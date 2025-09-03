La casa prefabricada de Amazon por menos de 25.000 euros perfecta para familias: tiene tres habitaciones y cocina

La evolución del precio de la vivienda en España no es para nada halagüeña. Más bien al contrario. Por eso, ante los desorbitados precios del mercado, más aún en nuestro país en comparación con otros de la Unión Europea, muchas personas están optando por una alternativa: comprar un terreno e instalar su propia casa prefabricada.

Un tipo de vivienda que en ocasiones mira a los ojos de las construcciones tradicionales. Es más barata, es personalizable y, además, que no es cuestión menor, evita recurrir a obras de albañilería que se prolongan durante largos meses, generando un alto impacto ambiental.

Por eso, en Amazon, una web de referencia para aquellas personas que desean comprar online productos de cualquier tipo, diversas marcas colocan a la venta modelos de casas prefabricadas por cantidades accesibles que suscitan un gran interés entre los usuarios.

Las características de la casa prefabricada Generic

Esta vivienda, disponible en Amazon por una cantidad inferior a 25.000 euros, se trata de una casa contenedor; es decir, se construye utilizando contenedores de carga marítimos como estructura base, por lo que, generalmente, son de acero, como es el caso.

La casa prefabricada AMAZON

La estructura, de tipo expandible, se puede instalar en 10 minutos, tal y como se detalla en la descripción del producto. Añade que es adecuada para «residencia familiar temporal o a largo plazo» al incluir tres dormitorios —una sala de estar—, un área de cocina totalmente equipada y un baño separado húmedo y seco.

Eso sí, es una vivienda que se adapta a las necesidades del cliente, al poder personalizarse el número de dormitorios de la misma, el color o el exterior de la casa. Se puede seleccionar uno, dos o tres dormitorios con una sala de estar... o hasta cuatro dormitorios sin sala de estar.

En cualquiera de las opciones elegibles el fabricante ofrece la máxima seguridad al comprador. «Resistente al viento hasta el nivel 11, resistente a las sísmicas hasta el nivel 9», menciona.

Asdemás, señala que «los circuitos de luz eléctrica están preinstalados para tu comodidad, requiere una instalación sencilla en el momento de la entrega». En cuanto a la cocina, «disfruta de la facilidad de armarios de cocina y fregadero totalmente instalados. Esta configuración única diseñada especialmente para ti también viene con un mezclador de agua».