita a la cautela. Por JAVIER ANSORENA ¿A qué hora cierran los colegios electorales? Los primeros, a las 19.00 ET (1.00 am hora peninsular): Georgia, Indiana (80 condados a las 0.00 y 12 a las 1.00 am), Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia. A las 19.30 ET (1.30 hora peninsular): Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental. 20.00 ET (2.00am hora peninsular): Alabama, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida (a las 1.00am fuera del mango de Florida), Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire (varía), Nueva Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island y Tennessee (varía). 21.00 ET (3.00 am hora peninsular): Arizona, Colorado, Kansas (en 101 condados a las 2.00am ), Luisiana, Michigan (en 79 condados a las 2.00am), Minnesota, Nebraska (en 75 condados a las 2.00am), Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte (varía según el condado), Dakota del Sur (en algunos condados a las 2.00am), Texas (en 252 condados a las 2.00am), Wisconsin y Wyoming. 22.00 ET (4.00 am hora peninsular): Iowa, Montana, Nevada y Utah. 23.00 ET (5.00 hora peninsular): California, Idaho (en los condados del sur a las 4.00 am), Oregon y Washington. 0.00 am ET (6.00 hora peninsular): Hawaii. 1.00 am ET (7.00 hora peninsular): Alaska.

19.24 Debe haber una fecha en que se sepan los resultados, y esa fecha es hoy, 3 de noviembre, zanjó el presidente de EE.UU.19.21 Pensilvania será muy importante hoy y ciertamente Florida también. Y Texas, también tenemos que ganar allí, asegura.19.15 Ganar es fácil, perder no lo es. Para mí no es fácil perder. Ha sido un honor, dice Trump.19.14 Trump visita sus oficinas de campaña en Virginia"Los datos que tenemos nos dicen que nos va muy bien, en sitios como Texas, como Arizona, como Florida, vamos a ganar". Es su único acto en la agenda este día, tras dar 10 mítines en dos días, recorriendo 10.000 kilómetros. "Nos va muy bien por el efecto de los debates y de los mítines que hemos dado", dice el presidente.Trump asegura que no ha preparado un discurso de concesión. "Ganar es fácil, perder no lo es. Para mí no es fácil perder", informa DAVID ALANDETE.

18.55 La Casa Blanca toma partidoLa Casa Blanca ha tuiteado los logros del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los últimos cuatro años de mandato: tomó el control de las fronteras, convirtió al país en líder en la producción de energía y la reducción de las emisiones CO2, 18.55 La incertidumbre y la tensión por los resultados de las elecciones afloran en ciudades como Washington y Nueva York, donde los negocios han amanecido con escaparates tapiados en caso de disturbios. Por DAVID ALANDETE 18.43 ¿A quién dan como ganador las casas de apuestas?De momento, Biden va por delante tanto en las encuestas como en las casas de apuestas. Hace dos días, el portal especializado RealClearPolitics mostraba casi un 30% de diferencia a favor del candidato demócrata en la media de resultados de seis casas de apuestas (63,3% frente a 35,6% de probabilidades). Sin embargo, algunas consideran que el último debate fue un balón de oxígeno para el presidente, especialmente por las buenas formas que adoptó, alejadas del tono bronco que empleó en el primer cara a cara. Antes de este segundo duelo, Betfair concedía a Trump un 32%, mientras que, después del mismo, era un 34% de posibilidades.Por JAIME SÁNCHEZ MORENO

18.25 El candidato demócrata Joe biden invita a los estadounidenses a votar. "Amigos, es la hora. Es hora de restablecer el alma de esta nación. Es hora de levantarse y recuperar nuestra democracia. Es hora de votar", ha publicado en su cuenta de Twitter.18.25 Problemas técnicos en Georgia obligan a votar en boletas de papelEn algunas condados del estado de Georgia se han reportado problemas técnicos en las máquinas de votación este martes, obligando a recurrir a boletas provisionales de papel para que los electores pudieran votar de manera manual mientras se soluciona el problema. Así ocurrió, por ejemplo, en el condado de Spalding, al sur de Atlanta, en donde se reportaron fallas generalizadas en el equipamiento. Asimismo, hubo problemas en el condado de Morgan, al este de Atlanta, donde se registraron filas más largas de lo habitual, reportó EFE. Georgia es un tradicional bastión republicano que este año aparece como un estado indeciso.

18.08 Bill y Hillary Clinton ya han votadoEl expresidente de EE.UU. y la candidata a las presidenciales en 2016 han votado esta mañana por Joe Biden y Kamala Harris. Así lo manifestaron por su cuenta de Twitter.

