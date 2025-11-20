Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia: «Contra la pobreza infantil sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no»

El Día Mundial de los Derechos de la Infancia se celebra cada 20 de noviembre para conmemorar la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta fecha sirve para recordar y ... promover los derechos de todos los niños y adolescentes, como el acceso a la educación, la salud y la protección contra la violencia, y para destacar la importancia de que estos derechos sean respetados y garantizados.

Para Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, sigue siendo necesario conmemorar y reivindicar en el Día Universal de los Derechos de la Infancia, los derechos de todos los niños en el mundo y, en concreto, en nuestro país. Asegura que es cierto que hemos avanzado muchísimo desde que se aprobó la convención en el año 89, pero siguen siendo muchos los retos de la infancia para garantizar que se cumplen todos sus derechos. «Por tanto -asegura-, es una oportunidad perfecta para reflexionar y concienciar a la sociedad sobre esos derechos tan importantes que tiene cada menor».

¿Cuáles son las principales vulneraciones de derechos que afectan hoy a la infancia en España?

Cuando hablamos de vulneraciones de derechos para la infancia en nuestro país, creo que lo que más destaca es la pobreza infantil. Por el número de niños afectados, hablamos de que más de una de cada tres están en riesgo de pobreza o exclusión social y, sobre todo, porque es una situación de carencia que afecta al ejercicio de muchísimos otros derechos. Esta es la principal cuestión que tendríamos que mejorar, algo que no es normal para un país como el nuestro y que nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea en este tipo de tasas en comparación con otros países.

Otros retos son los nuevos desafíos del entorno digital, la protección, la educación y el ejercicio a muchos otros derechos, y probablemente también tenemos muchos desafíos que garantizar como la salud mental, el ocio o la prevención de la violencia, que con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho por desarrollar.

¿Qué desafíos son prioritarios para garantizar plenamente los derechos de todos los niños y adolescentes?

El principal reto sería poner en marcha medidas como una prestación de crianza, que no solo combata el impacto de la pobreza infantil, sino que la prevenga para facilitar también el ejercicio de la maternidad y paternidad para muchas familias. Algo que ya nos planteaba la directiva que nos recomienda la Unión Europea y que, sin embargo, no estamos poniendo en marcha.

Por otro lado, implementar correctamente la LOPIVI, la Ley Orgánica que se aprobó es una ley muy positiva, sin embargo, faltan muchísimos instrumentos a nivel autonómico por desarrollarse reglamentariamente, a nivel normativo y, por supuesto, por implementar todos los servicios que esto implica.

Y, por último, seguir avanzando en la participación infantil, para que sea real, que escuchemos de verdad a los niños en todos los temas que les afecten y tengamos en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones.

¿Cuáles son los principales avances logrados en España en materia de derechos de la infancia durante los últimos años?

Desde la Plataforma de Infancia creemos que los principales avances son en el marco normativo. Se han desarrollado muchas leyes que son un marco estupendo para trabajar políticas públicas. La LOPIVI, por ejemplo, es un gran ejemplo de ese tipo de leyes, o los textos que ahora mismo están en el Congreso como pueden ser la futura Ley de Familias que esperamos que en algún momento vea la luz o la Ley de Entornos Digitales.

Tenemos una normativa muy adecuada para desarrollar políticas públicas y, en ese sentido, son grandes los avances que hemos tenido. También algunos instrumentos existentes a nivel de lucha contra la pobreza infantil como pueden ser el IMV y el CAPI, que es necesario mejorar.

¿Qué medidas son más urgentes para combatir la pobreza infantil y reducir las desigualdades?

De cara a la lucha contra la pobreza infantil, sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no. En este sentido, España carece de ayudas universales o cuasi-universales para ayudar a las familias a criar a sus hijos. Estas medidas previenen la pobreza infantil y la reducen sustancialmente. Estas prestaciones universales existen en la mayoría de países y somos uno de los pocos países que no la ha implementado y, por eso, tenemos esas tasas tan altas de pobreza infantil. Invertimos muy poco en familias y en infancia.

Más allá de esas ayudas generales, necesitamos también desarrollar mejores ayudas focalizadas. En ese sentido, el CAPI es un instrumento que podría ayudar si realmente reducimos todos los problemas burocráticos que está teniendo. La gran mayoría de familias, el 73% que podría beneficiarse, no lo hacen. Por tanto, hay mucho margen de mejora en ese tipo de ayudas. Y en otro sentido, tendremos que mejorar los servicios orientados a la infancia, como son los servicios para niños de 0 a 3 años, las prestaciones de servicios sanitarios o pediátricos que tienen que cubrirse, como es el dentista o el oculista, pero sobre todo lo que más afecta a la pobreza infantil es la vivienda. Tenemos que garantizar que los niños tengan acceso a viviendas asequibles y adecuadas, porque es el principal factor que incrementa tanto la pobreza infantil.

¿Cómo valora la protección actual frente a la violencia hacia la infancia y qué aspectos deben reforzarse?

