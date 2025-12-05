Cuatro bistrós para comer en Madrid durante el puente de la Inmaculada

Comer muy bien y en un sitio agradable, en el que se cuiden los detalles pero a la vez se pueda estar a gusto, relajado y disfrutando. En estos cuatro restaurantes de autor de Madrid se consigue.

Cocina de autor con influencia asiática Bichopalo

Bichopalo

En su acogedor restaurante del barrio ... de Chamberí (C/Cristóbal Bordíu, 39), los hermanos Daniel y Guillermo Pozuelo, cocinero y jefe de sala respectivamente, construyen una experiencia con el cuidado, el producto y la creatividad de la alta cocina pero en un formato cercano, moderno y descomprimido. La propuesta de Bichopalo, que estrena reforma e imagen y es Bib Gourmand de Michelin desde 2023, no se limita en el estilo, que se basa en la cocina tradicional con marcados acentos asiáticos. Ofrece dos menús degustación, el corto de seis pases a 40 euros y el largo -de 11 platos- a 75.

Un bistró ... Merci Merci Merci es un restaurante para disfrutar, conversar sin prisas (la acústica es un factor que se ha cuidado especialmente) y comer y beber muy bien. Ubicado en un precioso local del barrio de Salesas (C/Conde Xiquena, 3), en lo que era una antigua carbonera de fachada modernista de finales de XIX, su carta (ticket medio, 50-60 euros) se centra en el producto. A partir de ahí, ofrece cocina española y una experiencia elegante, discreta y gourmet diseñada al detalle por su dueño, Pablo González del Tánago. Cocina argentina con aires italianos Dantte Dantte El primer local del famoso chef argentino Dante Liporace ha cumplido un año, y se ha convertido en un sitio favorito del barrio de Chamberí para comer bien o tomar algo con muy buen ambiente. Con aires al Little Italy de Nueva York de los años 20 en su decoración, Dantte (C/Santa Engracia, 32) ofrece una carta de platos (ticket medio, 40-45 euros) nacidos de su visión creativa de la cocina rioplatense cotidiana, muy influenciada por la italiana. Cocina creativa vasca Amets Amets Diego Sánchez también lleva ya un año con su aventura en solitario, en su local minimalista del centro de la capital (C/Limón, 5) donde montó su gastronómico asequible Amets. Allí ofrece una carta breve (ticket medio, 50 euros) de cocina de autor con base en la vasca, con platos de excelente presentación y sabor que va cambiando al calor del producto de temporada y su trabajo creativo. Los vinos son de baja intervención, con hallazgos como los de la segoviana Esmeralda García. ﻿

