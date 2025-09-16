Suscribete a
«Fui yo, lo siento»: cómo se planificó la ejecución pública de Charlie Kirk

La imputación de Tyler Robinson revela un ataque premeditado con notas manuscritas, mensajes de texto y pruebas de ADN que apuntalan la acusación de asesinato con agravantes

La investigación apunta a que el asesino de Charlie Kirk mantenía una relación con su compañero de piso trans

La imputación de Tyler Robinson revela un ataque premeditado con notas manuscritas, mensajes de texto y pruebas de ADN
La imputación de Tyler Robinson revela un ataque premeditado con notas manuscritas, mensajes de texto y pruebas de ADN AFP
David Alandete

Corresponsal en Washington

El tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk no fue un arrebato: los documentos judiciales lo describen como la culminación de una operación planificada al detalle. Un disparo certero, ejecutado desde un tejado de la Universidad del Valle de Utah, dejó tras ... de sí ADN en el gatillo, ropa desechada, notas manuscritas y una cadena de mensajes digitales que hoy sirven a la Fiscalía para sostener una acusación de asesinato con agravantes. El acta de acusación, presentada el 16 de septiembre, traza con precisión quirúrgica el itinerario de Tyler Robinson antes, durante y después del crimen, en lo que se ha convertido en un caso de manual sobre violencia política y radicalización en la era digital.

