Carlos Alcaraz disputará la final del torneo tras ganar con solvencia a Djokovic por 6-4, 7-6 y 6-2

Trump le cambia el nombre al Pentágono: «Departamento de la Guerra»

El presidente impulsa un cambio de identidad militar y extiende su cruzada a mares, montañas, bases y fiestas nacionales. Sus partidarios quieren darle su nombre a un aeropuerto

Cónclave tecnológico: los grandes empresarios besan el anillo de Trump

Donald Trump ha decidido resucitar un nombre con fuerte carga histórica.
Donald Trump ha decidido resucitar un nombre con fuerte carga histórica.
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump ha decidido resucitar un nombre con fuerte carga histórica. Este 5 de septiembre, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para que el «Departamento de Defensa» pase a llamarse «Departamento de Guerra», el título que tuvo desde que lo creó George ... Washington en 1789 hasta su reorganización en 1947 bajo Harry Truman. El secretario Pete Hegseth adoptará ahora el título de secretario de la Guerra, aunque formalmente el país no esté en guerra con nadie.

