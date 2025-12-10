Suscribete a
Los hábitos de vida sana que Jayson Granger recomienda a los niños que hacen deporte

El jugador del Movistar estudiantes es uno de los deportistas profesionales que participa en el proyecto educativo de Aramark «Alimentando el futuro de una generación»

Teresa Perales: «Hay una pregunta que mi hijo nunca hará si tiene que reclutar a alguien en un proceso laboral»

Carlota Fominaya

Madrid

El jugador de baloncesto del Movistar Estudiantes, Jayson Granger, recuerda perfectamente el punto de inflexión que le llevó a cambiar sus hábitos de vida por otros más saludables. «Siempre lo cuento. Tendría yo once o donde años, y era un poco gordito. ... En Uruguay se come mucho dulce, mucho bizcocho, alfajores, dulce de leche… Y mi entrenador le dijo a mi madre que si yo quería dedicarme a esto de forma profesional tenía que cambiar la alimentación. Después, cuando fui creciendo, con el paso de los años, fui aprendiendo y trabajando con profesionales y entendiendo que mi cuerpo es mi herramienta de trabajo».

