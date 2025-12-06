Suscribete a
Las reposteras granadinas más piadosas (y famosas)

Las Comendadoras de Santiago acaban de ganar un Solete por sus dulces artesanales, de los que elaboran 33 variedades en navidades

27 conventos reciben un Solete Repsol por su repostería

Las religiosas del Real Monasterio de la Madre de Dios de Santiago, en Granada, con su Solete
Las religiosas del Real Monasterio de la Madre de Dios de Santiago, en Granada, con su Solete
Granada

Por estas fechas hay cola en la entrada y todo el convento huele intensamente a anís y a miel. En el obrador de las Comendadoras de Santiago, en Granada, el trajín es incesante y las religiosas parecen los instrumentos de una orquesta moviéndose sigilosa ... pero rápidamente entre las mesas, los hornos, las hornallas y la tienda donde despachan sus famosos dulces artesanales al público.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

