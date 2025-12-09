Teresa Perales: «Hay una pregunta que mi hijo nunca hará si tiene que reclutar a alguien en un proceso laboral»

Para la nadadora olímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, Teresa Perales, la inclusión laboral de las personas con discapacidad es el ámbito que «más autonomía, autoestima e independencia da a una persona» y es uno de los aspectos ... que «más habría que trabajar como sociedad pero hace falta voluntad y penalizar a las empresas que no cumplan con la Ley».

Así lo expresó durante su participación en la mesa 'Voces que inspiran: Retos y desafíos en el ámbito de la discapacidad', organizada recientemente por el Ayuntamiento de Pozuelo, donde rememoró las preguntas que le hicieron a ella en su primera entrevista de trabajo.

«Cuando llegó mi turno de acercarme al mostrador, me acerco, y la señora que había detrás me pregunta, sorprendida: 'Pero, ¿vas en silla de ruedas? Dime qué porcentaje de discapacidad tienes y qué es lo que no puedes hacer'. Me bloqueé y lo único que se me ocurrió responder es que no podía ponerme de pie como los demás».

Aquel momento, recuerda, fue muy significativo para ella. «Tanto en el colegio como en la Universidad fui muy movida, pero destaqué bastante. Me gustaba estudiar y fui una gran alumna, con grandes notas. Creo que me merecía otro tipo de pregunta. Podría haberme pedido la carpeta que llevaba, en qué clínicas había hecho prácticas, qué modelo quería seguir…», reflexiona.

Las cosas han cambiado y esta deportista de élite sigue sin descubrir qué no puede hacer. «Hay cosas que las hago distintas pero no me he encontrado nada imposible». Aún con todo, a día de hoy, admite, «todavía hay que luchar contra muchos miedos de la sociedad. Desde luego, la pregunta que mi hijo nunca hará si está reclutando a un trabajador en un proceso de selección será si la persona tiene discapacidad o no», confesó.

Lo cierto es, admite Perales, "que hasta que no vives la discapacidad de cerca, no la terminas de entender, y cuesta empatizar, ponerse en el lugar del otro. Por eso creo que es importante que se trabaje desde las familias y los centros escolares”. Desde la educación, reflexiona, “estoy convencida de que se puede lograr mucho. Si empezamos desde la base, trabajando valores en el aula, esos niños que en un futuro serán dirigentes que entenderán que la discapacidad no tiene porqué provocar miedo. Es algo que existe. Hay que cambiar la percepción sobre estas personas”.

En el encuentro, enmarcado dentro de la Semana de la Discapacidad, se debatieron aspectos relacionados con los derechos humanos de estas personas, su autonomía personal, educación, deporte, ocio, inclusión laboral o la participación social plena, entre otros. «Sabemos que cuando abrimos las puertas a la diversidad, creamos oportunidades para todos», ha declarado Eva Cabello, concejal de Familia y Atención a la Discapacidad del consistorio.

Por último, Perales reconoció que «para los jóvenes o para cualquier persona que tenga una enfermedad o una discapacidad sobrevenida por cualquier razón, o familias que incorporan a un miembro con discapacidad, la clave es cómo lo enfocas desde el inicio. En mi caso no tenía vuelta atrás, pero podía caminar de una manera diferente».