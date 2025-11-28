Uno de los restaurantes mejor decorados del mundo abre en Madrid

El restaurante mejor decorado de Europa abre sucursal en Madrid. Nota Blu Brasserie desembarca en el Barrio de Salamanca con el afán de convertirse en el nuevo 'place to be' gastronómico de la capital e impulsado por su dueño, un exfutbolista francés con una ... increíble historia detrás.

Zazou Belounis es ahora el CEO de Casanis Group, propietario de este y varios locales de moda en Marbella y con 500 empleados, pero hace no mucho debió empezar de nuevo en España. «Llegué a la Costa del Sol en 2013 con mi familia y me puse a limpiar copas», recuerda.

El ahora empresario (París, 1980) protagonizó hace 15 años un sonado pleito con Qatar, que lo había fichado para el equipo Al Jaish pero luego dejó de pagarle y lo retuvo entre sus fronteras durante unos años cuando el jugador lo demandó.

La presión internacional hizo que finalmente el rico país del Golfo Pérsico cediera, pero hasta que Belounis cobró lo adeudado debió empezar desde abajo en su nueva tierra, Marbella. Al recuperar solvencia, decidió aplicar su experiencia en hostelería para crear un restaurante de una cocina y servicio de excelencia y con una imagen y ambiente tan bonitos que todos quisieran ir.

Así nació Nota Blu en 2022, que se convirtió en un éxito respaldado además por el premio de diseño -al local mejor decorado de Europa- ganado solo un año después en los 'Restaurant & Bar Design Awards'. Se dio el gusto de abrirlo en Doha y ahora lo trae a Madrid, siempre de la mano de su socio y chef Fabián Cangas.

Nota Blu en Madrid, y sus propietarios, Zazour Belounis y Fabián Cangas

Con capacidad para más de un centenar de personas, está decorado siguiendo la imagen de la marca de mármol, madera, dorados y terracotas y muebles de formas orgánicas, con un estilo moderno y sofisticado pero de tonos neutros y sin recargar.

Su carta (ticket medio, 70 euros) se centra en la cocina mediterránea con base francesa, con platos como ensalada de coliflor o de cangrejo azul, sashimi de atún, lenguado Miso Meunière, ostras, caviar, bogavante gratinado, tartar de gamba roja y pizzeta de trufa o de sashimi de atún, entre otros.

Además de una nutrida bodega, Nota Blu apuesta fuerte por la coctelería (a la entrada tiene una distintiva barra redonda) de la mano del bartender Colo Linari.

Nada en el servicio de Nota Blu se deja al azar. Belounis cuenta, por ejemplo, que estuvo seis meses preparando la música que suena de fondo. «No ponemos cualquier canción», asegura. También, que su negocio se nutre de la inspiración que cogen Cangas y él en sus continuos viajes por el mundo. «En el último, por ejemplo, en diez días estuvimos en 33 restaurantes de Miami y Nueva York», relata.

Con ese espíritu cosmopolita, que ya puede verse entre los comensales que ocupan sus flamantes mesas, el exfutbolista amigo de muchos colegas y de famosos como Eva Longoria, quien estuvo a principios de mes en un evento privado que sirvió como preinauguración, asegura que querie que su «new brasserie» sea «el restaurante más 'cool', pero que al mismo tiempo tenga alta cocina y servicio».

Nota Blu Brasserie. C/Claudio Coello, 10. Madrid. Abre todos los días mediodía y noche excepto domingos cena.