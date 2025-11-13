Suscribete a
ABC Premium

Laura Ballarín, eurodiputada: «Las plataformas tecnológicas saben hasta cuándo una niña está deprimida para hacer negocio»

Ballarín apunta que en los próximos meses los Estados de la UE tendrán una ley encima de la mesa «con una herramienta para poner coto a algunas plataformas y a los contenidos que ven los menores en redes sociales»

«El 50% de las denuncias de abuso sexual o sexo explícito de menores es por un material generado por ellos mismos»

Tiempo de pantallas: «Los padres están desbordados y no tienen ni ganas ni hoja de ruta para mediar con sus hijos»

Laura Ballarín, eurodiputada: «Las plataformas tecnológicas saben hasta cuándo una niña está deprimida para hacer negocio»
Tania Sieira
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Laura Ballarín, eurodiputada del grupo PSC en el Parlamento Europeo, ha realizado recientemente una visita fugaz a Madrid y ha explicado a ABC cuáles son las actuales líneas de trabajo en las que se está trabajando en Europa para proteger a los menores del ... impacto del entorno online.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app