17.51 Las encuestasAyer, un día antes de la apertura de los centros de votación para las elecciones en EE.UU., Donald Trump seguía recortando poco a poco la ventaja en las encuestas que le saca Joe Biden. El actual presidente estadounidense se sitúa ahora a 6,9 puntos del candidato demócrata, siendo la primera vez desde el pasado 30 de septiembre en que la distancia entre ambos se reduce a menos de siete puntos, según la media de sondeos que recoge el portal de RealClearPolitics.Por MANUEL TRILLO17.41 El mercado bursátilWall Street abrió en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,89 % por las expectativas de que el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos desemboque en un claro ganador, frente a un resultado disputado. Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 507,98 puntos, hasta 27.433,03 unidades. El selectivo S&P 500 avanzaba un 1,54 % o 50,95 puntos, hasta 3.361,19 unidades; y el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, progresaba un 1,23 % o 135,15 puntos, hasta los 11.092,76 enteros.17.32 La Casa Blanca amanece con una valla de seguridad armada que bordea sus alrededores, para protegerla en caso de disturbios.Por DAVID ALANDETE 17.20 Una movilización récord: casi 100 millones de votos anticipados

Esta mañana ya se formaban colas en colegios electorales de todo EE.UU. para una elección tensa e histórica. Sin embargo, la paradoja es que, pese a que puede haber una participación récord, hoy votará menos gente que en anteriores citas con las urnas. Se debe a la gran movilización de voto anticipado que ha tenido EE.UU. En medio de la pandemia de Covid-19, muchos estados han flexibilizado las opciones de voto por correo y muchos estadounidenses han preferido votar de forma presencial anticipada o hacerlo vía postal. El lunes por la noche, casi 100 millones de estadounidenses ya habían votado, sin esperar a que se abrieran los colegios electorales este martes. Fueron 98 millones de votos, según el recuento de The Washington Post, lo que supone el 70% de toda la participación hace cuatro años. En algunos estados, como Texas, Hawaii y Montana, solo el voto anticipado ya fue superior al voto total de 2016.

Una mayor movilización suele beneficiar a los demócratas, que además son más propensos al voto anticipado y por correo (sobre todo, después de que Donald Trump haya clamado durante meses que es un "fraude masivo”). Pero con eso no se puede concluir que lleven la delantera. En muchos estados decisivos, el voto anticipado no ha sido tan importante. En Pensilvania, que podría tener la llave de la elección, solo ha llegado al 40%. En Michigan y Ohio, otros dos estados decisivos, se ha quedado en 60%. Además, los republicanos han hecho grandes avances en el registro de nuevos votantes y habrá que ver si eso ha tenido también un impacto determinante en la movilización.Por JAVIER ANSORENA

El recuento de votos El voto por correo provocará un recuento mucho más largo. Por miedo a acudir a las urnas y contagiarse, en medio de fuertes repuntes de casos de Covid, se ha disparado el número de estadounidenses que han preferido emitir su sufragio vía postal. En el escenario de que las encuestas estén tan equivocadas como hace cuatro años, Pensilvania podría ser el estado que incline la balanza hacia uno u otro candidato. Lo mismo ocurre en Wisconsin, otro estado decisivo. En Míchigan, también clave, se puede empezar a contar las papeletas desde ayer lunes, un día de anticipación. Para ganar las elecciones, uno de los dos candidatos tiene que alcanzar 270 votos de los 538 votos electorales, repartidos proporcionalmente según la población de cada Estado. Por JAVIER ANSORENA16.51 Biden visita la tumba de su hijoEl candidato presidencial demócrata, Joe Biden, comenzó la jornada electoral con una visita a la tumba de su hijo Beau, muerto a los 46 años debido a un tumor cerebral. Biden y su esposa, Jill, hicieron también una parada en la iglesia de Saint Joseph, la iglesia a la que suele asistir a misa los domingos cuando se encuentra en su casa de Wilmington (Delaware) y después caminaron hasta la tumba de Beau Biden, que se encuentra enterrado en el cementerio parroquial. 16.45 Creo que tengo grandes posibilidades de victoria, pero solo (me declararé vencedor) cuando haya victoria. No hay motivos para andar jugando, respondió Trump en una entrevista a Fox News.16.35 Cierre de urnasLos centros electorales abrieron de manera escalonada en los 50 estados de EE.UU., que está dividido en seis husos horarios. Las urnas empezarán a cerrar entre las 18.00 hora local (23.00 GMT- 0.00 hora peninsular española) y 19.00 (00.00 del miércoles -1.00 hora peninsular española), pero es posible que el ganador de las elecciones no se sepa esta misma noche debido a la gran cantidad de estadounidenses que han votado por correo o de manera anticipada por la pandemia.

Según los datos recopilados por U.S. Elections Project de la Universidad de Florida, ya han votado más de 97 millones de estadounidenses, lo que supone más de dos tercios del total de los votos de 2016.16.20 Estados clavesEste es el detalle de la media de encuestas de RealClearPolitics en seis de estos estados, con el número de votos electorales que se ponen en juego en cada uno de ellos entre paréntesis:

-Arizona (11 votos electorales). Biden, un punto por delante de Trump, con el 47,6% frente al 46,6%.