La protección a la violencia en España tiene un buen marco normativo, como es la LOPIVI. Hay cuestiones a mejorar, por ejemplo, el desarrollar la figura del delegado de protección u otro tipo de mejoras que podrían incluirse, pero la LOPIVI, en líneas generales, es muy positiva. Donde están sobre todo las carencias y la razón por la que muchos niños siguen desprotegidos es porque no estamos tomando suficientes medidas preventivas. No hemos desarrolladolas figuras del delegado de protección en el tiempo libre y no está suficiente o adecuadamente creada la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos. Son figuras esenciales para prevenir y atender la violencia en los entornos donde se mueven los niños. Esto es una competencia autonómica y tiene que garantizarse su implementación adecuada y, sobre todo, tenemos que poner recursos, tal y como marca la LOPIVI, para garantizar que los profesionales están formados. Los educadores tienen los instrumentos y protocolos adecuados para actuar. Porque esto es lo fundamental, saber prevenir estas formas de violencia, y debemos también hacer campañas de concienciación en la sociedad sobre los riesgos a los que se puede enfrentar un niño en los distintos entornos en los que se mueve para saber actuar adecuadamente.

¿Escuchamos poco a los menores y jóvenes? ¿Qué importancia tiene valorar la opinión de niños y adolescentes en la creación de políticas públicas?

El derecho a participar y a ser escuchado es un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es importante que este derecho no sea solamente algo testimonial, sino que realmente exista. Tenemos que escuchar a los niños cuando tomamos una decisión que les afecta, ya sea desde un proceso judicial, desde cuestiones que tienen que ver con su escuela, con su casa o con su ayuntamiento. Y esto, no solo va a mejorar la política pública porque les tenemos en cuenta en las cuestiones que les afectan, sino que vamos a implicarles en la toma de decisiones, a educarle en ciudadanía, en tomar responsabilidad de las decisiones que se tomen con ellos y creemos que es necesario avanzar muchísimo más porque a día de hoy escuchamos muy poco. Es cierto que hemos avanzado en la creación de órganos de participación infantil, en garantizar este derecho en ciertas normativas que se han desarrollado en los últimos años para que se tenga en cuenta su opinión, pero estamos muy lejos todavía de que esos procesos sean de calidad y existan en todos los espacios.

¿Influyen de manera positiva o negativa la tecnología a la hora de proteger a la infancia?

La tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y, a día de hoy, puede ser un instrumento muy positivo para la protección de la infancia si tomamos las medidas adecuadas para protegerles de aquellos aspectos negativos y riesgos que existen en el entorno digital, que son muchos y cada vez mayores, y utilizamos ese medio para concienciar, sensibilizar y dar recursos para que estén mejor protegidos. Lamentablemente, quedan muchas cuestiones por abordar en el entorno digital. Estamos viendo cómo hay mucho contenido inadecuado que está llegándoles sin que lo soliciten o busquen. Por tanto, esa ley de entornos digitales que está actualmente en el Congreso debe ser aprobada y puesta en marcha, pero también tenemos que empezar a trabajar, no solamente en cuestiones que hay que prohibir, sino también en los asuntos en los que hay que educar o socializar, porque el entorno digital va a seguir existiendo y, por tanto, tienen que saber cómo manejarse, tener los recursos suficientes para abordarlo y saber trabajar en aquellos contenidos que pueden ser positivos para ellos.

¿De qué forma pueden las familias contribuir a la defensa de los derechos de sus hijos?

Las familias son el principal instrumento para la educación y para contribuir a los derechos de sus propios hijos. Tienen un papel central en su desarrollo. No solamente educándoles y participando en su vida, sino teniendo un rol muy activo. Cada vez las familias deben tener una mayor escucha, acompañarles en sus propios procesos de crecimiento y, sobre todo, crear entornos de confianza para que se puedan desarrollar adecuadamente y trasladar todas aquellas inquietudes que van a vivir a lo largo de su desarrollo madurativo. Es necesario también que las familias conozcan los derechos de la infancia y qué recursos tienen a mano para poder usarlos adecuadamente y que los niños se beneficien de los mismos.

¿Qué rol desempeñan los centros educativos en la difusión y promoción de los derechos de la infancia?

La escuela es clave. Es uno de los espacios donde más tiempo pasan, donde no solo se forma, sino que socializan con sus iguales y aprenden a comportarse y a convivir en cuestiones como son los valores, la convivencia o la ciudadanía, así como la formación en derechos humanos.

Por tanto, es un espacio fundamental para que se difundan y promuevan esos derechos de la infancia y, además, se ejerzan. El derecho a la participación, por ejemplo, se puede ejercer en la propia escuela, ofreciendo espacios para que niños y adolescentes puedan expresarse, debatir y proponer mejoras como otro miembro de la comunidad educativa.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los responsables políticos en este día conmemorativo?

A las personas que toman decisiones políticas les pediría sobre todo en el día de hoy que reflexionasen. Si de verdad cuentan con los niños como parte de la ciudadanía o si les estamos considerando simplemente un objeto de las políticas públicas a los que hay que proteger. Aunque no voten, es necesario escucharles y tener en cuenta sus opiniones y cómo decidimos sobre ellos, ya que son sujetos de derechos. Les pediría también que reflexionen sobre si están promoviendo un debate y una discusión social positiva para la infancia o están contribuyendo, por ejemplo, a una polarización o a fomentar el odio hacia niños solo porque son migrantes y no están acompañados. Creo que es importante reflexionar sobre cómo actuamos y si realmente estamos haciendo todo lo posible para garantizar los derechos de los niños y que vivan contribuyendo así a una mejor sociedad ahora y en el futuro.