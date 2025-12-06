Las reposteras granadinas más piadosas (y famosas)

Por estas fechas hay cola en la entrada y todo el convento huele intensamente a anís y a miel. En el obrador de las Comendadoras de Santiago, en Granada, el trajín es incesante y las religiosas parecen los instrumentos de una orquesta moviéndose sigilosa ... pero rápidamente entre las mesas, los hornos, las hornallas y la tienda donde despachan sus famosos dulces artesanales al público.

Elaboran más de treinta variedades, todos los tradicionales de la repostería conventual y navideña española, y los hacen a mano, uno a uno y con una regularidad y precisión en el acabado que no falla. Su sabor y textura les ha hecho ganar esta pasada semana un Solete Repsol, que la guía gastronómica ha entregado por primera vez a conventos en su edición navideña.

Ubicado en el barrio del Realejo-San Matías, el Real Monasterio de la Madre de Dios de Santiago fue el primer convento de monjas fundado por los Reyes Católicos, en 1501. Su nombre responde a la devoción de los monarcas por el patrón y protector de España, el Apóstol Santiago, y también a una muestra de agradecimiento a los caballeros santiaguistas por los servicios prestados a la Corona de Castilla durante la reconquista.

Aquel primer monasterio se levantó sobre unas edificaciones y tierras de la madre de Boabdil. En el siglo XVIII fue reformado por el italiano Francisco de Sabatini, arquitecto de Carlos III. En su preciosa iglesia de una sola nave hay un retablo -restaurado el año pasado- con la imagen de Jesucristo que presidió la primera misa celebrada en Granada tras la Reconquista, y otras figuras de enorme valor artístico e histórico. También la celosía de madera detrás de la que se ubican las monjas durante la misa matinal diaria.

Después de asistir a ella corren al obrador, donde trabajan todo el día sin descanso, solo interrumpidas, cuando toca, por la atención que requieren los ocupantes de su hospedería monástica, donde se realizan retiros espirituales y encuentros de colegios, órdenes religiosas y parroquias.

Los dulces de las Comendadoras de Santiago, en Granada L.Pintos

Cordiales, roscos, mantecados, mazapanes, anguilas, naranjas con chocolate, batatines, almendradas, canutillos, cocadas, glorias, mantecados, manchegos, polvorones, alfajores, magdalenas y canutillos salen de allí en bandejas y cajas, bajo la atenta mirada de la madre María Auxiliadora, que lleva 63 años en el convento, desde los 16, y es quien supervisa a las 25 religiosas que lo integran actualmente, las más jóvenes provenientes del Congo y de India.

Este despliegue de tipos de dulces se hace durante las fechas festivas, el resto del año se dedican principalmente a las magdalenas, su producto más vendido; las pastas y los roscos de almendra, aceitones y de ajonjolí.