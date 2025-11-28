Suscribete a
ABC Premium

Apertura

Uno de los restaurantes mejor decorados del mundo abre en Madrid

Nota Blu Brasserie, creado por un exfutbolista, llega al Barrio de Salamanca después de triunfar en Marbella

Premio al diseño del Nota Blu Marbella

Nota Blu, en Madrid
Nota Blu, en Madrid
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El restaurante mejor decorado de Europa abre sucursal en Madrid. Nota Blu Brasserie desembarca en el Barrio de Salamanca con el afán de convertirse en el nuevo 'place to be' gastronómico de la capital e impulsado por su dueño, un exfutbolista francés con una ... increíble historia detrás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app