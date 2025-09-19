Suscribete a
Las Noticias de ABC: Los avisos que ignoró Igualdad sobre el error de las pulseras

Trump amenaza ahora con quitar las licencias de las televisiones que sean críticas con él

El presidente de EE.UU. intensifica su ofensiva contra los medios tras la salida de Jimmy Kimmel de la televisión, en medio de presiones políticas y polémicas por censura

Cancelan el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa mientras vuela de regreso a Estados Unidos
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha pasado de ser un adalid de la libertad de expresión en su regreso a la Casa Blanca a amenazar a las televisiones de EE.UU. con retirarles las licencias si son críticas con él.

«Solo hablan mal de mí», dijo el ... presidente de EE.UU. sobre las cadenas en un encuentro con la prensa a bordo de su avión oficial, el 'Air Force One', de regreso tras su visita a Reino Unido. «A ver, les dan licencias. Yo diría que igual hay que quitarles su licencia».