-Carolina del Norte (15). Trump se pone 0,6 puntos por delante, con 47,8% frente a 47,2%.

-Florida (29). Biden saca a Trump un punto, con 48,3% frente a 47,3%.

-Míchigan (16). Biden aventaja a Trump en 5,1 puntos: 49,8-44,7%.

-Pensilvania (20). Biden saca a Trump 4,3 puntos: 49,8%-45,5%.

-Wisconsin (10). Biden está 6,6 puntos por encima de Trump: 50,7% frente a 44,1%.

16.20 Renovación de la Cámara Baja y el SenadoEste martes, como cada dos años, se vota para renovar íntegramente la Cámara Baja, o de Representantes, y un tercio de la Alta, el Senado. Desde hace dos años, los demócratas controlan la primera, y los republicanos dominan la segunda, por apenas dos escaños, que ahora peligran. Normalmente hay un efecto arrastre en las presidenciales que le permite a un presidente mantener, aunque sea por unos años, el control del Capitolio. Le sucedió a Barack Obama entre 2009 y 2011 y a Donald Trump entre 2017 y 2019. Como las encuestas vaticinan una victoria de Biden, también predicen que los demócratas retengan la Cámara y se hagan con el Senado. Cabe recordar, sin embargo, que esas encuestas ya fracasaron en 2016 y la suerte del Capitolio, como la de la Casa Blanca, está en el aire.De los 35 escaños del Senado que están en juego, ocho son los más disputados, todos ellos en manos de republicanos. Se trata de Maine, Iowa, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Montana, Arizona y dos en Georgia. Si los demócratas lograran imponerse en solo la mitad de ellos, además de conservar los que ya tienen, el Senado sería suyo. Por DAVID ALANDETE16.08 ¿Es posible un empate en las elecciones presidenciales de EE.UU.?Es posible que senadores y representantes acaben jugando un papel determinante en la elección del presidente y del vicepresidente de darse un empate a 269 votos electorales entre los candidatos. En este caso entraríamos en lo que se denomina como «Contingent Election» y no es ni más ni menos que la elección presidencial y vicepresidencial se traslade al Congreso estadounidense. Aunque es harto improbable que esto ocurra, dadas las cortas diferencias porcentuales en algunos estados entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, nada debe descartarse.De suceder esta anomalía, la Decimosegunda Enmienda de la Constitución (1804), clarificada posteriormente por la Vigésima Enmienda (1933), determina que es la Cámara de Representantes entrante (y no la saliente) la que debe elegir al presidente. En este caso, los representantes no votarían de forma individual, sino que lo harían en bloque por cada estado; habría, pues, que contabilizar 50 votos y no 435. Por JULIO CAÑERO, investigador del Instituto Franklin-UAH15.07 La noche electoral más inciertaEn las últimas horas de la campaña electoral, mientras el presidente saltaba de estado a estado dando mítines y haciendo el último esfuerzo antes de que la suerte quede echada, Washington entraba en una tensa espera. Una reja a prueba de asalto rodeará este martes la Casa Blanca, custodiada por cientos de agentes del Servicio Secreto y otras fuerzas de seguridad. Más de 250 soldados reservistas de la Guardia Nacional han sido desplegados por si hay disturbios en la capital, y decenas de grupos han convocado varias protestas aquí en Washington para cuando cierren las urnas y comience el recuento.Nunca antes unas elecciones en EE.UU. se habían producido entre semejantes medidas de seguridad, en un ambiente de tanta incertidumbre y temor. Milicias de todo el país amagan con acudir con armas a las urnas en caso de que haya que tomar medidas contra el supuesto fraude que denuncia el presidente. En Texas, coches de partidarios de Donald Trump casi hicieron descarrilar un autobús de la campaña de Joe Biden este fin de semana. El recuerdo de los saqueos, incendios y derribo de estatuas de este verano aún está presente, y en Filadelfia todavía hay disturbios. Continúa leyendo aquí.Por DAVID ALANDETE14.51 EE.UU. comienza a votarLos centros electorales se encuentran ya abiertos en los estados de la costa este norteamericana y los votantes empiezan a acudir a depositar su papeleta en esta jornada histórica para escoger entre Donald Trump y Joe Biden como presidente de EE.UU. en los próximos cuatro años. No obstante, cerca de cien millones de ciudadanos ya han votado de manera anticipada, bien presencialmente o bien por correo.Los más madrugadores en este día han sido los votantes de Vermont, donde los centros de votación se abrieron a las 5.00 de la madrugada, hora local (las 11.00 en la España peninsular). Una hora después empezaron a ejercer su derecho los electores de Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, Nuevo Hampshire, Nuevo Jersey, Nueva York y Virginia, y en el resto de los 50 estados se irán incorporando de forma gradual a lo largo de las horas. En juego, la presidencia de Estados Unidos.