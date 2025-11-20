Suscribete a
Día Mundial de los derechos de la infancia

Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia: «Contra la pobreza infantil sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no»

Este experto apunta, además, que los niños siguen desprotegidos por falta de medidas preventivas. «No hemos desarrollado las figuras del delegado de protección en el tiempo libre y no está suficientemente creada la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos»

«En la primera infancia se conceden ayudas que luego se retiran, ¡Cómo si los niños de más edad tuvieran ingresos!»

Laura Peraita

Madrid

El Día Mundial de los Derechos de la Infancia se celebra cada 20 de noviembre para conmemorar la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta fecha sirve para recordar y ... promover los derechos de todos los niños y adolescentes, como el acceso a la educación, la salud y la protección contra la violencia, y para destacar la importancia de que estos derechos sean respetados y garantizados.

