Monte Nevado: una tradición centenaria detrás del mejor jamón
La empresa segoviana lanza la Edición Limitada del Jamón de Bellota 100% Ibérico compuesta por solo 18 piezas
El Jamón de Bellota 100% Ibérico y el Jamón Serrano 24 de Monte Nevado, reconocidos como los mejores jamones del Premio Alimentos de España 2025
Desde su origen, hace un más de un siglo, y durante cinco generaciones Monte Nevado ha sido sinónimo de jamón ibérico de la más alta calidad. Su experiencia, unida a la innovación, permite a la empresa familiar asentada en Carbonero el Mayor (Segovia) sacar ... lo mejor de cada jamón dependiendo de sus propias características y de las condiciones climatológicas que se den en cada temporada. El fruto de ese tenaz trabajo se ha visto recientemente recompensado al ser doblemente galardonado en los Premios 'Alimentos de España a los Mejores Jamones 2025', otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En esta edición la firma segoviana se hizo con el galardón 'Alimentos de España al Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas' por su Jamón Serrano 24 Monte Nevado, y el Premio 'Alimentos de España al Mejor Jamón de Bellota Ibérico' por su Jamón de Bellota 100% Ibérico Monte Nevado. Estos dos reconocimientos consolidan a esta empresa como la marca más premiada en la historia del concurso.
Un doble galardón que la centenaria marca jamonera con presencia en más de 40 países lo quiere celebrar lanzando un «auténtico tesoro gourmet» de cara a esta Navidad. Se trata de una edición limitada de Jamón de Bellota 100% ibérico con más de 10 años de curación. Esta «exclusiva edición» de la añada de 2015, compuesta por 18 piezas, «es una verdadera joya gastronómica», defienden desde la firma, que hará las delicias de los amantes gourmet y los paladares más exigentes.
Esta edición limitada del jamón ibérico más premiado de España ya está disponible desde el pasado 1 de diciembre.
Además de esta, Monte Nevada propone una selección de las mejores piezas del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la añada 2021. Fiel a su cita navideña, la marca presenta una cuidada propuesta de jamones elegidos uno a uno por el maestro jamonero para garantizar la máxima calidad en cada pieza y acompañar las mesas más exigentes en estas fiestas.
Destaca la firma que su Jamón de Bellota 100% Ibérico procede de animales de raza pura, criados en libertad en las mejores dehesas. «Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellotas y hierbas naturales, lo que da lugar a una infiltración de grasa rica en aromas y matices». Este producto «nace del afán de Monte Nevado por ofrecer un jamón gourmet basado en el origen de estirpes autóctonas y una crianza responsable en fincas acreditadas por sus criterios de sostenibilidad, con una alimentación totalmente ecológica y un proceso de curación lento que culmina en un sabor profundo y equilibrado».
Para la Edición de 2015, la empresa segoviana ha seleccionado una añada de «muy buena calidad de bellota e hierba». Su aspecto es una de las características más destacadas. El jamón, según su nota de cata, presenta un perfil alargado y estilizado, con pezuña negra y tobillo fino, «indicadores de pureza racial y buena curación». La grasa externa es de tonalidad amarillenta «suave, blanda y sedosa al tacto, reflejo de una correcta maduración y de una dieta rica en bellota y pastos naturales». En cuanto a su corte corte, «la carne muestra un rojo rubí intenso y brillante, con un veteado fino y bien distribuido de grasa infiltrada que delata equilibrio entre alimentación y ejercicio final».
Respecto al aroma, predominan las notas de frutos secos (avellana, nuez) y tostados (caramelo, cacao, café suave), mientras que presenta una textura «jugosa y untuosa». Por último, la nota de cata habla de un sabor «armonioso y muy expresivo», donde destacan los matices «dulces y umami».
En definitiva, la Edición Limitada de la Añada 2015 representa «la máxima expresión del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Monte Nevado: una pieza de carácter propio, fruto de una crianza paciente y de un oficio perfeccionado durante más de un siglo».
Actualmente, la empresa Monte Nevado comercializa más de 500.000 jamones y tiene presencia en más de 40 países. Cuenta con instalaciones en Segovia, La Rioja y Guijuelo (Salamanca), y cuenta con delegaciones en Francia, Estados Unidos y Canadá. Dispone, además, de un Campus del Jamón, un centro de formación e investigación dedicado enteramente al mundo del jamón curado cuyo objetivo es que los profesionales del sector puedan ampliar conocimientos acerca del producto gastronómico por excelencia de España.
