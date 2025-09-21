Suscribete a
ABC Premium

De la dictadura 'woke' a la cancelación trumpista

El despido del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk reabre la lucha por la libre expresión en EE.UU.

Los republicanos aplican la misma censura que imponían los demócratas

Brendan Carr, el «guerrero de la libertad de expresión» de Trump

Manifestantes se concentran frente a Disneyland tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kir
Manifestantes se concentran frente a Disneyland tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kir REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rush Limbaugh, el legendario locutor conservador, solía contar una anécdota sobre la investidura de Bill Clinton como presidente en 1992. Entre los fastos, el carismático y faldero saxofonista de Arkansas se regaló un espectáculo militar con sobrevuelo de cazas militares en el cielo ... de Washington. Allí estaba invitado Ron Silver, actor y demócrata de toda la vida, que se quedó horrorizado por la idea, después de doce años de presidentes republicanos. Pero cambió rápido de opinión. «Oye, esos aviones ahora son nuestros», pensó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app