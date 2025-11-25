Suscribete a
'El pisito', el aula que motiva a los niños con necesidades especiales

Una iniciativa del colegio SAFA de Écija favorece la autonomía de estos escolares, mejora su autoestima, su seguridad y les prepara para una vida adulta segura

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

María del Carmen no salía de su asombro cuando le dijeron que su hijo de 14 años había cosido un botón. «¡Si no me envían el vídeo no me lo creo!». Y es que Gabriel es un niño TEA, con ataques ... epilécticos, mucho temblor de manos y gran ansiedad. «Nunca se me hubiera ocurrido enseñarle a coser, pero me he dado cuenta de que es capaz de hacer más cosas de lo que imaginaba».

