Los 10 términos que usan los jóvenes en redes sociales que muchos padres desconocen

'Simp', 'ghosting', 'spill the tea'... Lo vemos cada día. Las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea y los videojuegos son los principales motores de la cultura online de los más jóvenes, puesto que utilizan un lenguaje propio muy alejado del que manejan los ... adultos.

No obstante, Emily Lawrenson, gerente de comunicación de Qustodio, explica que estas jergas juveniles no son algo nuevo, ya que cada generación ha creado sus propios códigos para diferenciarse y expresar su identidad. Desde el 'me piro vampiro o el 'nasty de plasti' de los años 90 hasta el lenguaje de los chats y SMS de los 2000, las generaciones más emergentes han adaptado su forma de hablar a los contextos que viven. Sin embargo, ahora, una tendencia viral en TikTok puede conseguir que una palabra sea usada por millones de adolescentes en cuestión de horas«.

¿Por qué evolucionan tan rápido estos términos?

Se trata de una evolución natural del lenguaje, influenciada especialmente por el ritmo frenético de las plataformas donde se genera. Esta rápida transformación se debe además a diferentes aceleradores lingüísticos, como el consumo de contenidos efímeros, la inmediatez a la que estamos expuestos o la creatividad colectiva propia de las redes sociales. La tecnología multiplica la velocidad de difusión e incluso de sustitución, haciendo que los conceptos sean tan fugaces como las propias tendencias o memes que los inspiran.

¿Cómo se popularizan? ¿En algún lugar se empiezan a usar para que se extiendan?

La mayoría surgen de las comunidades digitales activas, bien sea en redes sociales o en grupos de gamers, donde los usuarios comparten códigos propios y experimentan con nuevas palabras. Así, cuando estos términos comienzan a repetirse entre los grupos, saltan rápidamente a las plataformas masivas a través de vídeos virales, comentarios o tendencias que amplifican y aceleran su difusión.

TikTok y su algoritmo actúan hoy como los grandes motores de propagación, consiguiendo que una expresión empleada por un usuario pueda replicarse miles de veces en pocas horas, convirtiéndose en viral y extendiendo su uso entre personas con perfiles muy diferentes. Además, la globalización del entorno digital también influye en la popularización de los conceptos, ya que las tendencias viajan con rapidez entre comunidades y países, acelerando la adopción de nuevas formas de expresión.

¿Es importante que los padres conozcan su significado? Se supone que estos términos los abordan los jóvenes en sus conversaciones privadas, ¿no?

Realmente, no es imprescindible que los padres conozcan estas palabras o expresiones, pero lo cierto es que sí es útil que entiendan su lógica y sus significados. De esta forma, pueden comprender el contexto en el que se relacionan sus hijos y cómo expresan ciertas emociones, humor o incluso, preocupaciones.

El slang digital ayuda a los jóvenes a construir su identidad de grupo, marcando de alguna manera distancia de los adultos para preservar su privacidad, a través de esos códigos propios que, a veces, no expresan de otra forma. Al final, comprender este vocabulario puede facilitar un punto de conexión con ellos e, incluso, servir para detectar señales de alerta cuando algo no va bien, sin invadir su intimidad.

¿Qué conceptos son los que ahora están más de moda y cuál es su significado?

El listado de expresiones más comunes entre los adolescentes se pueden encontrar anglicismos, abreviaturas o memes, como los siguientes:

Cringe o lache: concepto utilizado para describir algo que provoca vergüenza ajena, incomodidad o bochorno. Puede referirse a comentarios, personas, comportamientos…

Devorar: expresión con connotación positiva, que se utiliza cuando alguien ha hecho algo muy bien.

Estar salty: estar molesto, resentido o enfadado, normalmente por algo trivial.

F: expresión utilizada para expresar condolencias o empatía ante algo malo que le ha pasado a alguien.

Ghosting: desaparecer o ignorar a alguien sin explicación alguna. Se suele emplear en el ámbito amoroso.

Simp: persona excesivamente sumisa o servicial hacia alguien que le interesa románticamente, llegando incluso a hacer cualquier cosa por impresionar a esa persona e ignorando sus defectos.

Sixseven («6-7»): la considerada como palabra del año por Dictionary.com, no tiene un significado concreto. Dependiendo de la situación, puede ser interpretada como «más o menos», aunque otros la entienden como una expresión sin sentido, propia del brainrotslang (lenguaje absurdo o sinsentido viral entre algunos grupos).

Slay: aunque su traducción literal del inglés es «matar», en el argot juvenil se utiliza para indicar que alguien lo está haciendo muy bien o que está triunfando.

Spillthe tea: compartir chismes/rumores o revelar información comprometedora sobre alguien o algo.

W: es una abreviatura que proviene del inglés «win» (ganar) y se utiliza entre adolescentes y jóvenes en redes sociales o videojuegos para expresar victoria, éxito o aprobación. Se popularizó especialmente por su uso en videojuegos competitivos o en plataformas como Twitch.