Carmen de Carlos: «And de winner is...»

Los gobiernos de Latinoamérica asisten a las elecciones de Estados Unidos como los espectadores de un concurso de televisión. No participan pero sienten –y no se equivocan- que el triunfo de uno u otro puede afectarles y no sólo en sus emociones.

La región no ... ha estado ni ha tenido protagonismo importante en la agenda de Donald Trump durante estos cuatro años pero tampoco la tuvo con Obama cuando su vicepresidente era Joe Biden. Por tanto, se imponga el continuismo o llegue el cambio, el impacto, en general, no parece que vaya a ser demasiado profundo en estos países.

El interés del republicano estuvo focalizado en el caso de Venezuela y en sacudir a Cuba y sus amigos. La reelección de Trump supondría para Maduro algo más de lo mismo y lo mismo, sería mucha retórica beligerante y quizás, sólo quizás, algún intentó de aproximación para enseñarle la pista de salida del poder, sin que su cabeza rodara por las calles de Caracas. De imponerse Biden el cambio, previsiblemente, sí se percibiría y apuntaría más a una salida –si existe- vía diplomacia silenciosa. Trump viajó una sola vez a la región, en la Cumbre del G-20 de Buenos Aires. Gobernaba en Argentina Mauricio Macri. El regreso del Kirchnerismo, con los Fernández, no fue una buena noticia para Washington pero tampoco para Biden del que pueden esperar lo justo, poco o nada. Pese a los pronósticos, Donald Trump insistió en su apuesta de construir el muro de la discordia con México pero se entendió, más que bien, con López Obrador, una versión suya a la izquierda, más mediocre pero mejor educado. La Colombia de Juan Manuel Santos tampoco tuvo problemas con Trump ni con Iván Duque. El pensamiento laxo del marido de Melania le permite adaptarse, en general y con pragamatismo, a aquellas administraciones que no le producen escozor. Esa picazón es la que tendrá, sin duda, Jair Bolsonaro si Biden vuelve por la puerta grande a la Casa Blanca. El resto, mal que bien, seguirán donde están y cómo están, con el Covid, sus economías en riesgo y China esperando colar su 5G y cobrar sus deudas. Noticias relacionadas Biden tendría difícil volver a la política de Obama hacia Latinoamérica

«Cuba se juega muchas cosas con las elecciones de EE.UU.»

