Suscribete a
ABC Premium

Teresa Perales: «Hay una pregunta que mi hijo nunca hará si tiene que reclutar a alguien en un proceso laboral»

La nadadora olímpica ha hecho esta confesión durante la mesa «Voces que inspiran: Retos y desafíos en el ámbito de la discapacidad', organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo

El monólogo de Nerea Garmendia que desmitifica la discapacidad: «Si me vas a mirar distinto, el problema lo tienes tú, no yo»

«Cuando abrimos las puertas a la diversidad, creamos oportunidades para todos»

Teresa Perales: «Hay una pregunta que mi hijo nunca hará si tiene que reclutar a alguien en un proceso laboral»
CRISTINA DÍAZ
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para la nadadora olímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, Teresa Perales, la inclusión laboral de las personas con discapacidad es el ámbito que «más autonomía, autoestima e independencia da a una persona» y es uno de los aspectos ... que «más habría que trabajar como sociedad pero hace falta voluntad y penalizar a las empresas que no cumplan con la Ley».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app