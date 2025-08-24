Suscribete a
Surco (39,25 euros):La revolución de lo accesible frente a la muralla de Ávila

Cuestión de precio

Carlos Casillas, una estrella Michelin en BARRO, ha estrenado este verano un nuevo concepto llamado a enriquecer la oferta hostelera local

Alita (39,95 euros): La cocina sin ataduras de Álvaro y Tatiana en el Soho malagueño

Carlos Casillas, el joven abulense a cargo de Surco Foto y vídeo: David del Río
Adrián Delgado

Ávila

«No quiero que Ávila caiga en el peligro de las grandes ciudades, donde vemos que salir a cenar es imposible por menos de 60 euros». La apuesta cerrada de Carlos Casillas (25 años) por ser profeta en su tierra hace tiempo que ... se materializó. Antes incluso de que este joven abulense pasara a la historia por ser el chef más joven de España en lograr una estrella Michelin con su primigenio BARRO. Ese pequeño espacio, intramuros, se mudó desde el verano de 2024, cruzando el río Adaja hacia un antiguo almacén de harinas cuya vida —con dos siglos y medio— ha transformado de cabo a rabo, mirando de frente a la ciudad que le vio nacer.

